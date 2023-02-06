«Душу не накачаешь, а губы – ну какие есть». Женский разговор с Викой Сливко – лидером нашего биатлона

Виктория Сливко одна из героинь биатлонного сезона в России: лидер Кубка страны, третья на Кубке Содружества.

5-6 лет назад она начинала карьеру на Кубке мира с дерзких высказываний и стычек с болельщиками. Сейчас – уже среди ветеранов, пережила спады и успехи, повидала все на внутренних стартах и выиграла Кубок IBU, а еще – очаровала фанатов обаянием и открытостью.

Мы поговорили с Викой о том, как не обращать внимания на негатив, полюбить себя и чем заняться после спорта.

«У людей в аэропорту маленький чемоданчик, а у тебя сумка, кейс, лыжи. И ты такая мегаженщина тащишь это все»

– Половину прошлого сезона я провела на Кубке России, потом уехала на Кубок IBU, концовка была не очень хорошая – нам запретили бегать. Было напряжение, не скажу, что мы получали удовольствие в финале сезона.

По сравнению с тем сезоном текущий – спокойный. Мы адаптировались, все уже приняли и осознали, что мы в такой ситуации и изменить ее не можем. Так что наслаждаемся гонками на Кубках России и Содружества. Мне комфортно – вся логистика удобная, есть время на переезды, на отдых. График плотный, но все справляются.

Конечно, сейчас чаще бываю дома, вижусь с родителями, с близкими – это плюс. Тебя поддерживают не просто по телефону, а все рядышком. У меня было много стартов и сборов в Тюмени, а я там живу, и мама там. Очень комфортно, и психологически спокойнее, когда мама рядом.

Мне нравится путешествовать, но иногда задумываюсь: блин, уже надоело каждую неделю собирать сумку. Понимаю, если бы я была обычной девчонкой – собрала платья, юбки, блузки, туфли – и погнала. А будучи спортсменкой, ты постоянно приезжаешь, разбираешь сумку, проходит неделя, ты ее опять собираешь. И это немного надоедает.

Иногда думаю: вот бы у меня был такой человек, который собирал бы мне рюкзак на тренировки, потом разбирал бы его. Карьера довольно длинная – переездов очень много. Смотришь на людей в аэропорту – у них маленький чемоданчик, а у тебя сумка, кейс, лыжи. И ты такая мегаженщина, силачка тащишь это все. Иногда завидую людям, которые летают на лайте и отдыхают.

Я слетала бы в отпуск на море. Уже была в Таиланде, а когда тренировалась с Леонидом Александровичем Гурьевым, мы летали на Кипр – проводили восстановительный сбор. Кайфово, когда у тебя полсумки не спортивных вещей, а туфли и платья. Это добавляет позитива. Понимаешь, что вроде бы и тренировался, но можно и погулять, отдохнуть.

Моя мечта – съездить на Камчатку, покататься на горных лыжах, посмотреть вулканы. У меня была возможность съездить с командой, но тогда я училась в университете – по весне нужно было заниматься учебой, поэтому отказывалась от этих сборов. Там очень красиво, стоит того, чтобы хотя бы раз в жизни съездить.

Мне кажется, закрытые границы – это не проблема. Мы все рвемся куда-то за границу, но ведь мы живем в красивых местах: леса, озера, реки, горы, снег. Россия большая, в ней есть все. Мы можем ездить по стране и все видеть, но всегда хочется куда-то, куда нельзя. Не скажу, что я страдаю и мне нельзя выехать. Я спокойно отношусь к этому. В любом случае найду, где отдохнуть душой и телом.

«Не могу, как истинные девочки, с утра до вечера ходить по магазинам»

– Последнее время с шопингом как-то не очень. Когда есть выходной, хочется провести его спокойно, а поход в торговый центр выматывает. Я замечаю за собой, что больше двух-трех часов ходить по магазинам не могу.

