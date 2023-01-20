А как там биатлон без России? Норвежцы топчут всех (15 побед из 16), Вирер и Виттоцци создали фото-шедевр, а наши все равно бегают

В этом сезоне Кубок мира по биатлону – как никогда далекий и загадочный турнир: там нет нашей сборной, а российские каналы отказались от трансляций.

Если вы не так пристально следите за международным биатлоном, но хотели бы оставаться в теме, то вот – главные сюжеты.

Норвежцы крушат всех: только одну мужскую гонку выиграли не они

У мужчин тотальное доминирование норвежцев. Из 16 гонок они победили в 15, лишь первую индивидуалку взял швед Мартин Понсилуома. Вообще, гонка-открытие в Контиолахти получилась в каком-то смысле уникальной – ни одного норвежца в призах.

Для сравнения: в остальных 12 личных гонках у них 28 медалей. Во всех – как минимум двое на подиуме, а четыре закончились полностью норвежскими пьедесталами.

Побеждали Йоханнес Бо, Стурла Лагрейд и Йоханнес Дале. Есть три золота эстафет, плюс победа Кристиансена и Тандревольд в сингл-миксте. В общем зачете все ожидаемо: в топ-10 – в основном норвежцы, причем три первых места тоже за ними.

Остальным пробиться сложно, на подиуме побывали всего 10 биатлонистов из других стран. Лидер прошлого сезона Кентен Фийон-Майе однажды финишировал вторым, а вот Эмильен Жаклен взял три медали, из неожиданностей – серебро швейцарца Никласа Хартвега (у него еще и бронза сингл-микста).

Йоханнес Бо нацелился на рекорды Фуркада и Бьорндалена

Бо-младший уверенно идет к четвертому Хрустальному глобусу: победил в 10 гонках из 13. И пока двигается по своему же рекордному графику сезона-2018/19 (всего было 16 побед). Тогда после 5-го этапа он тоже взял 9 золотых, сейчас в Антхольце стартовал 6-й – и Йоханнес уже выиграл спринт.

В общем зачете отрыв от Лагрейда внушительный – 200+ очков. В этом сезоне сменилась система начисления баллов, за победу теперь дают 90 (вместо 60), за второе место – 75 (было 54), за третье – 60 (раньше – 48). А по итогам сезона худшие гонки не вычитаются. Поэтому Йоханнес не планирует ничего пропускать:

«Если не придется сидеть на унитазе, я буду выступать. Даже если у меня будет температура или еще что-то. Не могу позволить себе не выйти на старт. Даже с ковидом. Не хочется сидеть сложа руки и проигрывать на Кубке мира с разницей в 20 очков лишь потому, что ты кашлял перед пропущенной гонкой».

Он довел количество личных побед до 65. Мартен Фуркад уже не так далеко – 83 победы, у Уле Эйнара Бьорндалена – 95. Догонит?

У француженок суперкоманда во главе с новой звездой – Жюлией Симон

У девушек конкуренция более напряженная и разнообразная. В десятке Кубка мира итальянки, шведки, немки и норвежки. Но и здесь лидер с отрывом – Жюлия Симон. 26-летняя француженка раскрылась: 3 победы и еще 6 заездов в призы, стабильные результаты и высокая скорость.

Француженки соперничают со шведками за Кубок наций. И если крепкая сборная Швеции не удивляет (они выиграли одну эстафету и 5 личных гонок), то такой прорыв Франции – отчасти сюрприз.

У них голодная и монолитная команда ч простором для ротации. Впечатлить может кто угодно, а на первые роли выходят молодые: Лу Жанмонно (24 года, уже взяла серебро в индивидуальной гонке) и Софи Шово (23 года, четыре заезда в топ-8). Да и более опытные Анаис и Хло Шевалье, Каролин Коломбо тоже в тонусе и обеспечивают Франции медали почти в каждой гонке.

России нет, но наши бегают – иногда показывают топовые результаты

Пока сборная России отстранена от международных турниров, следим за соотечественниками, перешедшими в другие команды.

Самый успешный из них – Тимофей Лапшин, выступающий за Корею. После провального сезона (69-е место в общем зачете) он заметно прибавил: идет в тотале 24-м, трижды забегал в топ-10. А лучший результат – 5-е место в спринте Анси.

А вот Павел Магазеев из Молдовы пока не набрал очков, лучшая гонка – индивидуалка в Рупольдинге: 42-е место.

Екатерина Аввакумова (Южная Корея) дважды забегала в очки (38 и 40 места), Алина Стремоус (Молдова) была близка к десятке в индивидуалке (12-е место) и идет в общем зачете 42-й, Наталья Ушкина (Румыния) пока не поднималась в гонках выше 51-й строчки.

Самуэльссон хотел бороться за Кубок, но еле попадает в десятку (и недобро удивляется успехам Лапшина)

Перед началом сезона швед Себастьян Самуэльссон амбициозно делился: «Думаю, я сильнее, чем когда-либо. Сейчас я не вижу причин, почему я не мог бы в какой-то момент выиграть общий зачет Кубка мира, и это станет моей целью на зиму».

Пока он далек даже от прежних достижений: балансирует на краю топ-10 в тотале, дважды финишировал в шаге от подиума, но так и не взял медаль.

Зато жаловался на простуды, погоду и в привычной манере намекал, что с русскими не все так просто: «Смущает, что Лапшин меня обыгрывает, потому что я значительно сильнее. Сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть эта (допинговая) история в прошлом. Но правила есть правила. Он отбыл наказание, так что надо надеяться, что он сейчас чист».

