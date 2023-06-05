18 комментариев

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«Сумасшествие, что все получилось в первом сезоне». Трефилов разнес Вяхиреву за отъезд в Норвегию, а она там все выиграла

Виперс Кристиансанд жен
Лига чемпионов жен
Евгений Трефилов Евгений Трефилов
Анна Вяхирева Анна Вяхирева
сборная России жен сборная России жен
Гандбол Гандбол

Анна Вяхирева выиграла Лигу чемпионов. Теперь у главной гандболистки России почти все титулы – самый важный клубный трофей она взяла за норвежский «Виперс Кристиансанд».

Сложное решение о переезде оправдалось в первом же сезоне. Как Вяхирева выбирала клуб и почему не обращает внимания на критику Евгения Трефилова?

Первый сезон в Норвегии – сразу титул и MVP

Европейский клубный турнир среди женщин проводят с 1961-го. За всю историю российская команда брала трофей всего раз – звенигородская «Звезда» в 2008-м, а вот у советских клубов 16 побед (рекорд по странам).

Но последние три сезона правит норвежский «Виперс Кристиансанд». Этот год  – не исключение: в финале обыграли венгерский «Ференцварош» (28:24).

Важное отличие от предыдущих побед: в этот раз главным действующим лицом оказалась россиянка. За сезон Анна Вяхирева забила 136 голов, а еще была самой результативной в финале (6 голов) и забрала приз самому ценному игроку «Финала четырех».

И если для клуба это привычная победа, то для самой Вяхиревой – первая. Предыдущие 6 лет она выступала за «Ростов-Дон», и лучшим результатом в ЛЧ оставалось серебро сезона-2018/19.

«Я сделала свой выбор прошлым летом. Это просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень, очень горжусь».

Перед победой в ЛЧ прилетел и другой приятный бонус – золото чемпионата Норвегии. Так что дебютный сезон в Европе Вяхирева провела на максимуме. А как она там оказалась?

Отказалась от рекордной зарплаты ради чемпионских перспектив

Год назад появилась информация, что чемпионка Игр-2016 планирует переезд в Европу. Сначала предложение сделал румынский «Бухарест», и оно оказалось очень щедрым – 20 тысяч евро в месяц. Столько же получает Кристина Нягу (тоже в «Бухаресте»), и это самая большая зарплата в женском гандболе.

Вот только Вяхирева отказалась от перспективы стать самой высокооплачиваемой гандболисткой мира. И хотя румынский клуб 7 лет назад выигрывал Лигу чемпионов, она сделала ставку на более перспективных норвежцев.

«Хочу, чтобы «Виперс» выиграл третий год подряд, хочу, чтобы выиграл со мной. Я давно пытаюсь. Мы были близко с «Ростовом» – два раза выходили в «Финал четырех», один раз играли в финале. Но так бывает. Возможно, если бы у нас была возможность пробовать еще, мы бы этого добились. Но ситуация решила все за меня», – с грустью говорила Вяхирева в интервью Вите Кравченко.

Так она и оказалась в Норвегии. За последние 6 сезонов «Виперс» выиграл все: 6 побед в чемпионате Норвегии, 6 побед в Кубке страны, 3 золота и бронза Лиги чемпионов.

Не смутило даже понижение зарплаты: «Я уехала из-за гандбола. Уехала, потому что хотела играть на высоком уровне, не хотела стоять на месте, хотела развиваться. В России это сейчас невозможно, но я бы хорошо зарабатывала. Я потеряла в деньгах. Потеряла сильно».

Тренер «Виперс» Оле Густав Гьекстад подтверждал, что в клубе не самые большие выплаты:

«Не деньги привлекли Вяхиреву в «Виперс Кристиансанд». Я не буду говорить о ее зарплате, но ей предлагали намного больше в нескольких других клубах. Мы прекрасно понимаем, что у нас нет возможности соответствовать уровню зарплат многих других клубов».