Не могу, как истинные девочки, с утра до вечера обходить все магазины – не получаю от этого удовольствия. Чаще всего иду в торговый центр так: понимаю, в какой магазин мне надо, или заказываю на сайте и прихожу уже мерить и выбирать.

Когда у брата была свадьба, самым сложным оказалось найти платье. Понятно, что онлайн это трудно. Поэтому я ходила по магазинам дня два, наверное, – в итоге нашла. Второй раз была такая ситуация, когда ходила на свадьбу Наталии и Леши Шевченко: у них был дресс-код – все в определенном цвете. Ты ходишь-ходишь и думаешь: нет, ну тут точно нет, а зайдешь – и там именно то, что ищешь. Выбрала костюм в персиковых тонах и подумала: он как будто меня ждал тут.

Потом эти вещи на выход ждут своего часа, потому что и платье, и костюм я надевала один раз. Поняла, что когда покупаешь платье для конкретного праздника, это разово – ты больше не захочешь его надеть. Не пойдешь же два раза на свадьбу в одном платье? И фотографии такие же будут – неприятненько как-то. Я решила, что на таких платьях можно и сэкономить – хорошее можно купить за 3-5 тысяч. Не надо тратить 15-20 тысяч ради платья на один раз. Так что сейчас покупаю более практичные платья, чтобы можно было часто надевать. А если наряд для свадеб и торжеств – наверное, это разовое платье.

Потом такое платье висит в шкафу 10 лет, ты его не надевала и понимаешь, что вряд ли уже наденешь.

Хотя у меня есть вещи, которые выдавались в сборной много лет назад. Сейчас надеваю их, а они новые, потому что не носила. Были недавно в Ханты-Мансийске, и мне говорят: Вика, по твоей курточке можно сказать, сколько ты уже бегаешь в биатлоне. Она настолько древняя, но я ее не носила – и для меня она новая, а для кого-то старая.

На тренировку могу очень быстро собраться, потому что знаю, что возьму с собой, чтобы переодеться после тренировки – это один и тот же комплект. На тренировку тоже знаю, в чем пойду, какая погода. Не крашусь ни тональником, ни кремами – 10 секунд, чтобы уложить брови прозрачным гелем, если есть настроение – накрашу реснички. Мне хватает минуты-двух.

Когда собираюсь на гонку, не тороплюсь. Нужно все продумать, ничего не забыть. Нужно много комплектов: на пристрелку, разминку, заминку. Макияж на гонку ничем не отличается от тренировочного: брови и реснички, все.

«Не планировала сидеть за рулем. Думала: выйду замуж – и муж будет возить»

– Первые старты сезона были в Ханты-Мансийске, Увате и Тюмени. Ханты находятся в 700 км от Тюмени – такое расстояние по силам проехать на машине. Я решила ехать сама, потому что в Ханты-Мансийске мы жили в гостинице в 10 минутах езды от стадиона. Хотела не зависеть от команды, а выезжать, когда мне нужно. Понятно, что на большие расстояния я не езжу на машине – тогда трансфер, самолет.

Вообще, самая сложная дорога в этом сезоне была из Рыбинска в Минск. Мы ехали по какой-то непонятной дороге: одни кочки и ямки. Выехали в 6 утра, я немножко не выспалась и планировала поспать в автобусе. До Москвы – 5 часов на автобусе, а оттуда в Беларусь уже самолетом. Я заснула и чувствую сквозь сон, как трясет. Не могла понять, что происходит, где едем. Даже голова заболела, потому что трясло всю дорогу – все мозги растряслись. Это был какой-то ужас. Самое яркое воспоминание.

Когда я получила права, то три года не водила. Перевезла родителей из Омской области – сейчас они живут в Тюменской области рядом с «Жемчужиной Сибири», это 40 км от города. Понимала, что мне нужна машина, потому что было бы сложно добираться на такси или общественном транспорте, а родители не водят – все поездки на мне. В итоге купила машину.

