34 комментария

«Пусть умники, дающие советы, учат своих жен». Депутат Миронов предложил выйти из олимпийского движения – и наш спорт закипел
Депутат Сергей Миронов хлестко высказался о России в олимпийском движении: призвал не смотреть в сторону МОК, а сделать все по-своему. Заодно намекнул на лицемерие наших спортивных чиновников.
И тут же получил резкие ответы.
Миронов назвал олимпийское движение фарсом и разукрашенным трупом
Лидер «Справедливой России» поделился эмоциональным и очень категоричным мнением. Начал с того, что российские чиновники занимаются «бюрократическим мазохизмом», когда считают себя частью олимпийского движения, но критикуют «русофобскую политику МОК».
Вот тирада Миронова целиком:
«Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверяет, что ОКР «является полноправным и полноценным участником олимпийского движения». Только «полноправных участников» не используют как половичок для вытирания ног, они не ждут, пригласят или нет на Олимпиаду в Париже и на каких условиях.
Лезть в окно, после того как указали – и не единожды – на дверь, да еще изображать при этом, что шагаешь по парадной лестнице с ковровой дорожкой, – стратегия, провальная во всех смыслах.
Сейчас это (олимпийское движение) разукрашенный труп, которого жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым. Не нужно нам участвовать в этом фарсе. И вроде бы есть шаги в верном направлении: объявлено о проведении в будущем году в России Всемирных игр дружбы.
Но тут же чиновники уточняют, что это не альтернатива «традиционным» состязаниям, а «мощное дополнение» к ним. Снова самообман! Пока мы мыслим себя «придатками» чего-либо, ничего путного не выйдет. Россия должна взять на себя инициативу возрождения олимпизма, в котором не будет места дискриминации, делячества, отказа от гендерной идентичности. Олимпизм должен объединять, а не разъединять людей. Это трудный путь, но любой другой ведет в тупик».
Люди нашего спорта, закаленные схватками с Романом Терюшковым, взялись за Миронова, используя тот же тон.
Поздняков процитировал «Собачье сердце» и назвал депутата бестолковым
• Первым это сделал Станислав Поздняков, к которому у Миронова возникли основные претензии. Глава ОКР отметил, что депутат высказался по теме, в которой не разбирается.
«Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны.
Оголтелые противники России из кожи вон лезут, чтобы отменить наше участие в мировых процессах. Депутат Миронов, судя по его посылу, готов им в этом содействовать. Его позиция совпадает с их интересами, и это уже не просто риторика от скуки».
• Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала:
«Станислав Поздняков правильно ответил депутату. Я с ним заодно. Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чем подумать. Пускай о стране думают. Конечно, Россия является частью олимпийского движения. Мы были в олимпийском движении, есть и будем».
• Бывший министр спорта Павел Колобков мягок, но радикализм депутата точно не поддерживает.
«Позиция Миронова носит эмоциональный характер, это ответ на некоторые последние события. Я бы здесь набрался выдержки, надо бороться за ценности, которые декларируются и в хартии МОК, и в уставе наших федераций.
Олимпийское движение – это на данный момент самое организованное спортивное движение, которое объединяет не только страны, но и федерации по видам спорта, оно глубоко структурировано, это большой финансовый механизм».
• Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал депутатов заниматься своими делами:
«Станислав Поздняков абсолютно прав, я его поддерживаю. Сейчас очень много специалистов стало в спорте. Сапожник делает пироги, а повар – сапоги. Всякие умники раздают бесплатные советы, в которых никто не нуждается.
Оттуда нельзя уходить, потому что у любого конфликта есть конец. Если мы сами уйдем, с нами никто не будет разговаривать. Пусть умники, дающие советы, учат своих жен. Этим депутатам нужно отрабатывать свой хлеб, им нужно показать свою бурную деятельность. Им надо знать свое место и заниматься своим делом».
• Комментатор Дмитрий Губерниев по эмоциональности высказываний держался на уровне Миронова:
«Только идиот может сейчас говорить о том, что нам нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду. Нам сразу же выдадут восьмилетнюю дисквалификацию после бойкота.
Слава богу, что есть в стране люди, которые, несмотря на всю сложность ситуации, понимают, что выходить из олимпийского движения, ставить какие-то ультиматумы – неприемлемо. Мы обязательно вернемся, и потом все эти идиоты, которые орут о выходах, будут громче всех рассказывать, как они любят наших спортсменов».
Миронов не успокоился и заговорил о бизнесе. Почему – никто не понял
Аргументы людей из спорта Миронова не убедили, он пошел на второй раунд дебатов с новыми обвинениями:
«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства.
Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а все, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и третий план».
А в его пресс-службе добавили: «болезненная реакция» спортивных чиновников возникла из-за того, что «предложение о развитии альтернативного олимпийского движения они восприняли как угрозу их личному бизнесу».
• Аргументы о бизнесе вызвали недоумение. Васильев немного просветил депутата об устройстве спорта в стране:
«Очень интересно было бы узнать, о каком личном бизнесе говорит Миронов. Многие федерации – общественные организации, которые не зарабатывают, а только вкладывают деньги.
Да, есть коммерческий спорт. Но государство вкладывает деньги в будущее молодежи, чтобы она занималась искусством, спортом. Это верное решение. В ином случае молодые люди оставались бы на улицах. Выгода только в здоровом поколении».
• Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили удивился, что олимпийская тема так внезапно взволновала Миронова:
«У нас что, нечем заниматься больше? Есть целый комплекс задач, которые надо решать. Государство тратит деньги на развитие спорта, на развитие детского спорта. Слова Сергея Миронова – это его частное мнение, пусть он уважаемый и серьезный политик. Не понимаю, о каком бизнесе он говорит».
• А старший тренер гимнастов Валентина Родионенко считает мнение Миронова ошибочным:
«У кого этот личный бизнес? Главы федераций, министр спорта – это все солидные и профессиональные люди, и вот говорить, что они держатся за свои кресла, – это вообще смешно. Я думаю, что этот человек не подумал хорошо, будем так рассуждать.
Я думаю, что Миронов все-таки очень ошибается. Дело в том, что легче всего хлопнуть дверью и уйти, а как потом восстанавливаться? Если мы уйдем из олимпийского движения, наш спорт многое потеряет, как бы мы ни говорили».
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Бывший глава ОКР Леонид Тягачев попытался угодить всем. Вышло неловко:
«Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает Владимир Путин. Нельзя высказывать свою позицию в прессу.
Но Станислав Поздняков тоже неправ. Миронов – хороший специалист в своей области, который понимает, что Россию обижают. Но обвинять спортивных функционеров тоже нельзя».
В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», Sport24 и партии «Справедливая Россия».
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Владимир Федоренко, Светлана Шевченко, Владимир Трефилов
По хорошему счёту, и сам Миронов, будучи лидером другой партии, обязан это делать.
При этом сам Миронов строит из себя эдакого правдоруба. Но при этом является наглядным примером потрясающего перевертыша.
Естественно, все то что вылезает из рта Миронова не поддерживаю.
Жирик часто давал на первый взгляд хамские, но зато - точные определения )))
или собственные чемпионаты мира ... особенно по футболу
еще собственный НХЛ надо делать параллельно с КХЛ )))
- Никаких. Все что нам осталось - просто найти виноватого.
("Теория Большого Взрыва" диалог после того как у персонажей угнали машину и они остались посреди пустыни без денег, телефонов и в тематических костюмах)