Но стабильность и результаты «Виперс», и, конечно, отстранение российских команд сыграли решающую роль.

Трефилов выдал тираду о смерти на родине – Вяхирева не реагирует

В новом клубе Анну хвалили, а она рассказывала о домашней атмосфере в команде. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев лишь радовался спросу на российских игроков:

«Не дать ей возможность в самом зрелом, ярком спортивном возрасте проявить себя на международной арене, закрепить за собой статус лучшей гандболистки мира было бы непростительно и нечестно. Своим трудом Вяхирева заслужила право выбора, она этот выбор сделала, и мы его уважаем».

А вот Евгений Трефилов критиковал тех, кто уехал. Досталось и Вяхиревой, и другой олимпийской чемпионке – Дарье Дмитриевой (она ушла в словенский «Крим»). Вот самые яркие цитаты тренера:

• «Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно. У нас же чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки – в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь».

• «Как же они это не понимают? Мы уже прожили 90-е, и их итоги для нашего спорта всем известны. Я им могу ответить одно: да, «Це – Европа». Видимо, захотелось поиграть в Европе. Да, хорошо, играйте. Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. Нужно человеком оставаться».

• «Люди очень не вовремя ушли, у нас в гандболе сейчас тяжелое положение. Решили заработать деньги. Ну и пусть зарабатывают. Чем они отличаются от других ребят, которые уехали в Израиль? Хреново им дома, ну пусть едут туда».

Аргумент Трефилова: из-за отъезда топовых игроков снизится уровень российского чемпионата. Впрочем, фирменная экспрессия не пугает Вяхиреву:

«Я не очень понимаю, как Трефилов связан с моим переездом и почему он может это комментировать. Да, он тренер, не спорю – многого с ним добились, не умаляю ничьих заслуг. Но я считаю, что это исключительно мое дело – где мне жить и чем мне заниматься. Такая реакция не удивила. Обидно? От него – нет».

Все довольны: у Вяхиревой есть мотивация, у клуба – победы

Соглашение с «Виперс» было рассчитано на год, а в декабре его продлили еще на два сезона – до лета 2025-го. И пока Вяхирева не хочет возвращаться, да и в клубе довольны ее игрой.

«В международном спорте сейчас существует консенсус относительно того, что российские команды и национальные сборные не должны участвовать в международных соревнованиях. Но российский спортсмен, выступающий за норвежский клуб, не подпадает под это решение», – отмечал в прошлом году менеджер по связям с общественностью Норвежской спортивной ассоциации Финн Аагард.

А в Норвежском Хельсинском комитете (организации, которая следит за соответствием положениям о правах человека) добавляли: «Если Вяхирева будет играть за национальную команду на международном уровне, то мы столкнемся с более сложной ситуацией».

И она еще не появлялась на сборах команды России: «На данный момент я не вижу мотивации. Это очень печально говорить, но это факт. Я люблю эту команду, всегда любила там находится, любила соревнования».

Важный момент: Анна взяла перерыв в карьере сразу после финала Олимпиады-2020 в Токио. А потом откровенно рассказывала о выгорании:

«Диагноз мне не ставили, но симптомы похожи. Апатия. Состояние очень близкое к депрессивному. Постоянные смены настроения. Хроническая усталость. Все время хотелось плакать и ничего не делать. Отсутствие какой-либо мотивации», – говорила она в интервью Sports.ru.

Кажется, игра на высоком уровне помогает – сейчас это возможно в Норвегии, а не в России. Так что решение остаться в «Виперс» не удивляет.

«Мне было противно. Вне гандбола я была не особо счастлива». Анна Вяхирева страдала от выгорания, а теперь раскрывает душу

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС и «Матч ТВ», а также с ютуб-канала «Витя Кравченко».