Я никогда не планировала сидеть за рулем, мне казалось, что это очень страшно и опасно. Смотрела на большие перекрестки и не понимала, как там разобраться, не столкнуться. Всегда думала: ой, сейчас поезжу на такси и общественном транспорте, выйду замуж – и муж меня будет возить. Хороший был план, но я его не исполнила.

И в один момент в тюменской команде все девочки пошли учиться, я подумала: а может, и мне попробовать. Отучилась, получила права – очень волновалась на экзамене. Сдала и подумала: все, хорошо. Положила права и не водила. Но когда купила машину, ее нужно было гнать домой из салона. На тот момент у меня не было мужчины, который мог бы помочь, поэтому я попросила мужа подруги – Максима – съездить со мной в салон.

Мы приехали, я определилась с машиной, купила. И говорю: «Гнать ее домой? Нет, я за руль не сяду». Машина новая, а я так давно не ездила по городу. Меня уговаривали минут 20, Максим говорил: ты же все умеешь, все сдала, просто езжай за мной. Я говорила: нет-нет, сейчас поеду и куда-нибудь влечу. Спрашивала: может, есть какой-то трезвый водитель или какие еще услуги есть? Пусть мне машину пригонят домой. В итоге села за руль и доехала на ней до дома.

Первое время ездила вечерами, каталась по городу, привыкала, когда на дорогах меньше машин. Мне было спокойно, потому что сначала ездила до родителей – по трассе, а вот по городу было очень сложно, я боялась, но привыкла. Сейчас мне уже без разницы, но смотрю на движение в Москве или Питере и понимаю, что там не сяду за руль, это будет большой стресс.

Я всегда хотела BMW. Когда выбирала машину, даже думала ее купить – это прямо мечта. Потом поняла, что на данный момент это нецелесообразно. Тратить деньги на обслуживание и так далее. Я ведь не буду на ней так часто ездить, она больше времени стоит дома. Так что купила машину попроще, а BMW подождет. Мне говорили: это не лучшая машина, но купи-купи, повозишься с ней, вложишь денежки и поймешь, что зря хотела такую машину.

«Дочки пусть будут моделями – ходят, красуются в платьишках. А не в биатлоне: терпеть, умирать»

– Я люблю куда-то сходить, отдохнуть, повеселиться с подружками, потанцевать. Но чаще предпочитаю быть дома – спокойно, с родителями, с мамой. Например, этот Новый год мы встретили в очень хорошем кругу: приехали две сестры, племяшка, родители.

Первый день, конечно, я хваталась за голову и думала: капец, как шумно. Один малыш, а столько шума! Не представляла, как живут люди, когда столько шума. День прошел – и я привыкла, они уехали через 5 дней и я так: ой, что за тишина, скучно стало.

Племяннику 8 лет, он такой метеор! Один день было холодно, я тренировалась на беговой дорожке в доме. Он увидел ее и сразу: тетя, а сколько ты еще будешь бегать? Я ему: подожди, закончу тренировку – и бегай сколько хочешь. И вот он меня засыпал вопросами: а сколько ты бежишь, а сколько километров, а сколько осталось? Когда он уже встал на дорожку, то сразу давай скорости включать – надо же как у тети и быстрее.

В праздничные дни я приболела, но этот заряд эмоций от встречи с родственниками положительно сказался – на этом и бегаю сейчас.

Племянника в биатлон не зову, он ходит на карате. Вообще, я, наверное, не хотела бы, чтобы мои дети занимались биатлоном и лыжными гонками. Прошла через это, понимаю, что всегда нужно идти на тренировку – несмотря на погодные условия и другие обстоятельства. Холодно, сыро, мокро, жарко – ты все равно идешь. Пусть лучше занимаются чем-то в помещении, тепличным.

В каждом виде спорта свои плюсы и минусы, сложно везде. Не скажу, что лыжи – это тяжело, а шахматы – очень легко. Но лучше пусть в тепле. Девочки пусть будут моделями – ходят, красуются в платьишках, на туфельках. А не вот это все: терпеть, умирать.

