Наша альпинистка-чемпионка разбилась в Гималаях. Что об этом известно?

Чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения в Непале.

Ее тело нашли, но спуститься к нему пока невозможно. Что произошло?

● 14 октября издание The Himalayan Times сообщило, что во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале в расщелину упала российская альпинистка. Речь о Надежде Оленевой – чемпионке России и мастере спорта по альпинизму.

Ее группа на момент инцидента находилась на высоте около 6680 метров. Участники экспедиции предположили, что Надежда упала примерно на 500 метров (судя по координатам GPS).

Чуть позже в Федерации альпинизма России уточнили, что в СМИ может попасть непроверенная информация – на самом деле линия и глубина падения точно не известны. Все из-за облачности и плохой видимости.

● А вот факты, которые предоставили уже в федерации: тройка альпинистов – Оленева, Роман Абилдаев и Расим Кашапов – в субботу рано утром вышла из лагеря 1 на высоте 6050 м. Целью экспедиции была седьмая вершина мира Дхаулагири (8167 м).

Через 4 часа спортсмены достигли высоты 6700 м – места второго лагеря. В 8:34 по московскому времени сообщили, что все прошло благополучно и они разбивают палатку. А через 15 минут подали сигнал о ЧП: Надежда сорвалась, необходим вертолет.

Из-за погодных условий вертолет взлететь не смог, а Абилдаев и Кашапов спустились в базовый лагерь на 4600 м.

● Вертолет подняли только ранним утром 15 октября. До этого мешала облачность, туман и сильный ветер.

«Двое ребят спустились вчера, сегодня они делали облет вместе с пилотами. С высоты они увидели лежащую Надю, но гарантировать, жива она или нет, никто не может, потому что видели ее только с высоты», – сообщили в федерации.

Чтобы оценить положение, нужно спуститься на специальной лебедке. Вертолет может только зависнуть, приземлиться в предполагаемом месте инцидента невозможно. При этом второй облет тоже не совершить – погодные условия снова ухудшились.

● В посольстве России в Непале отметили, что спекулировать не стоит:

«Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину.

При облете члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным», – объяснил пресс-секретарь посольства Александра Ивашев.

● Теперь к телу Оленевой спустятся 16 октября.

«С воздуха действительно была замечена лежащая фигура нашей пропавшей альпинистки. Но в связи с погодными условиями, которые резко ухудшились, подойти к ней не удалось. Завтра утром на место выдвинется спасательная группа. И только тогда мы сможем официально сказать, погибла она или нет», – сообщил позже посол России в Непале Алексей Новиков.

● 37-летняя Оленева – одна из самых опытных российских альпинисток. На ее счету более 200 восхождений за последние 17 лет. Она не раз была призером чемпионатов России, входит в сборную.

Перед восхождением Надежда написала в соцсетях: «В планах нашей связки совершить восхождение по северо-восточному ребру на Дхаулагири 8167 м, седьмую по высоте вершину мира, в спортивном стиле. Так и хочется сказать, ущипните меня, я лезу на восьмитысячник! В предвкушении новой высоты!»

Спортивный стиль восхождения предполагает максимально быстрый подъем на вершину при минимальном использовании альпинистского снаряжения.

Участники совершают самостоятельное восхождение – сами поднимают снаряжение и продовольствие. При этом отказываются от провешивания веревочными перилами всего маршрута и системы стационарных промежуточных лагерей, а также не пользуются услугами носильщиков и кислородным оборудованием.

● Днем 15 октября главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин все-таки подтвердил самое страшное:

«Это действительно так, Надежда погибла. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела».

Фото: Надежда Оленева; commons.wikimedia.org/Solundir