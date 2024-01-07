Лучшая лыжница мира – американка! Снялась обнаженной, не пришла к Трампу, поддержала экоактивистов

Джесси Диггинс идет к очередной большой победе: набрала отличную форму, лидирует в «Тур де Ски» и возглавляет общий зачет Кубка мира.

Для женских лыж такой лидер – подарок: американка яркая и позитивная, часто влипает в истории и красиво из них выходит.

Чуть не попала под грузовик на тренировке, а медаль Олимпиады взяла с отравлением

32-летняя Диггинс уже выиграла все главные награды в лыжах: она олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 (есть еще две медали Пекина-2022), двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира и победительница «Тур де Ски».

В спорте, где царствуют норвежки, шведки и россиянки, она пробилась в топ и удерживается там очень долго. За последние 9 сезонов всего один прошел без личной победы на Кубке мира, и за это время Диггинс превратилась из спринтерши в универсала.

Сейчас Джесси близка ко второй статуэтке «Тур де Ски», а запас в общем зачете обещает приятную концовку сезона и фирменные танцы на подиуме.

Несмотря на достижения и статус, Диггинс часто попадает в неприятные ситуации на лыжне (и не только):

1. Осенью 2018-го Джесси тренировалась дома – в городе Афтон, штат Миннесота. Во время прогулки на лыжероллерах ее чуть не сбил грузовик. Биатлонисты и лыжники часто тренируются на общественных дорогах и неприятные случаи – не редкость, но у Диггинс даже дошло до суда. Все из-за вызывающего поведения водителя: он то обгонял лыжницу, то специально замедлялся и пропускал вперед, при этом заставляя прижаться к обочине.

«Я подъехала к нему, постучала в окно и сказала, что он так может нас убить, но он показал мне средний палец и громко включил музыку. Это было самое невероятное проявление агрессивного поведения, он как бы говорил: «Я больше, чем ты, я сижу во внедорожнике, так что могу издеваться над тобой». Я такого никогда не видела».

Когда подруга Диггинс попыталась сфотографировать машину, водитель уехал. Но девушки запомнили номер и обратились в полицию.

Джесси хотела решить все мирно, но в итоге дело закончилось в суде: власти города выдвинули обвинения против водителя. Его обвинили в нападении, безрассудном и небрежном вождении, нарушении общественного порядка, создании помехи на дороге общественного пользования. Диггинс такой поворот событий не комментировала.

2. На Олимпиаде-2022 Джесси взяла бронзу в спринте и серебро в марафоне – очень необычный набор. В коньковой гонке на 30 км финишировала вслед за непобедимой Терезой Йохауг, хотя накануне сомневалась, что вообще выйдет на старт.

Диггинс пересекла финишную черту и рухнула в снег – и долго лежала без движения. Ее укутали в американский флаг и увели почти без сознания. Оказалось, незадолго до старта она серьезно отравилась и выходила в отвратительном состоянии:

«Это была одна из самых тяжелых гонок за всю жизнь. Мне казалось, что я умру на финишной черте. Я отравилась за 30 часов до начала. Только лежала в кровати, не могла встать, через силу ела, запивая спортивные напитки. Организму не хватало дополнительного отдыха».

Диггинс часто финиширует из последних сил – на заключительных отрезках отдается полностью, до полуобморочного состояния и пятен, плывущих перед глазами.

3. Еще один пример самоотверженности Джесси – масс-старт на финском этапе Кубка мира в начале этого сезона. За 1,5 км до финиша она осталась без палки и перчатки. Что хуже – неизвестно: идти на финиш без инвентаря или лишиться перчатки в 20-градусный мороз?

На этом неудачи не закончились: ей тут же протянули палку, но сделали это так неудачно, что попали рукояткой в лицо. В итоге Джесси финишировала в крови, но… с медалью. Догнала лидеров и почти выиграла – в створе уступила шведке Моа Илар.

У Диггинс простая и красивая философия:

«Просто прикладывай максимум усилий. И тогда не придется спрашивать себя: «Что было бы, если бы я попыталась? Могла ли я сделать больше?». Мне нравится быть той, кто побеждает. Но в моих силах лишь быть той, кто больше всех выложилась. А результат увидим на финише».

Борется с расстройством пищевого поведения – этот сезон был под угрозой из-за рецидива

Главная борьба Диггинс проходит не на лыжне и не с соперницами. С подросткового возраста у Джесси проблемы с питанием. Это началось с нарушения пищевых привычек, а переросло в расстройство пищевого поведения и деление еды на «хорошую» и «плохую».

У нее сформировалось «нервная булимия», которая описывается как «повторяющееся переедание с последующим компенсаторным поведением». После приема пищи Диггинс выходила на пробежку или шла в зал и «отрабатывала» съеденное.

Джесси чувствовала вину за каждый прием пищи, а чтобы избавиться от стресса и мыслей, которые преследовали ее, вызывала тошноту.