Мой главный болельщик – мама. Она все мои гонки смотрит, если не получается посмотреть, то ищет в интернете и пересматривает там. Она в курсе всего: где я бежала, как бежала. Отчим тоже очень за меня переживает и смотрит. Так что да, мама и папа меня очень поддерживают.

Когда соревнования проходят в Тюмени, мама всегда рядом, на всех гонках. Но пока еще никуда не ездила со мной, но, думаю, когда-нибудь это случится. Когда рядом родной человек, спокойнее, чувствуешь себя увереннее.

«Всегда помогаю маме в огороде. Когда дома, не могу сидеть на месте – полю грядки, собираю вкусняшки»

– У меня в Тюмени служебная квартира, живу отдельно от родителей. Я от них никак не завишу, уже со старших классов живу самостоятельно – отвечаю за себя. Да, с родителями советовалась, но чаще сама принимала решения, так что все, чего добилась, это я сама – никто со мной не возился, не сюсюкался.

Сейчас мама живет рядом с «Жемчужиной Сибири», поэтому чаще нахожусь у родителей – чтобы выходить на тренировки сразу, не приезжая из города.

Я мечтаю о своем доме, хотя квартира тоже пусть будет. Но я недавно разговаривала с другом, говорю: хочу дом отдельно от всех где-нибудь в лесочке. А он спрашивает: а кто будет снег чистить? И я такая: блин, точно – а кто же? И сразу же начинаю додумывать: давай будет машина с лопатой, чтобы выехать со двора и все почистить до дороги.

Хочу, чтобы мечта о доме сбылась. С тем, с кем мы решим быть до конца своих дней, мы воплотим эту мечту. Думаю, он будет не против жить в доме и чистить снег. Можно переехать и в теплые края – в Сочи, там не надо ничего чистить.

С самого детства мы жили в доме с родителями – в глубинке Омской области. Наверное, даже сложно найти на карте. Сначала жили в деревне, а когда мне исполнилось 7 лет и я пошла в школу, мы переехали в село – чтобы нас с младшим братом не возить в школу. Так что я всю жизнь прожила в доме, и когда перевозила маму в Тюмень, выбирала: купить квартиру или дом.

Потом подумала: нет, мама всю жизнь прожила в доме, ей нужен сад, огород, ей было бы некомфортно сидеть в четырех стенах и просто ходить на работу. Пришлось бы покупать дачу, поэтому купили сразу дом с огромным участком – можно футбольное поле сделать. Мама радуется.

Мама любит сад: посадит эти цветы, потом ходит и поливает их полвечера. Говорю: мам, зачем тебе столько, проблемы себе наживаешь. А ей надо все цветами засадить. Я ей всегда помогаю – когда дома, то не могу сидеть на месте. Даже в выходной нужно чем-то заняться: полоть грядки, собирать вкусняшки.

«Обязательно хожу в баню, потому что это восстановление, а раньше говорила: не хочу, там жарко!»

– У нас есть баня. Главный фанат – отчим, он ее очень любит. У меня с этим попроще. Когда была маленькая и пока не пришла в спорт, я сильно не любила баню. Никогда не сидела там, чтобы погреться. А вот когда начала тренироваться, тренер сказал: нужно в баню, это восстановление. Отвечаю: я не хочу, там жарко! И так потихоньку я приучалась.

Не скажу, что я теперь тоже фанат бани, но обязательно хожу. Потому что понимаю, что это в первую очередь – восстановление, которое нужно в карьере. А вот отчим всегда с радостью организовывает венички, затопит баньку. Он идет в самую жару, потом уже я, а мама ходит последняя, потому что вообще не переносит – открывает двери.

