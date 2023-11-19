Как же обидно за Майю Хромых: травмы настигли ее раньше, чем успех

Майя Хромых ехала на этап Гран-при в Самаре не фаворитом, но звездой. Два года назад она прыгала четверные и была одной из претенденток на поездку в Пекин-2022.

Но потом пошли неудачи и травмы, а возвращение в этом сезоне идет тяжело.

«Фигурное катание – моя жизнь. Я была обязана вернуться»

Конец сезона-2020/21: Хромых в финале Кубка России прыгает четверные тулуп и сальхов, Этери Тутберидзе встречает ее со льда фразой «Майя может», которая тут же становится мемом. Тогда в произвольной Хромых обошла Камилу Валиеву, а по сумме взяла серебро.

Дальше – первый взрослый сезон, сразу олимпийский. Его Майя начала с победы над Анной Щербаковой на турнире в Будапеште.

Хромых совершенно не походила на предыдущих звездочек Тутберидзе: высокая (сейчас ее рост уже 1,7 м), всегда сомневающаяся в себе и буквально чудом покорившая квады.

Майя взяла две медали взрослого Гран-при (международного!) и отобралась в финал. Вот только его отменили. А потом… 8-е место на чемпионате России и последующий пропуск сезона из-за серьезного повреждения руки и проблем со спиной.

Спустя полтора года Хромых возвращается. Хотя в таких условиях наши фигуристки часто заканчивают. К тому же Майе уже 17 – критический возраст для девушек из «Хрустального». И как же жалко, что ее лучший сезон оборвался так стремительно, а реализовать потенциал не позволили травмы и их последствия.

Теперь все куда сложнее. После пятого места на Гран-при в Красноярске она объяснила, к чему вся эта борьба:

«Я поняла, что не могу пока без соревнований жить, без тренировок, без этих эмоций. Поняла, что обязана вернуться, иначе себе этого никогда не прощу.

Не то чтобы я чего-то не достигла, просто мне нравится кататься, я не закончила с этим. Не хочу чего-то достичь, а хочу кататься – мне это нравится. На данный момент фигурное катание – моя жизнь, и мне было очень сложно без этого».

Прыжки ушли, но есть любовь судей – этого пока мало

В Самаре многое снова не получилось. После короткой Майя шла третьей – во многом благодаря высокой оценке за компоненты. А вот с техникой не ладилось: помарка на тройном флипе и лишь двойной тулуп в каскаде с тройным лутцем.

Но главные проблемы подстерегали в произвольной. Как и в Красноярске, Хромых не хватало сил на 4-минутный прокат. Это вылилось в череду ошибок: сбои на двух стартовых каскадах, падение с тройного риттбергера, падением с недокрученного тройного лутца, каскад 3-2 в концовке и дорожка первого уровня.

В довершение – одиночество в кисс-энд-край.

Следом на лед выходила Дарья Садкова, поэтому единственный тренер «Хрустального» Сергей Дудаков оставил Хромых. Майя смотрела в пол, разглядывала руки в ожидании оценок, будто не зная, куда отвести глаза.

Итог: лишь 7-е место в произвольной, до пьедестала не хватило больше 15 баллов – 5-я строчка.

Позитив все-таки есть: Майю по-прежнему любят судьи. Но если посмотреть на тяжелое катание Хромых, то кажется, что это любовь по инерции. У нее третьи компоненты дня (62,61 – наравне с бронзовым призером Ксенией Гущиной).

Впрочем, от лучшей по этому показателю Ксении Синицыной Хромых далеко – в 6,68 балла. Но сравнивать изящное и воздушное катание победительницы с прокатом-мукой от Майи неловко (большой текст о Синицыной и ее виртуозном катании – скоро на Sports.ru).

И все-таки Хромых продолжает борьбу с элементами и настроем, не гонится за результатом и готовится к следующим стартам. Сумеет возродиться в ту самую Майю, которая может?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Итоговое положение

1. Ксения Синицына – 216,08

2. Дарья Садкова – 210,71

3. Ксения Гущина – 197,92

4. Людмила Фурсова – 184,19

5. Майя Хромых – 182,70

6. Полина Свириденко – 181,67

Произвольная программа

1. Ксения Синицына – 142,31

2. Дарья Садкова – 137,78

3. Ксения Гущина – 132,31

4. Людмила Фурсова – 122,69

5. Камилла Нелюбова – 118,32

6. Полина Свириденко – 118,10

7. Майя Хромых – 116,01

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович