18 комментариев

Анна Вяхирева выиграла Лигу чемпионов. Теперь у главной гандболистки России почти все титулы – самый важный клубный трофей она взяла за норвежский «Виперс Кристиансанд».

Сложное решение о переезде оправдалось в первом же сезоне. Как Вяхирева выбирала клуб и почему не обращает внимания на критику Евгения Трефилова?

Первый сезон в Норвегии – сразу титул и MVP

Европейский клубный турнир среди женщин проводят с 1961-го. За всю историю российская команда брала трофей всего раз – звенигородская «Звезда» в 2008-м, а вот у советских клубов 16 побед (рекорд по странам).

Но последние три сезона правит норвежский «Виперс Кристиансанд». Этот год – не исключение: в финале обыграли венгерский «Ференцварош» (28:24).

Важное отличие от предыдущих побед: в этот раз главным действующим лицом оказалась россиянка. За сезон Анна Вяхирева забила 136 голов, а еще была самой результативной в финале (6 голов) и забрала приз самому ценному игроку «Финала четырех».

И если для клуба это привычная победа, то для самой Вяхиревой – первая. Предыдущие 6 лет она выступала за «Ростов-Дон», и лучшим результатом в ЛЧ оставалось серебро сезона-2018/19.

«Я сделала свой выбор прошлым летом. Это просто сумасшествие, что все получилось в первом сезоне. Я очень, очень горжусь».

Перед победой в ЛЧ прилетел и другой приятный бонус – золото чемпионата Норвегии. Так что дебютный сезон в Европе Вяхирева провела на максимуме. А как она там оказалась?

Отказалась от рекордной зарплаты ради чемпионских перспектив

Год назад появилась информация, что чемпионка Игр-2016 планирует переезд в Европу. Сначала предложение сделал румынский «Бухарест», и оно оказалось очень щедрым – 20 тысяч евро в месяц. Столько же получает Кристина Нягу (тоже в «Бухаресте»), и это самая большая зарплата в женском гандболе.

Вот только Вяхирева отказалась от перспективы стать самой высокооплачиваемой гандболисткой мира. И хотя румынский клуб 7 лет назад выигрывал Лигу чемпионов, она сделала ставку на более перспективных норвежцев.

«Хочу, чтобы «Виперс» выиграл третий год подряд, хочу, чтобы выиграл со мной. Я давно пытаюсь. Мы были близко с «Ростовом» – два раза выходили в «Финал четырех», один раз играли в финале. Но так бывает. Возможно, если бы у нас была возможность пробовать еще, мы бы этого добились. Но ситуация решила все за меня», – с грустью говорила Вяхирева в интервью Вите Кравченко.

Так она и оказалась в Норвегии. За последние 6 сезонов «Виперс» выиграл все: 6 побед в чемпионате Норвегии, 6 побед в Кубке страны, 3 золота и бронза Лиги чемпионов.

Не смутило даже понижение зарплаты: «Я уехала из-за гандбола. Уехала, потому что хотела играть на высоком уровне, не хотела стоять на месте, хотела развиваться. В России это сейчас невозможно, но я бы хорошо зарабатывала. Я потеряла в деньгах. Потеряла сильно».

Тренер «Виперс» Оле Густав Гьекстад подтверждал, что в клубе не самые большие выплаты:

«Не деньги привлекли Вяхиреву в «Виперс Кристиансанд». Я не буду говорить о ее зарплате, но ей предлагали намного больше в нескольких других клубах. Мы прекрасно понимаем, что у нас нет возможности соответствовать уровню зарплат многих других клубов».

Но стабильность и результаты «Виперс», и, конечно, отстранение российских команд сыграли решающую роль.

Трефилов выдал тираду о смерти на родине – Вяхирева не реагирует

В новом клубе Анну хвалили, а она рассказывала о домашней атмосфере в команде. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев лишь радовался спросу на российских игроков:

«Не дать ей возможность в самом зрелом, ярком спортивном возрасте проявить себя на международной арене, закрепить за собой статус лучшей гандболистки мира было бы непростительно и нечестно. Своим трудом Вяхирева заслужила право выбора, она этот выбор сделала, и мы его уважаем».

А вот Евгений Трефилов критиковал тех, кто уехал. Досталось и Вяхиревой, и другой олимпийской чемпионке – Дарье Дмитриевой (она ушла в словенский «Крим»). Вот самые яркие цитаты тренера:

• «Пусть на меня обижаются, но такие поступки я осуждаю, считаю, что люди поступили неправильно. У нас же чуть дерево тряхнули, с него посыпались все червивые яблочки – в другие страны поехали великие артисты и другие ребята, которые зарабатывали деньги здесь».

• «Как же они это не понимают? Мы уже прожили 90-е, и их итоги для нашего спорта всем известны. Я им могу ответить одно: да, «Це – Европа». Видимо, захотелось поиграть в Европе. Да, хорошо, играйте. Но запомните: помирать вы все равно приедете сюда, в эту Пырловку, там вы никому не нужны. Нужно человеком оставаться».

• «Люди очень не вовремя ушли, у нас в гандболе сейчас тяжелое положение. Решили заработать деньги. Ну и пусть зарабатывают. Чем они отличаются от других ребят, которые уехали в Израиль? Хреново им дома, ну пусть едут туда».

Аргумент Трефилова: из-за отъезда топовых игроков снизится уровень российского чемпионата. Впрочем, фирменная экспрессия не пугает Вяхиреву:

«Я не очень понимаю, как Трефилов связан с моим переездом и почему он может это комментировать. Да, он тренер, не спорю – многого с ним добились, не умаляю ничьих заслуг. Но я считаю, что это исключительно мое дело – где мне жить и чем мне заниматься. Такая реакция не удивила. Обидно? От него – нет».

Все довольны: у Вяхиревой есть мотивация, у клуба – победы

Соглашение с «Виперс» было рассчитано на год, а в декабре его продлили еще на два сезона – до лета 2025-го. И пока Вяхирева не хочет возвращаться, да и в клубе довольны ее игрой.

«В международном спорте сейчас существует консенсус относительно того, что российские команды и национальные сборные не должны участвовать в международных соревнованиях. Но российский спортсмен, выступающий за норвежский клуб, не подпадает под это решение», – отмечал в прошлом году менеджер по связям с общественностью Норвежской спортивной ассоциации Финн Аагард.

А в Норвежском Хельсинском комитете (организации, которая следит за соответствием положениям о правах человека) добавляли: «Если Вяхирева будет играть за национальную команду на международном уровне, то мы столкнемся с более сложной ситуацией».

И она еще не появлялась на сборах команды России: «На данный момент я не вижу мотивации. Это очень печально говорить, но это факт. Я люблю эту команду, всегда любила там находится, любила соревнования».

Важный момент: Анна взяла перерыв в карьере сразу после финала Олимпиады-2020 в Токио. А потом откровенно рассказывала о выгорании:

«Диагноз мне не ставили, но симптомы похожи. Апатия. Состояние очень близкое к депрессивному. Постоянные смены настроения. Хроническая усталость. Все время хотелось плакать и ничего не делать. Отсутствие какой-либо мотивации», – говорила она в интервью Sports.ru.

Кажется, игра на высоком уровне помогает – сейчас это возможно в Норвегии, а не в России. Так что решение остаться в «Виперс» не удивляет.

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС и «Матч ТВ», а также с ютуб-канала «Витя Кравченко».

Фото: eastnews.ru/Tibor Illyes /MTI via AP; РИА Новости/Рамиль Ситдиков;