«В школе не читала, а теперь на вопрос «что подарить», отвечаю: сертификат в книжный»

– Я люблю вышивать. Когда был этап в Хантах, доделывала вышивку бисером – давно начала, потом забросила, а тут все свободное время вышивала. Могу связать носочки или варежки, повышивать, выкладывать картины стразами. Мне такие занятия приносят удовольствие – люблю потихонечку, аккуратненько что-то делать. Мне говорят: тут же нужна такая усидчивость, чтобы не психовать, не торопиться. А мне очень нравится.

Последнее время больше читаю. В школе я как-то старалась не читать – задают на лето 10 книг, и сразу: не хочу. А когда окончила школу, поняла, что нужно прочитать многие школьные произведения. Но тоже какими-то урывками получалось. А сейчас по-настоящему хочется читать. Теперь на вопрос «что подарить», отвечаю: сертификат в книжный.

Раньше читала в основном психологию – и про спорт, и вообще про жизнь. Теперь поднадоело, захотелось и другие произведения. Вот сейчас читаю детектив, вообще, наборчик у меня с собой на соревнования специфический. Многие скажут: Вик, у тебя все хорошо? В Раубичи взяла книгу «Злодейка с разбитым сердцем», а еще «Золотой теленок» – давно хотела прочитать. С собой и «Парфюмер» – отчим уже вкратце рассказал, что там будет, я подумала: ужас какой. А сейчас читаю «Смертницы».

Просто зашла в интернет-магазин, посмотрела, что есть в рекомендациях – выбрала, что понравилось по обложке и по названию. Получился такой немножко страшный набор.

«Мужчины чаще выбирают не по внешности, а по общению. Душу ведь не накачаешь, а губы – ну какие есть»

– Каждая девушка красива по-своему. У каждого свои вкусы, каждому нравится разное: волосы, глаза, носик, губки. У каждого мужчины свой идеал. Но мне кажется, мужчины чаще выбирают не по внешности, а по общению – какая душа, поведение, воспитание. На это смотрят больше.

Красота непостоянна, в отличие от души – если ты добрый и отзывчивый человек, если располагаешь к себе людей, то это красота души, и она лучше.

Каждая девушка может накраситься на любой вкус. Но я не планирую как-то менять внешность: накачать губы, выпрямить нос или сделать скулы. Сейчас можно сделать вообще все, что хочется: больше-меньше нос, ресницы, брови. Все это можно накачать, наклеить, набить.

Но я этого не хочу, меня все устраивает, моего мужчину все устраивает – и это главное. Душу ведь не накачаешь, а губы – ну какие есть.

«Нет ничего плохого в фото в купальнике. Если кто-то говорит: ой, у меня животик висит, думаю: посмотри вокруг»

– Не вижу ничего плохого в том, чтобы выкладывать фото в купальнике. Любая девушка может выложить. Конечно, это зависит от того, насколько она уверена в себе, насколько она считает себя привлекательной, насколько ей нравится ее фигура. Если девушка говорит: ой, у меня животик висит. То я думаю: ты посмотри вокруг.

Как-то говорила Насте Шевченко: шли всех, ты прекрасна! Зачем вообще обращать внимание? Ты молодая прекрасная девчонка, красивая. Какая разница, кто про тебя что подумает и скажет? Главное, что ты знаешь, какая ты клевая, а остальное не важно.

Я стараюсь всегда поддержать девчонок – во всем. Всегда им говорю: вперед, не вешайте нос, жизнь продолжается! Все приходит с опытом, с возрастом. Раньше я и к гонкам относилась по-другому, переживала из-за каждой неудачи, плакала – жизнь заканчивалась. Сейчас понимаю, что это всего лишь гонка. Да, обидно, могла лучше, но жизнь продолжается – и впереди много гонок, на которых можно себя проявить.

Мы собираемся девочками – и в баню ходим, в кафе. Разговариваем и о мужчинах, и об отношениях, и о спорте. В кругу девочек обсуждается все! Я не лезу в чужие дела, но если что-то могу посоветовать и это не помешает, то скажу свое мнение, когда его хотят выслушать. Никому не навязываю свое мнение – скажу, а там уже разбирайтесь.

