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Как же обидно за Майю Хромых: травмы настигли ее раньше, чем успех

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Майя Хромых ехала на этап Гран-при в Самаре не фаворитом, но звездой. Два года назад она прыгала четверные и была одной из претенденток на поездку в Пекин-2022.

Но потом пошли неудачи и травмы, а возвращение в этом сезоне идет тяжело.

«Фигурное катание – моя жизнь. Я была обязана вернуться»

Конец сезона-2020/21: Хромых в финале Кубка России прыгает четверные тулуп и сальхов, Этери Тутберидзе встречает ее со льда фразой «Майя может», которая тут же становится мемом. Тогда в произвольной Хромых обошла Камилу Валиеву, а по сумме взяла серебро.

Дальше – первый взрослый сезон, сразу олимпийский. Его Майя начала с победы над Анной Щербаковой на турнире в Будапеште.

Хромых совершенно не походила на предыдущих звездочек Тутберидзе: высокая (сейчас ее рост уже 1,7 м), всегда сомневающаяся в себе и буквально чудом покорившая квады.

Майя взяла две медали взрослого Гран-при (международного!) и отобралась в финал. Вот только его отменили. А потом… 8-е место на чемпионате России и последующий пропуск сезона из-за серьезного повреждения руки и проблем со спиной.

Спустя полтора года Хромых возвращается. Хотя в таких условиях наши фигуристки часто заканчивают. К тому же Майе уже 17 – критический возраст для девушек из «Хрустального». И как же жалко, что ее лучший сезон оборвался так стремительно, а реализовать потенциал не позволили травмы и их последствия.

Теперь все куда сложнее. После пятого места на Гран-при в Красноярске она объяснила, к чему вся эта борьба:

«Я поняла, что не могу пока без соревнований жить, без тренировок, без этих эмоций. Поняла, что обязана вернуться, иначе себе этого никогда не прощу.

Не то чтобы я чего-то не достигла, просто мне нравится кататься, я не закончила с этим. Не хочу чего-то достичь, а хочу кататься – мне это нравится. На данный момент фигурное катание – моя жизнь, и мне было очень сложно без этого».

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

Прыжки ушли, но есть любовь судей – этого пока мало

В Самаре многое снова не получилось. После короткой Майя шла третьей – во многом благодаря высокой оценке за компоненты. А вот с техникой не ладилось: помарка на тройном флипе и лишь двойной тулуп в каскаде с тройным лутцем.

Но главные проблемы подстерегали в произвольной. Как и в Красноярске, Хромых не хватало сил на 4-минутный прокат. Это вылилось в череду ошибок: сбои на двух стартовых каскадах, падение с тройного риттбергера, падением с недокрученного тройного лутца, каскад 3-2 в концовке и дорожка первого уровня.

В довершение – одиночество в кисс-энд-край.

Следом на лед выходила Дарья Садкова, поэтому единственный тренер «Хрустального» Сергей Дудаков оставил Хромых. Майя смотрела в пол, разглядывала руки в ожидании оценок, будто не зная, куда отвести глаза.

Итог: лишь 7-е место в произвольной, до пьедестала не хватило больше 15 баллов – 5-я строчка.

Позитив все-таки есть: Майю по-прежнему любят судьи. Но если посмотреть на тяжелое катание Хромых, то кажется, что это любовь по инерции. У нее третьи компоненты дня (62,61 – наравне с бронзовым призером Ксенией Гущиной).

Впрочем, от лучшей по этому показателю Ксении Синицыной Хромых далеко – в 6,68 балла. Но сравнивать изящное и воздушное катание победительницы с прокатом-мукой от Майи неловко (большой текст о Синицыной и ее виртуозном катании – скоро на Sports.ru).

И все-таки Хромых продолжает борьбу с элементами и настроем, не гонится за результатом и готовится к следующим стартам. Сумеет возродиться в ту самую Майю, которая может?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Итоговое положение

