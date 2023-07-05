26 комментариев

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«Дима, соревнования какие намечаются?» – «Э-э-э». Неловкий диалог Путина и Чернышенко

Дмитрий Чернышенко Дмитрий Чернышенко
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Легкая атлетика Легкая атлетика

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, говорили и про спорт. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко растерялся после простого вопроса о запланированных соревнованиях.

Вышло неловко.

«Э... э... Владимир Владимирович, сейчас». Чернышенко так растерялся, что Путин извинился

Чернышенко давно в спорте: работал в маркетинге, возглавлял оргкомитет Сочи-2014, 6 лет был президентом КХЛ. А с января 2020-го занимает должность заместителя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта.

На видеосовещании с Путиным он отчитывался о происходящем в российском спорте. Президент спросил о работе с коллегами из СНГ, ШОС и БРИКС. Чернышенко очень коротко подтвердил, что она ведется:

«Было ваше поручение по сохранению соревновательной практики для спорта высших достижений. В связи с этим Министерство спорта для того, чтобы преодолеть ту блокаду, которую традиционные международные федерации нам устроили, конечно, ищет новые рынки и новые взаимодействия. Страны БРИКС и ШОС, Азиатский регион как раз идут нам навстречу. С ними мы организуем международные соревнования».

Какие? Уточнения не было. Дальше последовал переход к общим темам: 100-летие образования органов управления, ГТО, популяризация спорта, массовые мероприятия.

Путин внимательно слушал, но все же перебил Чернышенко и вернулся к своему вопросу – и тот растерялся.

Путин: Дима, соревнования-то у нас какие намечаются с коллегами из ШОС, БРИКС?

Чернышенко (после паузы): Значит, у нас в 2024 году летом пройдет фестиваль… э… э… (пауза) Владимир Владимирович, сейчас.

Путин (с улыбкой): Ну, извини. Я знаю, что там в рамках БРИКС какие-то соревнования вы планировали, в рамках ШОС и СНГ, да? Не помните?

Чернушенко: Совершенно верно, да.

В стенограмму совещания на сайте президента России этот момент не попал, но он есть на видео.

А про какой турнир забыл Чернышенко? Помогаем

Чернышенко все же ответил про студенческие соревнования в августе, но не сказал, как они называются:

«К нам в августе с участием вузов около 70 университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ приедут для того, чтобы в университетском спорте принять участие примерно на таком же уровне, как если бы это было и в Универсиаде. Мы ожидаем около 3000 атлетов и, конечно, видим интерес к этому виду спорта».

Речь о Международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Забавно, что перед этим заседанием Путин общался с главами государств-членов ШОС и пригласил их сборные на этот фестиваль.

Еще Чернышенко вспомнил про «Игры будущего» – турнир в формате фиджитал, который объединяет реальные и цифровые соревнования. Он состоится в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Вот только о других крупных соревнованиях, которые тоже в 2024-м примет Казань, Чернышенко забыл. С 4 по 18 июня там запланированы Игры БРИКС – и это поручение Путина. Состязания пройдут по 22 видам спорта, организаторы ждут около 5 тысяч участников из 25 стран.

26 комментариев

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dukenukem
Дима, проснись, ты обосрался ...
+58
-3
+55
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Olenyuksi
Просто двойник добрый попался...
+55
-4
+51
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GLW
куда делся худой,молодой путин из дербента?
+41
-1
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Павел Мельников
Эффект ручки вновь повторяется. Скорее бы избавились от всех культов у нас.
+23
-3
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Ихтиандр Прикаспийский
голосом Йоды: "минусы от пользователей предрекаю в этой ветке я"
+17
-3
+14
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eyeballerswow
Ответ dukenukem
Дима, проснись, ты обосрался ...
а он и не спал
+12
-1
+11
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SadButTrue
Ответ GLW
куда делся худой,молодой путин из дербента?
Говорят он все ещё там, целует дагестанок
+10
-1
+9
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Оригинальный Ник
Ответ Ихтиандр Прикаспийский
голосом Йоды: "минусы от пользователей предрекаю в этой ветке я"
А за что? Вполне забавный случай, я посмеялся
+6
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+5
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krokodilych
Профессионализм 80-го уровня.
+3
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ДнепрЧемпион1983
чернышенко - типичный бюрократ как в советские времена говорили номенклатурный работник. сегодня руководит культурой завтра банями потом спортом . руководитель общего типа. при этом очевидно он спорт не любит и не знает. в отличие от друго персонажа мутко который спорт любил.
+2
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Vitali Freeman
Путин с такой скоростью «переходит из одной весовой категории в другую», что Кристиан Бейл просто отдыхает в сторонке 🤣
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Дима Сысаль
Ответ SadButTrue
Говорят он все ещё там, целует дагестанок
Друг спасибо, от души посмеялся ))))))
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Дороф
Ответ Olenyuksi
Просто двойник добрый попался...
Кругломордый или квадратномордый?
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Серый
- Не помните?
- Совершенно верно, да.
Когда уже приготовился смачно лизнуть.
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Заборостроитель
Ботокс поплыл кхе-хе
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Серый
Типичный чиновник - несет пургу, но по сути ничего не знает.
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Madcomposer
Мерзость
+4
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гилберт
Анекдот.
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Контрольный выстрел
Вот и школьная тема подъехала)
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Жиртрес
Ответ GLW
куда делся худой,молодой путин из дербента?
Рен тв насмотрелся😂?
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Айвенго
Ответ GLW
куда делся худой,молодой путин из дербента?
Так у него другие задачи, он гастролирует по стране, а с Чернышенко беседует Путин с позывным "Говорун".
0
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Melnikov1968
Здесь либо Путин троллил Чернышенко, либо Чернышенко Путина, потому что забыл поручение Президента. В любом случае выглядит как издевка.
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Как дела на заводе
Ответ Madcomposer
Мерзость
Спасибо, что представился)
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