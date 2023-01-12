Безумная идея в Норвегии: элитные триатлеты будут сдавать все 💩 (вообще все), чтобы подготовиться к Олимпиаде

В постоянном поиске прогресса спортсмены решаются на многое: запредельные нагрузки, диеты и экстремальные тренировки.

В норвежском триатлоне пошли дальше (намного дальше) – там проведут опыты с анализом всей пищи, которую спортсмены пропускают через себя. Угадаете, каким образом?

Звезды ультратриатлона готовятся к Олимпиаде, поэтому пойдут на эксперимент со сбором анализов

Кристиан Блюмменфельт и Густав Иден – топы ультрасоревнований триатлонистов.

Оба выигрывали легендарный Ironman: Кристиан – в 2021-м, Густав – в 2022-м. Это одно из самых сложных соревнований в мире, маршрут такой: заплыв на 3,86 км, 180 км на велосипеде и марафонский забег на 42 км. И все это без остановки на протяжении почти 8 часов.

Довольно часто из олимпийской команды переходят именно в эти соревнования, но вот обратно – в классический триатлон – почти не возвращаются. Те, кто пытались, не добивались успехов и не попадали на подиум Игр, но норвежцы настроены решительно.

К тому же опыт обычного триатлона у них богатый. Блюмменфельт – олимпийский чемпион Токио-2020, Иден тогда финишировал 8-м. И вот после успеха на Ironman они возвращаются. И помогает им в этом тренер Улав Александр Бу.

«На международном уровне мы выиграли все, так как же мотивировать себя? Для нас круто расширять границы. Не знаем, почему это трудный переход. Есть теории, что организм претерпевает серьезные структурные изменения, которые необходимо обратить вспять. Но мы бы не пошли на это, если бы не думали, что их действительно можно обратить», – объясняет Бу.

Один из методов – полный разбор питания. Поэтому летом Бу с помощниками будет анализировать все, что выходит из организмов Блюмменфельта и Идена.

Все – ради улучшения результатов: как из обычного количества еды получить больше энергии

Идея заключается в том, чтобы понять, сколько пищи, которую употребляют спортсмены, на самом деле усваивается организмом. В течение двух недель тренер с помощниками будут отслеживать все, что едят Кристиан и Густав, а потом собирать все, что из них выходит.

«Они не могут слезть с велосипеда и сходить в туалет в лесу без нашего присутствия и последующего сбора испражнений», – говорит Бу.

После этого приступят к сравнению: сколько калорий содержится в пище, а сколько – в стуле спортсменов? Есть ли индивидуальные различия между Блюмменфельтом и Иденом?

«Задача топ-спортсмена – получать достаточно количество еды. Чем больше энергии они получают, тем больше могут тренироваться. И чем больше они смогут тренироваться, тем больше будет прогресс. Поэтому мы должны получать больше энергии из привычного количества пищи».

Тренер Бу – мастер сумасшедших идей, он вывел Норвегию в лидеры триатлона

Иден и Блюмменфельт с юмором относятся к неординарной задумке тренера – это не первый раз, когда он предложил настолько подробно изучить вопрос питания.

«Сбор наших анализов, вероятно, самое безумное, что он предлагал. Не просто сбор образцов, а сбор вообще всего. Он думал начать это еще прошлой зимой, сам не зная как. Он представлял, как мы будем испражняться в чашки», – смеется Блюмменфельт.

Поэтому к эксперименту готовились и отложили до лета. Хотя Кристиан все еще не в восторге:

«Я могу стать частью этого проекта, но сам все собирать не буду. Сдаюсь, с меня хватит. Не собираюсь копаться в этом и искать зернышки кукурузы».

В тренировочных методах Бу тоже ищет новое. Например, недавно его спортсмены вернулись с экстремального сбора: тренировались на высоте 2600 м, хотя вся триатлонная элита работает на 2100 м.

«Это риск, поэтому мы пошли на него сейчас. Ведь в следующем сезоне – Олимпиада, – рассуждает Бу и отвечает на вопрос о своих экспериментах, – Если спортсмены видят, что это имеет смысл, то они в деле».

Но Бу – не просто специалист, полный идей и энтузиазма. Он спортивный ученый и один из лучших тренеров в триатлоне. С 2015-го работает с олимпийской сборной Норвегии и вывел ее в лидеры во всех дисциплинах.

«Точно так же, как тренеру приходится осаживать своих спортсменов, потому что они слишком многого хотят, нам частенько приходится осаживать его. Он знает почти все. А если в чем-то не разбирается, ему нужна неделя, чтобы стать мировым лидером в этой области», – уверен Иден.

Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Adam Pretty; unsplash.com/Giorgio Trovato; Instagram/kristianblu