1. Ксения Синицына – 216,08

2. Дарья Садкова – 210,71

3. Ксения Гущина – 197,92

4. Людмила Фурсова – 184,19

5. Майя Хромых – 182,70

6. Полина Свириденко – 181,67

Произвольная программа

1. Ксения Синицына – 142,31

2. Дарья Садкова – 137,78

3. Ксения Гущина – 132,31

4. Людмила Фурсова – 122,69

5. Камилла Нелюбова – 118,32

6. Полина Свириденко – 118,10

7. Майя Хромых – 116,01

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

52 комментария

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Sinson
Все у Майи еще будет, пару неудачных прокатов после травмы еще ни о чем не говорят, девочки восстанавливались годами.
Хочу отметить замечательную программу, не узнаю Глейха, видно взрослых фигуристок мало в штабе осталось. А образ- отдельный шик, прическа, платье - просто супер!
+32
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Дружба11
Согласитесь,Майя вызывает всегда положительные эмоции, вот нет к ней никого отрицания, наоборот хочется,чтобы со всем она справилась,всегда располагала к себе,доброе о тношение вызывает.Энергетика такая.
+22
-3
+19
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Упасть бы ниц и ницше
Ответ Viks
Фамилию надо поменять
это ты так аккуратно ее замуж зовешь?
+15
-3
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Маргарита В Сафронова
Майя не пропускает, она накатывает, видно, как она красиво в новых образах. Это даст результат.
+14
-2
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Mariaku
До слёз растрогали прокаты Майи, очень ценно, что Майя остаётся в фигурном катании! Думаю, если продолжит, то через год сможет кататься на таком уровне, как у Ани Фроловой или Ксюши Синицыной сейчас, и, дай Бог, какие-то турниры ещё выиграет! Это будет хорошая история верности любимому спорту!
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Андрей Рыбалко
А обида, например, за Артура Даниеляна не стоит того, чтобы сделать статью на главной? Он более титулованный спортсмен, чем Майя. Это, конечно, сарказм. А вообще, всех ребят, которые борются со сложностями, не сдаются нужно не гнобить, а только поддерживать. Особенно это касается тех кто уже был в ТОПе или приближался к нему, поскольку морально им в разы сложнее.
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Буня Хох
Сумеет! Если (вдруг) Майя или ее родные читают эти комментарии, то большая просьба: Майя, продолжай! Катайся! На тебя всегда приятно смотреть на льду. Спады бывают у всех, особенно после травм, особенно на фоне переходного возраста. Но это все можно преодолеть и ты справишься! Мы за тебя болеем!!!
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Arraches
Да , пока похвастаться нечем . Хотя вчера КП была уже лучше предыдущей . Хочет Майя быть в спорте , значит , сжав зубы , заниматься и заниматься . Очень желаю Майк возводиться . Программы ей подходят , иногда в ее прокатах проскальзывает прежняя Майя . Терпения тебе , Маечка .
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Большое Путешествие Рузика
За Жилину Веронику автору не обидно? Или за личный проект Евгения Викторовича Софью Титову?
+15
-7
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Рита Стародубцева
Любят у нас фигуристок списать. Чуть что пошло не так - пусть не выходят и не возмущают уважаемого зрителя своим некондиционным видом, видите ли. Непонятно только, почему этот зритель взял на себя право раздавать советы людям, к которым они не имеют никакого отношения, и которые со своей карьерой и жизнью сами разберутся. А я вот рада видеть Майю, спасибо ей, что выступает. Желаю восстановиться и набрать форму.
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Алена Иванова
Ну у Майи и на пике формы чистых прокатов не так много. А сейчас уже и травмы больше мучают да и физики не хватает произвольную откатать. Хочется чтобы майя хотя бы с тройными справлялась. Но как то не верится
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-2
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Sne$hinka
Майя выглядит очень взросло, с её комплекцией абсолютно понятно, почему ей тяжело. Майя по сути борется с физикой. Она очень красиво смотрится на льду, но прыгать с её параметрами сложно. Понятно, что продолжает, чтобы не было сожалений, но это тяжелая дорога. Главное, чтобы не винила и не корила себя, и действительно каталась в удовольствие. У каждого человека свой максимум по физике. Майя и так выше него уже прыгнула, когда сделала несколько квадов.
А так радостно видеть её на льду, удачи.
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ретроградный меркурий
Трудная дорога у Майи - возвращаться после годового простоя, в период пубертата и раскоординации очень сложно. Особенно с таким ростом. Придётся пройти ещё не одну неудачу. Борись, Майя. Верю, ты сможешь
+6
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tvo
Ответ метель
У Майи дотянутые линии рук,ноги, красивое катание, все, что так любят любители зреложенского, ну подумаешь прыжки не идут, это же не главное, главное-зреложенскость
Главное что она хочет продолжать. И продолжает у Этери. Удивили обе.
+5
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метель
Ответ RusVector
Тутберидзе и дела нет до своих спортсменок, если только ты не Валиева! И только если ты Валиева, тебя приедет поддержать сама Тутберидзе - и за ручку тебя возьмет и в кике посидит и обнимет тебя и слезу пустит и с судьями пойдет разбираться, если оценки не понравятся! А все остальные ученицы просто для нее не люди видимо ...
Самарин тоже , видимо нелюдь, где Сокловская? Муравьева нелюдь, где плющ?
+6
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Жизненная
Майя, лебедь наша, услада глаз с такими линиями, борись и будет результат!
