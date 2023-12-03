Вероника Степанова кайфует без международных стартов, Вяльбе даже запустила мем о ее доминировании

Вероника Степанова – уже лидер наших лыжных гонок. Она одержала 4 победы на Кубке России, а Елена Вяльбе выдала мем про то, что выигрывать надо с преимуществом в полминуты.

А зачем Веронике Кубок мира, если на домашних стартах так хорошо?

1. Классический масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени – одна из самых красочных гонок на старте сезона. Заявка из 90 участниц – впечатляет. Особенно в сравнении с эстафетой на Кубке мира в Швеции, где набрали всего девять команд, а Италия и Польша и вовсе объединились под флагом FIS.

Украшение тюменской гонки – ураганный финиш. Комментаторы «Матч ТВ» Александр Легков и Илья Трифанов настолько вошли в раж, что перебивали друг друга во время развязки, создавая еще больший хаос.

Медали гонки на 20 км делили Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Анастасия Кулешова и Мария Истомина. Первой финишировала Степанова – опередила в разножке Фалееву, которая стремительно настигала ее на заключительной прямой.

2. Эта победа – четвертая для олимпийской чемпионки Пекина. У Степановой впечатляющая статистика сезона, ведь и пробежала она только четыре гонки. 100% результат, преимущество на лыжне и уверенность в собственных силах – все это так идет пафосной риторике Вероники.

Правда, Степанова – не лидер Кубка России. Все из-за пропуска спринтерских гонок. В Вершине Теи даже не вышла на квалификацию, а в Тюмени снялась по странной причине:

«Елена Валерьевна вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места. Ну извините – в спринте я столько не выиграю, поэтому сегодня без меня», – сказала она после третьего времени в отборе.

Финалы бежали только 29 девушек – выходит, Степанова потренировалась за счет лыжницы, финишировавшей 31-й (это была Анна Кожинова).

3. Вяльбе действительно сказала, что Степанова должна выигрывать с преимуществом. Хотя вряд ли это касалось спринтов. Но требование босса ФЛГР подхватили и сама Вероника, и комментаторы.

«Я думаю, что Вероника на своей любимой коньковой «десятке» должна выигрывать у Истоминой и Кулешовой хотя бы секунд 30. Мне кажется, она себя сейчас вольготно чувствует, не напрягается».

К слову, Степанова выиграла «разделку» в Тюмени с преимуществом в 18 секунд (в первых гонках она привозила всем по полминуты).

Тренер Егор Сорин объяснил, что пока его ученица не набрала максимальные кондиции: «Думаю, для Вероники сегодня была не самая оптимальная гонка. Она бежала, боролась, но сейчас явно не на пике формы».

Хотя сама Степанова в себе само уверена: «Если бы я со старта убежала и привезла 30 секунд второму месту, было бы уже неинтересно, правда?»

4. Кубок России – идеальный старт для Вероники, она здесь главная звезда. Наталья Терентьева (Непряева) пропускает начало сезона из-за проблем со здоровьем, Юлия Ступак и Татьяна Сорина откладывают полноценное возвращение на лыжню.

Получается, главные соперницы Степановой – Анастасия Кулешова, которая все еще ищет форму после декрета, Мария Истомина, завершившая Кубок мира-2021/22 на 21-м месте в общем зачете, Анастасия Фалеева, которая специализируется на спринтах, и 17-летняя Алена Пеклецова.

Может, в такой компании побеждать проще, чем в соперничестве с Джесси Диггинс и Эббой Андерссон? Впрочем, Веронике сложно сравнивать – у нее одно попадание в топ-10 на Кубке мира за 6 личных гонок.

5. Степанова не хочет возвращаться на международные старты, даже если наших лыжников допустят в нейтральном статусе. Ее можно понять: зачем сталкиваться с правдой жизни, если можно побеждать дома, забирать приличные призовые и рассуждать о контроле над интригой?

Вот ее комментарий после сложной победы в масс-старте: «Я же говорила, что будет интересно до самого финиша, поэтому мы сохраняли интригу – это было супер. Я удовлетворена результатом, но не совсем, на троечку, потому что хотелось бы выигрывать с преимуществом побольше».

Преимущество, если что, составило 0,1 секунды.

Рассуждения о ненужности Кубка мира вызывают ироничную улыбку. Почти такую же, как мечты об Олимпиаде, где Степанова точно-точно победит (если, конечно, ее допустят на приемлемых для нее условиях, если нет – придется поверить на слово):

«Жалею ли я о том, что меня нет на Кубке мира? Нет. Но уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде 2026 года. Я вижу, как наш разрыв с мировыми спортсменами сокращается. Так что ждите нас. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой».

Пока моторчик Степановой бороздит только российские трассы. И ее это вполне устраивает.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков; Федерация лыжных гонок России