«Я перешла на продукты, которыми было легче тошнить, которые не царапали горло. Это была зависимость, я чувствовала, что теряю контроль над собой. Я не могла остановиться, даже когда думала: «Завтра у меня интервальная тренировка, это важный день, мне необходимо топливо». Я знала, что это плохо, говорила себе, что не буду опять так делать. Но, конечно, делала».

Родители обратились за профессиональной помощью. Но Джесси боялась, что все ее успехи связаны с тем, что она мало ест и так поддерживает необходимую форму. И лишь смерть дедушки заставила ее обрести мотивацию вылечиться.

Диггинс взяла болезнь под контроль, и результаты сразу улучшились – к этому моменту она уже выступала на Кубке мира и попадала в очки. Но рецидивы случались – после неаккуратных комментариев о том, что она стала крупнее, после гонок, в которых до подиума не хватало нескольких секунд.

В 2018-м Диггинс вместе с Киккан Рэнделл завоевала золото Олимпиады в командном спринте. Но главным достижением считала то, что взяла ситуацию с булимией под контроль:

«Это была самая большая моя победа, во многих отношениях она далась мне сложнее всего в жизни. Когда голос пищевого расстройства прозвучал у меня в голове, я сделала шаг назад и сказала: «Нет, ты ошибаешься. Я знаю, что ты не прав».

Казалось, Джесси нравится ее тело и она наконец достигла гармонии. Даже снялась обнаженной для ESPN Body Issue.

Спустя два года выпустила автобиографию, в которой рассказала, как поборола болезнь. Но в это межсезонье проблемы вернулись.

«Проведя 12 лет с отличным состоянием здоровья, этим летом я страдала от расстройства пищевого поведения. Сейчас мне гораздо лучше, благодаря всем, кто меня окружает, в том числе моей команде.

Мне хотелось поделиться этим, потому что история моего выздоровления не идеальна. Она настоящая – сумбурная, сложная, но это в порядке вещей».

Сезон оказался под вопросом, но Диггинс и ее любовь к спорту все-таки победили – Джесси снова обуздала болезнь и вернулась на лыжню.

Американка не стесняется говорить о проблемах, выступает с мотивационными лекциями и критикует журналистов за бодишейминг. Прошлой весной, например, досталось The New York Times, которые описали ее выступление на Олимпиаде так: «В спорте, где так много женщин с массивными плечами и бедрами, Диггинс похожа на фею в спортивном костюме».

«Эта статья, в которой мое тело сравнивали с окружающими меня невероятными женщинами, была вредна во многих отношениях. Слова, которые мы говорим друг другу, могут сильно повлиять, независимо от того, воодушевляют они или ранят».

Диггинс – активистка: не ходила к Трампу, бросала вызов президенту FIS из-за экологических проблем

Непримиримая позиция Диггинс касается не только проблем с пищевыми привычками.

● В 2018-м отказалась от встречи с Дональдом Трампом. Как и в России, после Игр президенты США зовут участников на встречу. Диггинс сыграла важную роль для американского спорта в Пхенчхане – она не только взяла золото с Рэндалл, но еще и была знаменосцем команды на закрытии.

А вот на встречу с президентом не пришла. Из-за недовольства политикой Трампа в Белом доме не появились и другие звезды: горнолыжница Линдси Вонн, фигурист Адам Риппон, фристайлист Гас Кенуорти.

● В феврале-2019 Диггинс поддержала инициативу Некоммерческой экологической организации Protect Our Winters, которая призывала главу FIS Джанфранко Каспера уйти в отставку. Его обвинили в отрицании антропогенных причин изменения климата. Джессии подписала петицию:

«Погода в отдельных регионах – это не то же самое, что и климат. И то, что этот год выдался снежным в некоторых местах, не значит, что изменения климата не являются реальной угрозой. Но, к сожалению, наш нынешний президент FIS этого, похоже, не осознает».

В 2021-м Каспер покинул пост.

● Рассказывала о значимости голосования и выполнения гражданского долга во время выборов в Конгресс США:

«Широко улыбаюсь, потому что голосование – это круто. Я голосую, потому что хочу, чтобы у будущих поколений была чистая планета для жизни и снег для катания на лыжах.

Я голосую, потому что хочу иметь выбор в вопросе появления детей. И еще я голосую, потому что это мой шанс заявить о том, что происходит на местном и национальном уровне».

● Шаг Международной федерации лыжных видов к равноправию тоже восприняла с радостью. Теперь на Кубке мира мужчины и женщины бегают равные дистанции. Диггинс в восторге:

«Было так здорово, что мы наконец пробежали 50 км. Я мечтала об этом всю жизнь. Наконец-то у нас есть настоящее равенство полов. Не хочу возвращаться к тому, что было раньше. И если взглянуть на причины, по которым изначально решалось, что женщины должны бегать по 30 км, то это довольно оскорбительно».

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij, Maja Hitij, Patrick Smith, Alex Wong