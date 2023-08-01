34 комментария

Депутат Сергей Миронов хлестко высказался о России в олимпийском движении: призвал не смотреть в сторону МОК, а сделать все по-своему. Заодно намекнул на лицемерие наших спортивных чиновников.

И тут же получил резкие ответы.

Миронов назвал олимпийское движение фарсом и разукрашенным трупом

Лидер «Справедливой России» поделился эмоциональным и очень категоричным мнением. Начал с того, что российские чиновники занимаются «бюрократическим мазохизмом», когда считают себя частью олимпийского движения, но критикуют «русофобскую политику МОК».

Вот тирада Миронова целиком:

«Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков уверяет, что ОКР «является полноправным и полноценным участником олимпийского движения». Только «полноправных участников» не используют как половичок для вытирания ног, они не ждут, пригласят или нет на Олимпиаду в Париже и на каких условиях.

Лезть в окно, после того как указали – и не единожды – на дверь, да еще изображать при этом, что шагаешь по парадной лестнице с ковровой дорожкой, – стратегия, провальная во всех смыслах.

Сейчас это (олимпийское движение) разукрашенный труп, которого жулики от политики и бизнеса дергают за руки и ноги, чтобы тот выглядел живым. Не нужно нам участвовать в этом фарсе. И вроде бы есть шаги в верном направлении: объявлено о проведении в будущем году в России Всемирных игр дружбы.

Но тут же чиновники уточняют, что это не альтернатива «традиционным» состязаниям, а «мощное дополнение» к ним. Снова самообман! Пока мы мыслим себя «придатками» чего-либо, ничего путного не выйдет. Россия должна взять на себя инициативу возрождения олимпизма, в котором не будет места дискриминации, делячества, отказа от гендерной идентичности. Олимпизм должен объединять, а не разъединять людей. Это трудный путь, но любой другой ведет в тупик».

Люди нашего спорта, закаленные схватками с Романом Терюшковым, взялись за Миронова, используя тот же тон.

Поздняков процитировал «Собачье сердце» и назвал депутата бестолковым

• Первым это сделал Станислав Поздняков, к которому у Миронова возникли основные претензии. Глава ОКР отметил, что депутат высказался по теме, в которой не разбирается.

«Отдельным бестолковым депутатам, которые в последние месяцы неожиданно для себя увлеклись олимпийским движением и его будущим, хорошо бы иногда вспоминать классику и не подавать, как говорил булгаковский профессор Преображенский, советы космического масштаба и космической же глупости в вопросах, в которых они совершенно некомпетентны.

Оголтелые противники России из кожи вон лезут, чтобы отменить наше участие в мировых процессах. Депутат Миронов, судя по его посылу, готов им в этом содействовать. Его позиция совпадает с их интересами, и это уже не просто риторика от скуки».

• Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала:

«Станислав Поздняков правильно ответил депутату. Я с ним заодно. Депутаты пусть сами у себя разбираются, им есть о чем подумать. Пускай о стране думают. Конечно, Россия является частью олимпийского движения. Мы были в олимпийском движении, есть и будем».

• Бывший министр спорта Павел Колобков мягок, но радикализм депутата точно не поддерживает.

«Позиция Миронова носит эмоциональный характер, это ответ на некоторые последние события. Я бы здесь набрался выдержки, надо бороться за ценности, которые декларируются и в хартии МОК, и в уставе наших федераций.

Олимпийское движение – это на данный момент самое организованное спортивное движение, которое объединяет не только страны, но и федерации по видам спорта, оно глубоко структурировано, это большой финансовый механизм».

• Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал депутатов заниматься своими делами:

«Станислав Поздняков абсолютно прав, я его поддерживаю. Сейчас очень много специалистов стало в спорте. Сапожник делает пироги, а повар – сапоги. Всякие умники раздают бесплатные советы, в которых никто не нуждается.

Оттуда нельзя уходить, потому что у любого конфликта есть конец. Если мы сами уйдем, с нами никто не будет разговаривать. Пусть умники, дающие советы, учат своих жен. Этим депутатам нужно отрабатывать свой хлеб, им нужно показать свою бурную деятельность. Им надо знать свое место и заниматься своим делом».

• Комментатор Дмитрий Губерниев по эмоциональности высказываний держался на уровне Миронова:

«Только идиот может сейчас говорить о том, что нам нужно бойкотировать МОК и Олимпиаду. Нам сразу же выдадут восьмилетнюю дисквалификацию после бойкота.

Слава богу, что есть в стране люди, которые, несмотря на всю сложность ситуации, понимают, что выходить из олимпийского движения, ставить какие-то ультиматумы – неприемлемо. Мы обязательно вернемся, и потом все эти идиоты, которые орут о выходах, будут громче всех рассказывать, как они любят наших спортсменов».

Миронов не успокоился и заговорил о бизнесе. Почему – никто не понял

Аргументы людей из спорта Миронова не убедили, он пошел на второй раунд дебатов с новыми обвинениями:

«Господа, спорт – не ваша личная «делянка», не частная лавочка, к чему вы очевидно привыкли. Хотя бы потому, что на эту сферу государство тратит немалые средства.

Большой спорт – очень большие деньги. Это народные деньги. Настолько большие, что для наших функционеров, похоже, этот фактор вышел на первое место, а все, что связано с национальным престижем, с патриотизмом спортсменов и болельщиков, ушло на второй, а то и третий план».

А в его пресс-службе добавили: «болезненная реакция» спортивных чиновников возникла из-за того, что «предложение о развитии альтернативного олимпийского движения они восприняли как угрозу их личному бизнесу».

• Аргументы о бизнесе вызвали недоумение. Васильев немного просветил депутата об устройстве спорта в стране:

«Очень интересно было бы узнать, о каком личном бизнесе говорит Миронов. Многие федерации – общественные организации, которые не зарабатывают, а только вкладывают деньги.

Да, есть коммерческий спорт. Но государство вкладывает деньги в будущее молодежи, чтобы она занималась искусством, спортом. Это верное решение. В ином случае молодые люди оставались бы на улицах. Выгода только в здоровом поколении».

• Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили удивился, что олимпийская тема так внезапно взволновала Миронова:

«У нас что, нечем заниматься больше? Есть целый комплекс задач, которые надо решать. Государство тратит деньги на развитие спорта, на развитие детского спорта. Слова Сергея Миронова – это его частное мнение, пусть он уважаемый и серьезный политик. Не понимаю, о каком бизнесе он говорит».

• А старший тренер гимнастов Валентина Родионенко считает мнение Миронова ошибочным:

«У кого этот личный бизнес? Главы федераций, министр спорта – это все солидные и профессиональные люди, и вот говорить, что они держатся за свои кресла, – это вообще смешно. Я думаю, что этот человек не подумал хорошо, будем так рассуждать.

Я думаю, что Миронов все-таки очень ошибается. Дело в том, что легче всего хлопнуть дверью и уйти, а как потом восстанавливаться? Если мы уйдем из олимпийского движения, наш спорт многое потеряет, как бы мы ни говорили».

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Бывший глава ОКР Леонид Тягачев попытался угодить всем. Вышло неловко:

«Миронов высказал свое мнение, но он тоже много натерпелся от Европы. Надо подождать, потому что у нас любой вопрос в спорте решает Владимир Путин. Нельзя высказывать свою позицию в прессу.

Но Станислав Поздняков тоже неправ. Миронов – хороший специалист в своей области, который понимает, что Россию обижают. Но обвинять спортивных функционеров тоже нельзя».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», Sport24 и партии «Справедливая Россия».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев, Владимир Федоренко, Светлана Шевченко, Владимир Трефилов