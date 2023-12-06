Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах

Наш биатлон (как и год назад) столкнулся с морозами – из-за этого в Тюмени отменили этап Кубка России. Но спортсмены все равно вышли на старт. Зачем?

Гонки в Тюмени изначально стояли под вопросом: прогноз обещал холода, которые с каждым днем будут только усиливаться. Сначала спринты перенесли с 9 декабря на 6, затем отменили новинку сезона – пролог. А перед первой гонкой отказались от этапа целиком.

Утром в Тюмени термометр показывал -22 градуса – Дмитрий Губерниев демонстрировал погоду в режиме лайв (бегать разрешено, только если теплее -20). В течение дня температура понижалась, в четверг и пятницу и вовсе обещают ниже 30 градусов днем.

Спортсмены вышли на тренировку, но отмене соревнований не удивились. А вот группа Михаила Шашилова решила провести свою гонку. По словам тренера, это инициатива биатлонистов:

«Допустимая погода, спортсмены готовы у меня. Я выступал от лица спортсменов. Все готовы стартовать, потому что мы и приняли решение с девчонками: бежим не спринт, а укороченный масс-старт, чтоб было весело, чтобы пар выпустить. Все одеты тепло, все знают, как одеться.

Конечно, это не гонки, ничего они не развивают. Но старт есть старт. Мы тренировались все лето, готовились к чему-то. Спортсмены выбрали дистанцию – пожалуйста. Мнение спортсмена надо учитывать и уважать. Я всегда к ним прислушиваюсь… ну, не всегда, конечно, чего душой кривить. Но вроде как выработана какая-то команда, что-то есть, народ готов, утеплились, в маске стартанут».

Формат гонки действительно облегчили: масс-старт на 7,5 км (5 кругов по 1,5 км). Участвовали девушки из группы Шашилова, а также – вне зачета – Василий Томшин и Кирилл Бажин.

«Матч ТВ», который остался без трансляций биатлона на этой неделе, тут же предложил призовые, а Губерниев провозгласил старт «Кубком «Матч ТВ». Победительница получила 30 тысяч рублей, серебряный призер – 20 тысяч, бронзовый – 10 тысяч.

Графики, понятное дело, не было. Поэтому Дмитрий Занин комментировал стрельбу, стоя рядом со спортсменами.

В остальном масс-старт мало отличался от обычных соревнований. Разве что внешним видом участниц. Многие выбрали защитные маски, чтобы холодный воздух не остужал легкие.

Заклеивали лицо пластырем, чтобы не обморозить самые чувствительные участки.

Экстремальные условия отразились уже на финише. Василий Томшин долго растирал побелевшие щеки.

У Анастасии Шевченко на ресницах образовалась сосулька:

«Дышишь очень глубоко, потому что гонка очень тяжелая все равно. Слезы бегут, поэтому со спуска получился такой кусок льда. Целюсь правым глазом, ну… Поэтому и проводятся такие старты, чтобы практиковать холод и разные условия. Я первый раз пробежала в маске – могу сказать, что неплохо, хотя бы где-то теплый воздух можно глотнуть».

А у Анны Грухвиной все ресницы в инее.

Тренеры заверили: спортсмены сами рвались в гонку.

«Мы не видим ничего страшного для этих погодных условий провести тренировочный процесс. Короткий штрафной круг будет чисто номинальным – секунд на 5-6, только в качестве наказания за промах. Нам нужна контактная борьба, хорошая контактная тренировка.

Девчонки не только хотели бежать в тренировочном формате, они настраивались на гонку. Была большая надежда, что соревнования состоятся, но жюри приняло такое решение. Поэтому они сказали: в качестве подготовки к последующим гонкам нам необходима тренировка интенсивного образца. Ни одна девочка не отказалась от этого», – отметил Андрей Падин.

Хотя у биатлонисток возникала и другая идея: «У нас вчера вечером была дискуссия, как сделать так, чтобы нас поняли, что нам холодно. Те же судьи или организаторы могут во время гонки уйти погреться, попить чая. Мы хотели предложить всем раздеться до гонки и постоять с нами во время пристрелки, во время подготовки к старту и во время старта. Хотели предложить тренерам переодеться в комбезы и постоять с нами», – рассказала Анастасия Батманова.

Впрочем, все остались довольны гонкой в необычном формате. Победу одержала Анастасия Шевченко, второй финишировала Тамара Дербушева (которая, кажется, вообще не утеплялась), а третьей Ирина Казакевич.

На этом морозный этап в Тюмени и закончился. Впереди – гонки в Уфе 15-17 декабря. По прогнозу там почти жара – около 10 градусов ниже ноля.

Фото: t.me/russianbiathlon