Больше всего общаюсь с Настей и Наталией Шевченко. С Настей начали общаться, когда я попала в команду к Михаилу Викторовичу Шашилову. Дружим, поддерживаем друг друга, каждая радуется успехам другой.

Вот недавно мы встретились на лыжне, соревновались, но не было такого, что кто-то дерзко вел себя на трассе, было уважение, а победил сильнейший. Настя обогнала – она молодец, я порадовалась за нее. Не бывает зависти, потому что медали – это здорово, я понимаю, что она испытывает. В первую очередь мы дружим, а на дистанции кто как может, так и бежит.

«Могу за себя постоять. На грубости не выхожу, но бываю чуть-чуть дерзкой»

– У каждого свои тараканы в голове. Нельзя ни одного человека назвать идеальным. Все равно кому-то что-то не понравится. Когда запостила в соцсетях цитату: «Хорошей девочкой я уже была, мне не понравилось», это было связано со спортивной карьерой.

Раньше я обращала внимание на высказывания в свой адрес – принимала близко к сердцу. Старалась каждому ответить добром. А сейчас не скажу, что стала злой или грубой, мне просто стало неинтересно. Может, кому-то кажется, что я злодейка, не общаюсь. Но я просто выбираю спокойную жизнь, я никого не трогаю – пусть меня тоже не трогают.

Я могу за себя постоять, ответ всегда могу дать – и не важно, кто будет стоять передо мной. Я за справедливость, всегда высказываю мнение. Наверное, многие меня за это недолюбливают: могу и с тренером поспорить, да и вообще хоть с кем.

Каждого человека нужно выслушать – если мне кто-то что-то сказал, почему я не могу ответить? Конечно, все в пределах разумного – на грубости и оскорбления я не выхожу, просто могут быть чуть-чуть дерзкой.

«Самая жесть была на Кубке мира – сезон вышел ужасным. И в тот момент – нет, чтобы поддержать, меня поливали грязью»

– Начало моей взрослой карьеры не очень хорошее, потому что было много негатива, на меня выливалась грязь. Я была, грубо говоря, ребенком и вообще не понимала, почему болельщики оскорбляют человека, которого не знают. Никто ведь ничего обо мне не знал, не мог сказать – легко мне это далось или сложно.

А вот сидеть на диване и обсуждать, какая я плохая… мне это было непонятно. Не знаю, что должен сделать человек, чтобы был такой негатив в его сторону. Я же никому не мешаю, ни у кого место в сборной не забираю. Если кто-то сидит на диване и считает, что он сильнее меня – пожалуйста, приходи, обыгрывай, отбирайся и занимай мое место, я не против.

Мне кажется, у таких людей просто какие-то проблемы в жизни, может, что-то произошло, потому что нельзя быть таким злым на мир.

Сейчас я, наверное, повзрослела. Поняла, что есть я, есть мое окружение, которое всегда поддерживает, которое всегда со мной. Несмотря ни на что, меня любят, уважают и ценят. А люди, которых я не знаю, говорят гадости… пожалуйста, если им так легче. Просто пусть знают, что я это не читаю, не смотрю. Если заняться нечем, то пусть устраивают перепалки в интернете.

В последнее время не особо пользуюсь соцсетями. В интернете пересмотрю гонку на «Матч ТВ» – и все, так что больше слышу комментарии Димы Губерниева. В личные сообщения пишут те, кто знает номер или кто в друзьях «ВКонтакте» – это близкие люди, с которыми я общаюсь.

Но и болельщики поддерживают. Вот недавно на соревнованиях поехала на заминку, меня сразу увидели: Виктория, вы такая красивая, добрая, можно с вами сфотографироваться? Мне наговорили столько комплиментов! Думаю: вау! Было много хороших слов в мой адрес и столько заботы – говорили: давайте быстрее, не будем ее задерживать, а то замерзнет. Не было такого, что им главное сфотографироваться, и не важно, что ты тут уже зубами стучишь. Отношение поменялось, и болельщики очень поддерживают. И с трибун я их слышу, даже в Минске кричали: Вика-Вика!

