16 комментариев

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Ого, толкательница ядра пробежала спринт: перешагивала барьеры, отстала на 20 секунд, но не последняя

Европейские игры
Бег Бег
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толкание ядра толкание ядра
Жолиен Бумкво
Легкая атлетика Легкая атлетика

На Европейских играх в Польше случился необычный забег: на дистанцию 100 м с барьерами вышла… толкательница ядра.

Бельгийка Жолиен Бумкво вызвалась на замену, чтобы спасти сборную. Забег удался: аплодисменты всего стадиона и ни одного сбитого барьера!

В соревнованиях по легкой атлетике на Европейских играх разыгрываются не только индивидуальные медали, но и Кубок среди сборных. Командные соревнования проходят в трех дивизионах, Бельгия выступала в первом – сильнейшем.

Но в женском финале на 100 м с барьерами сборная столкнулась с проблемой – главная надежда Анна Загре получила травму. Заменить ее могла другая барьеристка – Ханне Клас, но и у нее было повреждение. Пропуск финала грозил Бельгии дисквалификацией или автоматическим понижением до второго дивизиона.

Поэтому на помощь пришла Бумкво. Она многократная чемпионка Бельгии по метанию молота и толканию ядра, ей принадлежит рекорд страны в ядре. Сначала Жолиен не верила, что побежит: «Думала, вероятность того, что мне придется это сделать, крайне мала».

За день до финала выяснилось, что других кандидатур нет. Накануне Бумкво выступила в своей дисциплине – стала 7-й в толкании ядра, а потом еще и удивила в спринте.

«Если мне нужно это сделать, постараюсь извлечь максимум пользы и удовольствия», – сказала она перед стартом.

Во время представления участниц Жолиен радостно махала руками и смеялась. А потом побежала. Соперницы сразу вырвались вперед, но Бумкво не обращала на них внимания. Зато ответственно подошла к преодолению барьеров – аккуратно перешагивала, не уронив ни одного.

«Атмосфера была прекрасная. Я серьезно отнеслась к забегу, бежала от барьера к барьеру».

На финише ее радостно встречали бегуньи, а зрители поддерживали аплодисментами и криками. Результат – 32,81 секунды (у победительницы – 12,77). Напротив времени Бумкво тут же загорелся значок Season best. А как иначе – это ее первый забег в жизни.

При этом бельгийка – не худшая в финальных забегах, швейцарка Дитаджи Камбунджи оказалась ниже из-за фальстарта.

Бумкво принесла команде два очка за 15-е место, но этого не хватило, чтобы Бельгия осталась в первом дивизионе. Поддержка трибун компенсировала разочарование: «Я не создана для бега с барьерами. Но, наверное, это был лучший чемпионат Европы. Я получила тут очень приятный опыт».

Фото: globallookpress.com/Thomas Windestam, Erik Van Leeuwen

16 комментариев

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Willy Troll
Это была первая и последняя новость на спортсе об интереснейших соревнованиях по легкой атлетике на Европейских играх и одновременно командном Кубке Европы. Мимо мирового спорта, мимо главных событий, мимо нормальной жизни. Главное, что всё по плану.
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слесарь Гавриленко
какая позитивная бегунья
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Заборостроитель
Мечта Рубенса
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JBa
Ответ Любитель шпилей
Эта дама спокойно могла бы пробежать сквозь барьеры, не перешагивая
ты спокойно мог закрыть эту новость, не испражняясь в комментариях
+7
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garp
как бывший латлет ответственно заявляю - бег с барьерами это очень сложно, а девушка молодец
+2
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Digger86
Тётя впечатляющая! Молодец!
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Deathember
big mummy!
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ДудьСдулся
А где у них были прыгуньи в высоту, в длину, бегуньи?
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Артем Иванов
Если б не Уткин, вряд ли бы написали эту новость)
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banchik1
Это, конечно, очень забавный и позитивный эпизод соревнований)
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YOKODZUMA
Было трудно, но я справился. Хотя кого я обманываю, совсем не трудно было
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YOKODZUMA
Как так то? Нам ж высшие руководители всё время рассказывают что спорт без участия российских спортсменов при смерти...
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Willy Troll
Ответ imaxim
Пока Россия не вернётся, это почти никому не интересно и Спортс это понимает
Посмотри количество комментариев в новостях вроде "Результаты Деминского бегового полумарафона 2023" и ты поймешь, что действительно никому не интересно))
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Ювенский Туринтус
Ответ Willy Troll
Это была первая и последняя новость на спортсе об интереснейших соревнованиях по легкой атлетике на Европейских играх и одновременно командном Кубке Европы. Мимо мирового спорта, мимо главных событий, мимо нормальной жизни. Главное, что всё по плану.
У повара был шанс все починить. Но верноподданная жилка взяла верх. Теперь снова наблюдаем цирк уродцев(
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