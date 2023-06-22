17 комментариев

Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не принял решение по допуску (или недопуску) России до Игр-2024 в Париже.

Обсудить ситуацию могли во время заседаний исполкома и на 140-й сессии МОК в Лозанне. Но на главные вопросы там опять не ответили.

Зато Томас Бах выдал красивую речь об олимпийских ценностях и политизации спорта. А еще похвалил международные федерации, которые допустили наших, и поругал правительство Польши.

«Наши санкции – против российских и белорусских государств и правительств»

«Эта сессия, как вы знаете, посвящена ситуации с Международной ассоциацией бокса. Но прежде чем перейти к этому, следует обновить информацию по теме, которая, к сожалению, возглавляла нашу повестку последние 16 месяцев – [ситуация] на Украине и ее последствия для олимпийского движения.

Эти 16 месяцев наше возмущение из-за этих [боевых действий], наше сочувствие к тем людям, которые страдают, остаются такими же сильными, как и прежде.

Мы серьезно обсуждали дилемму внутри олимпийского движения, с которой столкнула нас эта ситуация. Мы изложили наши принципы, чтобы ориентироваться в этом труднопроходимом и вызывающем разногласия конфликте. Наш основной принцип состоит в том, чтобы делать вклад в мир через объединительную миссию спорта. Объединение всей планеты в мирном соревновании – это фундаментальная идея Олимпийских игр .

Чтобы достичь этого, спорт должен наводить мосты, мы не должны возводить стены. Мы не должны усугублять разногласия. Это вклад в мир, который может предложить спорт. Открывать путь к миру без исключений и разногласий.

Наша мирная миссия – часть объединительной миссии спорта. Наша обязанность – помогать всем спортсменам и не допускать дискриминации.

Наши санкции – против российских и белорусских государств и правительств. Таким образом мы применяем наши основные ценности – солидарность, единство и отсутствие дискриминации – чтобы найти этот путь и учесть интересы спортсменов .

Наши ценности – это не какие-то абстрактные концепции. Потому что в конце концов все это ради спортсменов. Именно так наши ценности воплощаются в реальность. Поэтому наши принципы важны. Мы здесь, чтобы поддерживать спортсменов всего мира, чтобы их олимпийские мечты осуществились.

Вот почему мы выступаем за участие каждого спортсмена, который придерживается правил, уважает олимпийскую хартию и прошел квалификацию на игровом поле. Несмотря на то, что мы предложили рабочий путь для движения вперед, который соответствует нашим ценностями и рекомендациям, мы все еще сталкиваемся с двумя непримиримыми позициями . Российская сторона хочет, чтобы мы игнорировали [боевые действия], украинская сторона хочет, чтобы мы полностью изолировали всех, у кого есть российские и белорусские паспорта.

Обе позиции диаметрально противоречат нашей миссии и олимпийской хартии. Как нам действовать в интересах спортсменов в такой трудной ситуации? Наш ответ предельно ясный: наши ценности – это наш компас. Вот почему спортсмены, о которых говорится в наших рекомендациях, соответствуют нашим ценностям мира, единства, солидарности и отсутствия дискриминации.

«Российское правительство обвиняет нас, что мы не соблюдаем нейтралитет. Но само проводит политизированные соревнования»

Это нелегкое решение, но все мы знаем, что невероятно сложные политические проблемы не имеют простых решений. Только популисты делают вид, что у них есть легкие решения для большинства сложных проблем в мире.

Наша позиция прозрачна: мы осуждаем [боевые действия] с первого дня, мы наложили беспрецедентные санкции на правительства России и Беларуси. Как международная организация мы должны регулировать сложную реальность. Мир не делится на черное и белое.

Мы противостоим какофонии конкурирующих интересов, которые пытаются тянуть нас в разные стороны . Почему 141 страна, как и мы, осудила [боевые действия], но международное сообщество не едино, когда речь заходит о последствиях этого осуждения? Мы знаем, что правительства 52 стран, что представляет только 15% населения мира, наложили, как и мы, санкции на Россию и Беларусь. Это не говорит, что одна сторона права, а вторая – нет. Это просто пример, который описывает реальность и разобщенность мира.

В этом разобщенном мире мы должны защищать спортсменов. Мы должны защищать наше единство . Должны отстаивать наши ценности. В этом мире мы должны противостоять всем видам дискриминации. Как мы делали раньше и как делаем сейчас в отношении других конфликтов.

В то время как мы видим очень обнадеживающие знаки, которые говорят о том, что наш подход работает, разные интересы все еще пытаются тянуть нас в разных направлениях. Есть российская сторона, которая считает, что строгие условия – это неприемлемое унижение и дискриминация. Российское правительство обвиняет нас в том, что мы не соблюдаем политический нейтралитет. Но в то же время это же самое правительство бессовестно пытается организовать абсолютно политизированные соревнования .

Есть и украинская сторона, которая заявляет, что мы перешли на сторону России. Их правительство настаивает на полной изоляции всех русских и белорусов, потому что они считают, что каждый с паспортом России или Беларуси поддерживает [боевые действия]. И это касается даже спортсменов с умственными отклонениями, которые соревнуются на Специальной Олимпиаде.

По всему миру есть огромное количество заинтересованных в олимпийском движении людей: спортсмены, Национальные олимпийские комитеты с пяти материков, континентальные ассоциации, международные федерации. Подавляющее большинство просит нас найти единый подход, найти возможность защищать права всех спортсменов, найти путь, который снизит растущую политизацию спорта в некоторых странах, чтобы сохранить автономию спорта, чтобы защитить право соревноваться всем спортсменам, которые соблюдают правила. Несмотря ни на что. Потому что это все поддерживает наше единство.

