7 комментариев

Это новый эпизод сериала Sports.ru, посвященного Олимпиаде-2008 в Пекине.

Про главного героя тех Игр – Майкла Фелпса – его 8 золотых и магический финиш баттерфляем можно прочитать здесь.

Ровно 15 лет назад состоялась церемония открытия Пекина-2008, которую едва не испортил бойкот. Да-да, как и в феврале 2022-го.

Кажется, только один из руководителей крупных держав побывал на открытии обеих пекинских Олимпиад – с интервалом почти в 14 лет – Владимир Путин.

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Олимпийские игры в Пекине стартовали 8 августа 2008 года в 8 часов 8 минут и 8 секунд. Восьмерка в Китае ассоциируется с процветанием и уверенностью.

Вот только открытие чуть не испортил дипломатический бойкот – его всерьез обсуждали в США и Европе. Но до официального объявления так и не дошло – Пекин поставил рекорд по количеству глав государств на церемонии (побит в Лондоне-2012).

А почему обсуждали такие меры и кто все-таки проигнорировал Олимпиаду?

Китайцев обвиняли в притеснении Тибета, военной помощи Судану и отсутствии свободы слова

Китай мог принять Игры еще в 2000-м. Во время голосования за столицу Олимпиады Пекин лидировал в первых трех турах, но в финале уступил два голоса Сиднею. Тогда многие члены МОК сомневались в заявке из-за систематических нарушений прав человека, жесткой цензуры и подавления инакомыслия в Китае.

Дик Паунд признавался, что в 2001-м в МОК надеялись, что выбор в пользу Пекина как столицы Игр-2008 поможет стране справиться с этими проблемами: «Решение было принято в надежде на улучшение ситуации с правами человека. Да и сами китайцы уверяли, что проведение Игр ускорит прогресс в подобных вопросах». Защита прав человека оказалась ключевым пунктом новой заявки Пекина.

К 2008-му проблем не стало меньше, накануне Игр они только обострились. За несколько месяцев до открытия китайские власти подавили демонстрации в Тибете – количество жертв перевалило за сотню.

Вообще, статус Тибета – одна из самых дискуссионных тем в геополитике Азии. Китайская сторона считает, что Тибет никогда не был независимым государством, Тибетское правительство в изгнании утверждает обратное. Сейчас все страны мира признают территорию частью КНР, но споры все еще продолжаются.

Демонстрации за независимость Тибета проходили на протяжении всей эстафеты олимпийского огня, так что бегунов часто сопровождала полиция. Перед Играми правительства разных стран призывали китайские власти провести переговоры с Далай-ламой XIV и обсудить вопрос автономии Тибета. Встреча с представителями Далай-ламы действительно произошла, но ее расценили больше как шоу перед Играми, чем реальные переговоры.

Далай-лама активно выступает за независимость, в 1959-м он покинул Тибет после восстания против Китая и до сих пор живет в Индии. К слову, он выступал против бойкота Олимпиады.

Вопросы вызывала и внешняя политика Китая. Власти обвинялись в поддержке авторитарных режимов Судана, КНДР, Зимбабве и Мьянмы. Так, Китай поставлял оружие правительству Судана во время Дарфурского конфликта (он длится до сих пор).

Еще одна предпосылка к бойкоту – жесткая цензура. Международная организация «Репортеры без границ», которая отслеживает уровень свободы прессы и защищает права журналистов, призывала страны не отправлять дипломатические делегации в Пекин:

«Китай не сдержал ни одного из обещаний, данных в 2001 году, когда был выбран местом проведения Олимпийских игр. Вместо этого правительство подавляет тибетские протесты и вводит блокировку новостей. Политики всего мира не должны молчать об этой ситуации. Мы призываем их выразить неодобрение политикой Китая и не присутствовать на открытии Олимпийских игр».

При этом организация выступала против полного бойкота Игр, чтобы не лишать спортсменов главного турнира четырехлетия.

Жак Рогге, в те годы возглавлявший МОК, долгое время обходил политические вопросы, но незадолго до Олимпиады сообщил, что с китайской стороной ведется диалог:

«МОК и власти Китая занимаются тем, что я называю «тихой дипломатией», мы ведем ее с первого дня подготовки. Мы ежедневно обсуждаем и эти вопросы, строго соблюдая суверенитет Китая в его делах».

Спилберг отказался от работы над церемонией, а кандидаты в президенты США отговаривали Буша от поездки

Политика Китая возмущала не только лидеров стран, но и людей из искусства. В 2006-м оргкомитет Игр пригласил в качестве консультанта для церемонии открытия американского режиссера Стивена Спилберга. В феврале 2008-го он отказался от сотрудничества в знак протеста против политики Китая в Судане.

Актриса Миа Фэрроу поддержала Спилберга и отметила, что мировым лидерам нужно надавить на Китай, чтобы тот не покупал суданскую нефть и не поддерживал конфликт: «Ответственные мировые лидеры, если дела будут обстоять так, как сейчас, должны воздержаться от посещения церемоний открытия. Особенно президент Буш, поскольку он мой президент и представляет американский народ».

Еще одна звезда Голливуда Ричард Гир призывал к бойкоту из-за действий властей в Тибете. Гир – буддист, последователь Далай-ламы и председатель совета Международной кампании за Тибет.

