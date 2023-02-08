Как сломить Норвегию в биатлоне? Они выиграли бешеную эстафету на ЧМ, проведя три плохих этапа

В немецком Оберхофе стартовал чемпионат мира по биатлону. Первая же гонка вышла остросюжетной, хоть и победили главные фавориты – норвежцы.

Как Йоханнес Бо и Кентен Фийон-Майе чуть не лишили медалей свои команды, куда делись шведы и почему так хороши итальянцы?

Ингрид Тандревольд, Марте Ульсбю Ройселанн, Стурла Лагрейд и Йоханнес Бо – привычно победители

1. Единственную смешанную эстафету в этом сезоне выиграла Франция. Но тогда норвежцы выставили резервный состав и оказались только 6-ми, а теперь поставили лидеров.

Казалось, победа Норвегии обеспечена. На женских этапах – Ингрид Тандревольд, которая идет в топ-10 Кубка мира, Марте Ульсбю-Ройселанн, уверенно вернувшаяся после перерыва в декабре. У мужчин состав еще серьезнее – два лидера общего зачета: Йоханнес Бо и Стурла Лагрейд.

Вот только норвежцы сами создали себе проблемы. Тандревольд (на фото ниже) ушла на штрафной круг после стойки и из группы лидеров провалилась на 16-е место. К передаче эстафеты подтянулась на 8-е, но отставание от первого места не изменилось – почти минута.

Далее Ульсбю-Ройселанн провела очень серый отрезок: два дополнительных патрона (тоже на стойке), 25 секунд отставания ногами от немки Дениз Херманн и 5-е место перед третьим этапом (и все еще проигрыш под минуту).

«Все прошло так, как мы мечтали. Мы держали интригу от начала до конца, чтобы финишировать с золотом – именно так и должно быть», – раскрыла план Марте.

Этап, на котором норвежцы, выгрызли золото – третий. Вдохновенный Лагрейд не только быстрее всех бежал, но и лучше стрелял: идеальная работа на рубежах вместе с ошибками соперников подарила лидерство к передаче.

Это его третья смешанная эстафета на уровне Кубка мира и ЧМ – предыдущая была в Поклюке-2021 и тоже закончилась золотом. И это лишь второй раз, когда Стурла стреляет без дополнительных патронов в смешанных и классических эстафетах. После штрафного круга на Олимпиаде-2022 и трех неуверенных стартов в этом сезоне Лагрейд выдал идеальный этап.

А вот доминатор этого КМ Йоханнес Бо чуть не упустил золото – на лежке он использовал все дополнительные патроны и разобрался с Джакомелем только на финишном круге. Тут, конечно, помогла суперскорость – вторым по этому показателю был как раз итальянец, уступивший полминуты. Норвежец списал все на нервы:

«Это была очень непредсказуемая эстафета. Борьба шла до самого конца. На первом круге мы шли быстро, но в мои планы не входило бежать настолько быстро, чтобы стрелять так плохо. Я сам немного удивился. Это нервозность и ЧМ.

На первом подъеме была полная мощность. После этого у меня закислились ноги на остаток гонки, но, к счастью, я бежал хорошо и был спокоен во время стрельбы дополнительными патронами. Оглядываясь назад, я вижу, что это было совсем ни к чему».

2. В итоге получилась непредсказуемая гонка с ожидаемым финалом. Норвегия побеждает в смешанной эстафете четвертый чемпионат мира подряд – последний раз норвежцы оказывались без золота (и вообще без медалей) 6 лет назад – в Хохфильцене-2017 выиграла Германия.

Бо-младший сравнялся с Мартеном Фуркадом по количеству золотых наград ЧМ – это 13-е золото Йоханнеса. Правда, Мартен далеко впереди по личным победам: 11 против 4. До результата Уле Эйнара Бьорндалена еще далеко – рекорд в 20 побед Йоханнесу не побить в этом году даже математически, осталось 6 гонок. По количеству медалей в топ-3 те же: Бьорндален – 45 наград, Фуркад – 28, Бо – 25.

Ульсбю-Ройселанн догнала Магдалену Нойнер по победам на ЧМ, теперь они делят рекорд. Из 12 золотых наград немка половину выиграла в личных гонках, а вот Марте – только две, остальные успехи пришлись на эстафеты.

3. Не только Норвегия сделала эстафету-открытие захватывающей. На протяжении всей гонки в лидерах держались итальянцы, которые смотрелись как никогда уверенно. И если от Лизы Виттоцци и Доротеи Вирер этого ждали, то мужская часть команды удивила.

Дидье Бьона бежал третий этап. В общем зачете Кубка мира он идет 48-м, лучший результат в сезоне – 24-е место. Но Дидье неплохо смотрится в эстафетах, а сегодня справился с высокой позицией, несмотря на неидеальную стрельбу и средний ход.

Томмазо Джакомель, хоть и пропустил вперед Йоханнеса Бо, сохранял хорошую скорость на лыжне, не дрогнул на стойке и оставил команду с серебром, не подпустив французов.

4. А вот Франция чуть не лишилась бронзы. Команда всю гонку оставалась в лидерах, но на этапе Фийона-Майе стало понятно, что за победу не поборется. В итоге финишный круг Кентен провел спокойно.

За несколько сотен метров до финиша у него было комфортное преимущество над Симоном Эдером, который бежал четвертым. Вот только 20 секунд между ними превратились всего в 3. Дело в том, что Кентен перепутал коридоры – и вместо финиша поехал на круг.

Это уже момент разворота.

Кентен быстро сориентировался, да и австриец не ускорился. Повезло.

«Я был совершенно невнимателен, я не заметил, где находится финиш. Когда я понял, что пробежал 50 метров не в ту сторону, я немного испугался, но когда обернулся и увидел австрийца, понял, что у меня достаточно времени, чтобы не паниковать. Но если бы мы финишировали четвертыми из-за этой ошибки, я бы винил себя».

5. Швеция, считаясь одним из фаворитов, финишировала лишь 9-й. Хотя до заключительного этапа претендовала как минимум на борьбу за тройку.

Финишировал Себастьян Самуэльссон, на лежку заходивший всего в 5 секундах от Джакомеля. Вот только стрельба у Самуэльссона совсем не получилась: три (!) штрафных круга – и никаких шансов даже на топ-5.

На стойке Себастьян исправился, но все равно использовал все дополнительные патроны. На финише впереди оказались чехи, канадцы и швейцарцы, а отставание от норвежцев составило 2,5 минуты.

6. Атмосфера в Оберхофе – отдельная красота турнира. В Германии всегда полные трибуны на биатлоне, в этот раз не помешало даже время старта – середина буднего дня. Болельщики стояли и вдоль трассы, и, конечно, громко кричали с трибун.

Удивительно, но такой шум не испугал зайца – зверек выскочил на трассу, получил внимание от операторов и зрителей и скрылся до того, как Виттоцци и Симон выбежали на этот отрезок.

А вот уже собственная находка немцев (без помощи фауны) – съемка стартовых метров. За девушками сразу с поляны побежал оператор с флэш-камерой в руках. С такого ракурса отлично чувствуется скорость.

А как вам первая гонка чемпионата мира?

Фото: East News/CHRISTOF STACHE / AFP; globallookpress.com/Hendrik Schmidt/dpa, Martin Schutt/dpa; REUTERS/Lisa Leutner; скрины – трансляция Eurosport