Позвольте мне быть откровенным. Стоять на этом – это и есть наши ценности, это единство олимпийского движения, это истинная природа международного спорта.

«Польша вмешалась в автономию спорта, отказавшись выдать визы российским спортсменам»

В это время, когда наша автономия подрывается некоторыми правительствами, когда некоторые силы хотят разделить мировое спортивное движение, в это время испытаний единство – основа для будущего для настоящего мирового спорта.

Если эти разделяющие политические силы добьются успеха и будут решать, какие спортсмены могут выступать на тех или иных турнирах, то соревноваться будут только спортсмены из политических блоков единомышленников . Игры политического блока A, Игры политического блока B, и, может, отдельные Игры для тех стран, которые не хотят принимать ту или иную сторону.

В таком политизированном спорте всемирные Олимпийские игры будут уже невозможны. В таком политизированном спорте чемпионаты мира – в настоящем смысле слова «мир» – будут невозможны. Это политизация будет вооружением спорта (игра слов: politicization – weaponization). Это идет вразрез со спортом, и мы в олимпийском движении настаиваем на этом.

Так что мы должны ответить на вопрос: как найти правильный путь для спортсменов? Подавляющее большинство мировых спортсменов уважают или поддерживают наш подход. Нас поддерживают многие международные федерации, которые организуют международные соревнования и даже чемпионаты мира с учетом наших рекомендаций. Хочу выразить им благодарность и признательность.

Что касается Европы, то на прошлой неделе в Болгарии проходил ЧЕ по фехтованию. Международная федерация фехтования (IFF) перенесла этот чемпионат из Польши, потому что польское правительство вмешалось в автономию спорта, отказавшись выдавать визы индивидуальным атлетам с паспортами России и Беларуси.

Мне понравилось, как прошли соревнования с участием российских спортсменов – чемпионаты по дзюдо, тхэквондо и фехтованию. Хочется, чтобы и другие федерации тоже приняли это к сведению .

Несмотря на то, что говорили скептики, ни одно из этих соревнований не превратилось в хаос. Они отклонили несколько заявок на статус индивидуальных нейтральных атлетов, потому что спортсмены не полностью выполнили строгие требования. Все три турнира прошли без инцидентов. Спортсмены соревновались с уважением друг к другу и к правилам. Это заявление, что спортсмены хотят выступать против лучших в мире – и не важно, откуда они. Они хотят чувствовать себя настоящими чемпионами мира или Европы. Они не хотят видеть, что кого-то из спортсменов наказывают за действиях их правительств.

Хочу еще раз поблагодарить международные федерации фехтования, дзюдо и тхэквондо за защиту автономии спорта и за защиту атлетов. Спасибо, что следовали всем процедурам и тщательно их соблюдали. Спасибо всем спортсменам, которые демонстрировали настоящий олимпийский дух мирных соревнований без какой-либо дискриминации.

«Украинских спортсменов наказало собственное же правительство. Это очень сложно понять»

Но что это значит для украинских спортсменов? Многие из них хотели бы соревноваться на международном уровне, но, к примеру, на чемпионате мира по тхэквондо их не было. Почему? Потому что им не разрешили соревноваться из-за инструкций от министерства спорта Украины. Другими словами – украинских спортсменов наказало собственное же правительство. Это очень сложно понять.

Почему украинское правительство лишает своих атлетов шанса квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже и дать повод украинскому народу гордиться ими? Сложно понять, почему украинцам разрешили выступать в теннисе, но не разрешили в настольном теннисе . Сложно понять, почему им разрешили соревноваться в велоспорте, но не в плавании. Сложно понять, почему в фехтовании украинский спортсмен может выступать в одной дисциплине, но его товарищ по команде не может выступать в другой.

Мы, олимпийское движение, хотим, чтобы каждый украинский атлет мог квалифицироваться на Олимпиаду и выступать на ней.

Саммит G7 в Хиросиме. Франция, хозяйка Олимпиады-2024; Италия, хозяйка Олимпиады-2026; США, хозяева Олимпиады-2028, а также Канада, Германия, Япония и Великобритания – все сказали, что, я цитирую: «Полностью поддерживают автономию спортивных организаций и сфокусированы на проведении честных спортивных соревнований, а также выразили уверенность, что российские и белорусские спортсмены ни при каких обстоятельствах не должны появляться на соревнованиях как представители своих стран». Это в точности наша позиция.

И я хочу поблагодарить этих лидеров за их поддержку. Это было заметно и на нашей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась две недели назад. Мы еще раз подтвердили наше полное согласие с этой позицией и подтвердили, что решение об участии россиян и белорусов на Олимпиаде-2024 будет принято в нужное время. Мы продолжим сотрудничать в этом вопросе.

У нас сильная база для защиты атлетов. У нас сильная база для амбиций объединить всю планету на мирных соревнованиях. У нас сильная база для того, чтобы поддерживать всеобщее единство. С самого начала мы были и будем вместе. Мы вместе защищаем интересы спортсменов.

Спортсмены воплощают наши ценности в жизни. Спортсмены хотят преуспеть в своих видах спорта. Спортсмены хотят соревноваться с лучшими в мире. Спортсмены хотят преодолеть все различия, которые разделяют нас вне спорта. Спортсмены хотят показать, каким может быть человечество, если оно будет следовать принципам мира и солидарности. Спортсмены делают наши ценности реальностью.

Эти слова, дорогие друзья и коллеги, подводят черту под моей речью. Спасибо вам. Теперь у вас есть полная картина нашей деятельности и нашего направления».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele / Staff, Cameron Spencer / Staff, Mark Dadswell / Staff; globallookpress.com/Xu Zijian/XinHua; РИА Новости/Павел Бедняков