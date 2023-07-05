26 комментариев

«Дима, соревнования какие намечаются?» – «Э-э-э». Неловкий диалог Путина и Чернышенко
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, говорили и про спорт. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко растерялся после простого вопроса о запланированных соревнованиях.
Вышло неловко.
«Э... э... Владимир Владимирович, сейчас». Чернышенко так растерялся, что Путин извинился
Чернышенко давно в спорте: работал в маркетинге, возглавлял оргкомитет Сочи-2014, 6 лет был президентом КХЛ. А с января 2020-го занимает должность заместителя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта.
На видеосовещании с Путиным он отчитывался о происходящем в российском спорте. Президент спросил о работе с коллегами из СНГ, ШОС и БРИКС. Чернышенко очень коротко подтвердил, что она ведется:
«Было ваше поручение по сохранению соревновательной практики для спорта высших достижений. В связи с этим Министерство спорта для того, чтобы преодолеть ту блокаду, которую традиционные международные федерации нам устроили, конечно, ищет новые рынки и новые взаимодействия. Страны БРИКС и ШОС, Азиатский регион как раз идут нам навстречу. С ними мы организуем международные соревнования».
Какие? Уточнения не было. Дальше последовал переход к общим темам: 100-летие образования органов управления, ГТО, популяризация спорта, массовые мероприятия.
Путин внимательно слушал, но все же перебил Чернышенко и вернулся к своему вопросу – и тот растерялся.
Путин: Дима, соревнования-то у нас какие намечаются с коллегами из ШОС, БРИКС?
Чернышенко (после паузы): Значит, у нас в 2024 году летом пройдет фестиваль… э… э… (пауза) Владимир Владимирович, сейчас.
Путин (с улыбкой): Ну, извини. Я знаю, что там в рамках БРИКС какие-то соревнования вы планировали, в рамках ШОС и СНГ, да? Не помните?
Чернушенко: Совершенно верно, да.
В стенограмму совещания на сайте президента России этот момент не попал, но он есть на видео.
А про какой турнир забыл Чернышенко? Помогаем
Чернышенко все же ответил про студенческие соревнования в августе, но не сказал, как они называются:
«К нам в августе с участием вузов около 70 университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ приедут для того, чтобы в университетском спорте принять участие примерно на таком же уровне, как если бы это было и в Универсиаде. Мы ожидаем около 3000 атлетов и, конечно, видим интерес к этому виду спорта».
Речь о Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Забавно, что перед этим заседанием Путин общался с главами государств-членов ШОС и пригласил их сборные на этот фестиваль.
Еще Чернышенко вспомнил про «Игры будущего» – турнир в формате фиджитал, который объединяет реальные и цифровые соревнования. Он состоится в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.
Вот только о других крупных соревнованиях, которые тоже в 2024-м примет Казань, Чернышенко забыл. С 4 по 18 июня там запланированы Игры БРИКС – и это поручение Путина. Состязания пройдут по 22 видам спорта, организаторы ждут около 5 тысяч участников из 25 стран.
- Совершенно верно, да.
Когда уже приготовился смачно лизнуть.