«Я не был сторонником бойкота. Но думаю, если не справиться с этим (с жестким подавлением демонстраций) правильно, то да, нужно бойкотировать. Все должны бойкотировать», – говорил актер в марте 2008-го.

В США вопрос с посещением Пекина обсуждали особенно активно. Накануне президентской гонки основные претенденты призывали Джорджа Буша-младшего не появляться на Олимпиаде. Хиллари Клинтон заявила, что президент не должен ехать на открытие из-за ситуаций с Тибетом и Суданом.

Кандидат от демократов Барак Обама сперва советовал хорошо подумать насчет поездки, а потом тоже призвал к бойкоту: «Если китайцы не предпримут шагов, чтобы помочь остановить геноцид в Дарфуре, а также не будут уважать достоинство, безопасность и права тибетского народа, президенту следует бойкотировать церемонию».

Республиканец Джон Маккейн отказался от поездки в Пекин, но не давил на Буша: «Президент должен оценить свое участие в церемониях, связанных с Олимпийскими играми, и, основываясь на действиях Китая, решить, уместно ли его участие».

А Европейский парламент принял резолюцию, призывающую лидеров Европейского Союза рассмотреть возможность бойкота церемонии из-за репрессий в Тибете.

Меркель сослалась на график и не приехала, Саркози передумал бойкотировать, Буш и Путин тоже прилетели

Официального бойкота так и не последовало, но многие действительно отказались от поездки в Пекин.

Кого же не было на открытии Олимпиады-2008?

• Первым мировым лидером, отказавшимся от посещения Пекина, стала канцлер Германии Ангела Меркель. Она сослалась на то, что поездка не согласуется с ее графиком. Не приехали министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр внутренних дел, отвечающий за спорт, Вольфганг Шойбле.

• Премьер-министр Польши Дональд Туск одним из первых открыто объявил бойкот Играм в Китае. Чуть позже к нему присоединился президент Чехии Вацлав Клаус.

• Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и премьер-министр Андрус Ансип сообщили, что не приедут на открытие, но это не связано с бойкотом – графики политиков не предусматривали поездки.

• На рабочий график сослался и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: в это время он планировал поездки в Европу и Латинскую Америку, при этом визит в Китай состоялся незадолго до Игр – в июле 2008-го.

• Председатель Европарламента Ханс-Герт Петтеринг, наоборот, объявил бойкот в связи с тибетским и суданским вопросами. Вице-президент организации Эдвард Макмиллан-Скотт тоже призывал не ехать на Игры.

• Премьер-министр Великобритании Гордон Браун не приехал на открытие, но утверждал, что это связано не с политическими причинами. На церемонии закрытия он присутствовал как представитель следующих Игр в Лондоне. От поездки отказался принц Чарльз.

• Премьер-министр Канады Стивен Харпер не приехал на открытие, так как изначально и не планировал. При этом Харпер осудил бойкот.

Китай расценивал Олимпиаду как возможность наладить дипломатические связи с другими странами, поэтому приезд глав государств был важен для властей. И большинство из них действительно появились на открытии.

• Джордж Буш, несмотря на призывы других американских политиков, приехал на церемонию. Он подчеркивал, что расценивает Олимпиаду как спортивное, а не политическое событие. Вместе с ним прилетели его жена Лора и отец – 41-й президент США Джордж Буш-старший.

• Президент Франции Николя Саркози одним из первых пригрозил бойкотом Игр. В марте 2008-го он заявил, что «все варианты возможны» и намекнул, что Китаю необходимо пересмотреть свою политику по спорным вопросам.

Во время эстафеты олимпийского огня в Париже произошли демонстрации с призывом бойкотировать Игры-2008. Несколько месяцев отношения Китая и Франции оставались напряженными. В итоге Саркози приехал в Пекин, заявив, что местные власти добились прогресса в урегулировании ситуации в Тибете.

• Владимир Путин, за несколько месяцев до этого перебравшийся из президентского кресла на пост премьер-министра, тоже побывал на открытии в качестве почетного гостя. Впрочем, вопрос с бойкотом российские власти не обсуждали никогда. Во время поездки в Китай Путин встретился с Бушем и обсудил подготовку к Сочи-2014 с Рогге.

***

Спустя почти 14 лет Пекин снова принимал Олимпийские игры – на этот раз зимние. И все было по-другому. Теперь главной проблемой с точки зрения нарушения прав человека были притеснения уйгуров.

А дипломатический бойкот был уже официальным: от участия в церемониях Пекина-2022 отказались власти США, Канады, Великобритании, Дании, Австралии, Бельгии, Эстонии, Литвы и Индии. Не приехали и другие политики, но они сослались на пандемию. На Играх-2022 не оказалось представителей Германии, Австрии, Чехии, Японии, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Словении и Гонконга.

Президент России Владимир Путин снова присутствовал.

Только уже не в качестве почетного гостя, а как зритель на трибунах. Представителям правительства России запретили участвовать в Олимпийских играх из-за допинг-скандала с Московской лабораторией. Но Путина спасло личное приглашение главы Китая Си Цзиньпина.

Фото: Gettyimages.ru/Justin Sullivan / Staff, David Paul Morris / Stringer, Jamie Squire / Staff, Andreas Rentz / Staff, Quinn Rooney / Staff, Adam Pretty / Staff, Clive Rose / Staff, Cameron Spencer / Staff; East News/JEWEL SAMAD / AFP; Global Look Press