+8
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Андрей Николаев
Ответ fewral
Мне показалось, что Майя ещё до проката и короткой и произвольной выглядела неуверенно, наверное, все понимала. Вряд ли у нее ещё будут победы...
Да она и в лучшие годы всегда выглядела какой то испуганной. Видимо,такой типаж
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Veronika spuria
Ответ Жизненная
Годами, наверное, в ТШ Рудковских катают и выигрывают....кто по полсезона - и сбегает, сверкая пятками, кто подольше катает, но без ультра си во взрослых, с тройными.
Хромых пока не подходит ни под одну категорию, потому что без ультра- си, без стабильных тройных и никак не подольше, ей 17 лет. Переходить ей некуда.
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метель
У Майи дотянутые линии рук,ноги, красивое катание, все, что так любят любители зреложенского, ну подумаешь прыжки не идут, это же не главное, главное-зреложенскость
+6
-4
+2
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Андрей Николаев
Всегда нравилась Майя. Пусть вернется к прежней форме,это было бы здорово
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AAPolyansky
Ответ Anatiana
Каких набросов? Констатация факта.
факта чего? спортсменка возвращается в спорт после очень долго перерыва, она не в форме, не в соревновательном теле - за что автору обидно или необидно? обидно будет, если по итогам сезона ничего не получится, а пока нечего обсуждать
+3
-1
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imaxim
Ответ Дружба11
Согласитесь,Майя вызывает всегда положительные эмоции, вот нет к ней никого отрицания, наоборот хочется,чтобы со всем она справилась,всегда располагала к себе,доброе о тношение вызывает.Энергетика такая.
Не соглашусь. Ей стали ставить слишком высокие оценки за ее прокаты и к ней появился негатив
+4
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Жизненная
Ответ Veronika spuria
Годами, но не в этом тренерском штабе. И при наличии четверных прыжков в хорошие времена ,тройные валила.
Годами, наверное, в ТШ Рудковских катают и выигрывают....кто по полсезона - и сбегает, сверкая пятками, кто подольше катает, но без ультра си во взрослых, с тройными.
+9
-7
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Rodion Stepanov
Еще подтверждается какой невероятно сложный технически, физически и морально спорт - фигурное катиние, особенно в женской дисциплине. Майя не вернется на свой былой уровенью Природу не обманешь.
+2
-1
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fewral
Мне показалось, что Майя ещё до проката и короткой и произвольной выглядела неуверенно, наверное, все понимала. Вряд ли у нее ещё будут победы...
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Упасть бы ниц и ницше
Ответ Manowar66
прыгунова
Четверных
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Ezhevika33
Ответ метель
Самарин тоже , видимо нелюдь, где Сокловская? Муравьева нелюдь, где плющ?
Плющенко в тот день своих на битву школ выводил. И его Муравьёва и так золото взяла. А где сегодня и вчера была Тутберидзе? Зная что Майя в развале, что то не приехала вместе с ней ложками черпать как она говорит.
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ interested
Это вообще нечеловеческий вид спорта! он должен быть отменён. Хоккеисты на льду упакованы с головы до пят, а юных фигуристок выпусают на лёд "в чём мать родила", и бьюся они бедные о лёд - головами, локтями, коленями, ломая кости, получая страшные ушибы. ((
В собачьих боях больше сострадания
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figurka23
Так жаль, что она одна сидела в КиКе, никакой поддержки со стороны. Лучше этого не допускать. Раньше хотя бы даже врач Шветский сидел рядом. А здесь вообще никого...
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Kristine Kristine
Ответ Большой Влад
Кажется, в этой академии нет фитнес-тренировок.
Академии?
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Жизненная
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
С фамилией Трусова тогда какого успеха было ожидать?
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Manowar66
Ответ kost68
на косых?
прыгунова
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АТОМ
За Дарью Усачёву не менее обидно. У Хромых хоть какой-то шанс ещё остаётся, пусть и самый минимальный.

А уж как обидно в своё время было за Полину Цурскую...
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oldparakhod
Майе, пока просто о местах думать не надо. Устаканится все с фигурой и дело пойдёт на лад. Отпустить немного ситуацию и не принимать неудачи близко к сердцу.
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igls54
Комментарий удален пользователем
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RusVector
Тутберидзе и дела нет до своих спортсменок, если только ты не Валиева! И только если ты Валиева, тебя приедет поддержать сама Тутберидзе - и за ручку тебя возьмет и в кике посидит и обнимет тебя и слезу пустит и с судьями пойдет разбираться, если оценки не понравятся! А все остальные ученицы просто для нее не люди видимо ...
+6
-6
0
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interested
Это вообще нечеловеческий вид спорта! он должен быть отменён. Хоккеисты на льду упакованы с головы до пят, а юных фигуристок выпусают на лёд "в чём мать родила", и бьюся они бедные о лёд - головами, локтями, коленями, ломая кости, получая страшные ушибы. ((
+3
-3
0
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кажется, в этой академии нет фитнес-тренировок.
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-4
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