Фото: eastnews.ru/Tibor Illyes /MTI via AP; РИА Новости/Рамиль Ситдиков;

18 комментариев

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Геннадий Тёкин
Почему футболистам и хоккеистам можно уезжать, а гандболисткам нет? Молодец, Анна!
+59
0
+59
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banchik1
Очень рад за Анну. Всегда приятно, когда наши спортсмены добиваются успехов на высшем уровне. А Трефилов, при всем уважении, тут неправ.
+29
0
+29
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Bayern-fan
Молодец!
Поменьше слушать всяких дремучих совков - и все будет хорошо)
+27
-4
+23
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Bud Hockey Best
Ответ Геннадий Тёкин
Почему футболистам и хоккеистам можно уезжать, а гандболисткам нет? Молодец, Анна!
футболистам можно, но кому они нужны!
+22
-2
+20
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Antoha27
Правильный выбор. Заслуженные награды!
+18
0
+18
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Ромазан
Трефилов - да валите , все равно помирать сюда приедете. Лол, у нас по ходу национальная идея лишь бы подохнуть на Родине.
+19
-1
+18
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krokodilych
Феерично, конечно, выступил Трефилов.

Вяхирева поехала за победами, за Игрой, за самореализацией. Короче, проявила себя как настоящий спортсмен.

А ему чего бы хотелось? Чтобы она сидела здесь и закисала в изоляции???
+16
0
+16
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borasco
Не понимаю фразы, что "в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь»." Если я сегодня здесь заработал, что теперь я обязан здесь оставаться?, нет конечно, что за бред, мне СЕГОДНЯ здесь ЗАПЛАТИЛИ, ЗА СЕГОДНЯШНИЙ ТРУД, а завтра я хочу в другом месте поработать, мое право.
И вот это "Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. " Ну допустим, я там пожил, поработал, и хочу вернуться в свой Мухосранск помирать, почему нет, в чем проблема
+6
0
+6
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Yaroslove
Сначала Арина Федоровцева в волейболе стала чемпионом Турции и в шаге от финала Евролиги остановилась, теперь Аня Вяхирева в гандболе выиграла и чемпионат Норвегии, и ЛЧ. Рад, что у наших суперзвезд есть возможность играть на самом высоком уровне, несмотря ни на что.
+6
0
+6
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vatto
трефилов это по сути гопник с большой дороги....такую ересь 90х несет...все достижения перечеркнул....
+8
-2
+6
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Андрей Рядькин
У Виктора Кравченко хороший выпуск с ней
+5
0
+5
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Antismus
Красотка! Гордость берет за таких спортсменов. Лучшая в мире гандболистка, шутка ли? А всякие Трефиловы и прочие, со своим пещерным мышлением, могут утереться.
+4
0
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Я надеюсь, что Аня останется там и будет побеждать, а не просто получать кучу бабок за игру в чемпионате России (если бы вернулась), ведь у нее есть самое главное - мотивация, а то, что там высрал Трефилов - ну это его проблемы. Зомбированный пропагандой совок
+1
0
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nolan_90
Ответ borasco
Не понимаю фразы, что "в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь»." Если я сегодня здесь заработал, что теперь я обязан здесь оставаться?, нет конечно, что за бред, мне СЕГОДНЯ здесь ЗАПЛАТИЛИ, ЗА СЕГОДНЯШНИЙ ТРУД, а завтра я хочу в другом месте поработать, мое право. И вот это "Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. " Ну допустим, я там пожил, поработал, и хочу вернуться в свой Мухосранск помирать, почему нет, в чем проблема
В его понимании Россия не страна для жизни, а страна для смерти
+2
-1
+1
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Джавид Гасанов
Желаю дальнейших успехов Анне. Она наша суперзвезда, собирает титулы и статусы МВП во всех турнирах. Такой спортсменкой нужно гордиться, а не критиковать
0
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Madcomposer
"Хреново им дома, ну пусть едут туда"

Сам же себе и ответил
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воен
Ответ Bud Hockey Best
футболистам можно, но кому они нужны!
Монако и Торино, как минимум.
+1
-1
0
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