Может быть, я их влюбила в себя. Несмотря на все плохие слова и комментарии, я старалась не грубить и реагировать спокойно. Да, в каких-то моментах высказывалась не очень – они цепляли меня, я – их. А потом я поняла, что это бесполезно. Да и просто была молодая и неопытная.

Последние несколько лет в соцсетях все поменялось: начали поддерживать, заступаться за меня: почему со Сливко несправедливо поступают, почему она не в команде? Комментировали фото, но тоже в позитивном ключе.

Самая жесть была все же, когда я бегала на Кубке мира – у меня не все получалось, сезон вышел просто ужасным, даже вспоминать не хочется. И в тот момент – нет, чтобы поддержать, меня поливали грязью.

А сейчас даже такие комментарии встречаю: я не за Сливко, но сегодня она молодец. Вроде бы я человеку безразлична, а он порадовался за меня.

«О тебе все помнят, пока бегаешь. Я выберу семью – это дороже, это истинное счастье»

– Пока не думаю о завершении карьеры. Такое чувство, что я только вошла во вкус. Конечно, подумываю, что уже нужно семью, детишек. Хочется и этого всего, но и в спорте получается. Такой момент, что тебя разрывает на две части: и в биатлоне хочешь бегать, и семью хочешь. В любом случае выберу семью – для меня это дороже, это истинное счастье.

Медалям ты сейчас порадуешься, но о тебе все помнят, пока ты бегаешь. Ведь сейчас особо не говорят о тех, кто выиграл Олимпиаду 20 лет назад. Главное быть счастливой в семье – когда у тебя есть дети, муж.

Не буду загадывать, когда это все будет. Просто надеюсь, что будет – всему свое время. Все получится и в спорте, и в личной жизни – я буду счастлива.

Многие совмещают семью и спорт, возят с собой детишек, рожают и возвращаются. Я немножко по-другому думаю. Не хочу оставлять ребенка дома, не смогу оставить с мамой – хотя она мне говорит: доча, рожай и бегай. Я отвечаю: нет, мам, так не пойдет. Если я уж рожу, то останусь с ребенком.

Многие замечают: ты так думаешь, пока не родила, мы так тоже думали, но вернулись. Вроде как это сложно, но возможно. Но я пока придерживаюсь такого плана: если ребенок, то я должна заканчивать карьеру и быть семейным человеком, быть рядом с мужем и ребенком.

Иногда задумываюсь: а кем работать после спорта, как быть? Я окончила бакалавриат по специальности «Землеустройство и кадастры» и поступила в магистратуру на физическую культуру. У меня есть среднее специальное образование педагога физкультуры.

Раньше даже думала, что хочу быть тренером, но работать с детишками. Я легко нахожу с ними общий язык, они ко мне тянутся. Думаю, у меня не возникнет проблем с маленькими – люблю возиться с ними. Взрослые уже с характером – будет сложно, придется под них подстраиваться. Мне кажется, и наши тренеры под нас подстраиваются.

Но сначала семья, а потом уже все устаканится, наладится – и буду понимать, чем хочу заниматься. Пока я в спорте и никаких конкретных мыслей нет. Думала: а может, салон красоты открыть или пойти в фитнес-клуб тренировать: и сама в форме, и другим помогаешь.

В последнее время меня почему-то спрашивают: Вика, когда замуж, когда детей рожать? А я думаю: вы чего ко мне пристали, я, что ли, одна должна этим заниматься, вон сколько девчонок! И повторяю: всему свое время. Сначала нужно здесь разобраться, а потом уже другие дела решать. Так что пока спорт, а потом все остальное.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович; instagram.com/slivko_viktoria