Проблемы у норвежек: Ульсбю-Ройселанн пропустила старт сезона, Экхофф – даже не начинала

Если мужская сборная Норвегия громит всех, то у женщин не все так хорошо. Главные звезды возвращаются на трассу с трудом.

Марте Ульсбю-Ройселанн, завоевавшая Кубок мира в прошлом году, испытывала проблемы при подготовке из-за последствий опоясывающего лишая. Она пропустила декабрьские этапы и открыла сезон январскими гонками в Поклюке. Впрочем, быстро набрала форму – три попадания в десятку в четырех личных гонках и золото эстафеты.

А вот ситуация Тириль Экхофф сложнее. Прошлой весной она переболела коронавирусом, потом мучилась от бессонницы. Дальше пропускала летний сборы, а в ноябре и вовсе сделала перерыв в тренировках. В декабре вернулась к работе, но чемпионат мира в Оберхофе точно пропустит.

Без Ульсбю-Ройселанн и Экхофф лидер норвежек – Ингрид Тандревольд. Она идет 7-й в общем зачете, стабильно выступает весь сезон и пару раз забегала на подиум.

Виттоцци с Вирер снова подруги и в отличной форме

Четыре года назад Кубок мира переживал итальянский период: за Большой хрустальный глобус боролись Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Их разделило меньше 20 очков, но запомнилось не только интригующее соперничество.

Виттоцци рассказала, что Доро отказалась бежать эстафету на чемпионате мира-2019, чтобы сконцентрироваться на масс-старте (который выиграла): «Это выбило меня из колеи до конца сезона, и я проиграла Кубок мира».

После этого их карьеры складывались по-разному: Вирер взяла второй глобус (Виттоцци даже поздравила), зажгла на домашнем ЧМ-2020 (два золота и два серебра) и завоевала бронзу Олимпиады. Виттоцци все реже появлялась на подиуме, а в прошлом году вообще выпала за пределы топ-30 тотала.

В этом сезоне обе выглядят отлично: борются за топ-3 в общем зачете, одержали по победе, а Лиза даже примерила желтую майку. И главное – кажется, помирились. А их передача в смешанной эстафете Поклюки уже превратилась в мем. IBU выложил коллаж-сравнение фото и фрески Микеланджело «Сотворение Адама».

Грустят итальянки разве что из-за внезапного ухода Федерики Санфилиппо – она не попала в команду на домашний этап в Антхольц и в сердцах бросила биатлон (может, продолжит в лыжах).

В Германии вырубило электричество во время гонки, а бельгиец направил дуло себе в лицо

Без происшествий сезон не обходится. На этапе в Поклюке бельгиец Тьерри Ланже пытался прочистить прицел (тот забился после падения на трассе) и так увлекся, что направил дуло себе в лицо. Выглядело жутко, но дисквалификации в эстафете Бельгия избежала – перед тем, как выдуть снег, Ланже все-таки разрядил оружие.

Международный союз биатлонистов (IBU) хоть и не наказал бельгийца, организовал собрание для руководителей сборных по вопросу безопасности на огневых рубежах.

Второй серьезный инцидент произошел всего через несколько дней – уже на следующем этапе в немецком Рупольдинге. Во время мужской индивидуальной гонки на стадионе несколько раз отключалось электричество.

Дважды прерывалась трансляция, спортсмены стреляли без подсветки (и Лагрейду это стоило победы), а гонку спасли лишь резервные аккумуляторы, работавшие только на фиксацию времени.

IBU толком не объяснил ситуацию, но больше отключений света не было. А выиграл как обычно Йоханнес Бо, хотя такая победа его не очень порадовала: «Жаль, что так получилось. Признаюсь, послевкусие не очень приятное. Мне повезло со стартовым номером и со светом».

Нортуг – теперь эксперт в биатлоне, его тренировал сам Бьорндален

Во время отключения света норвежский телеканал TV2 спасали эксперты. Один из них – 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг: «В биатлоне множество аспектов, которые привлекают меня как лыжника. Совместный старт, тактические решения, раскладка по трассе. Будут и похвала, и критика. Зрители увидят весь спектр эмоций».

В молодости Нортуг пробовал биатлон, а в декабре провел гонку для сюжета IBU. Тренировала его другая легенда – 8-кратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален.

Сам Бьорндален покинул сборную Китая и теперь комментирует на норвежском TV2. Они с Дарьей Домрачевой перебрались в Монако, но Уле Эйнар неутомим: приезжает в Норвегию, пробует себя в новых сферах, выступает в любительских забегах.

В России следят за Кубком мира? Спортсмены и тренеры – да, а президент СБР игнорирует

Несмотря на отстранение, российские биатлонисты интересуются Кубком мира. Следят и анализируют. Тренеры не раз говорили, что это помогает в работе:

«Буду обязательно следить за Кубком мира даже без сборной России, чтобы смотреть за новыми тенденциями и изменениями. Будем все это анализировать, как там выступают наши соперники», – обещал Артем Истомин.

Его напарник Виталий Норицын добавлял: «Смотрю, кто как двигается, изучаю аналитические данные. Отмечаю для себя такие вещи, как время прохождения рубежа, время до первого выстрела, время чистой стрельбы. Если параллельно смотреть картинку, складывается полная картина того, как развивается и куда движется биатлон».

А вот президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова Кубок мира не особо интересует: «Я смотрю Кубок России, Кубок мира не смотрю».

Как и главного эксперта «Матч ТВ» двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева: «Сейчас что, мне за стероидными норвежцами следить? Это неинтересно вообще, профессиональная сторона здесь уходит на второй план».

Ну а точку зрения спортсменов лучше всех выразил 23-летний Даниил Серохвостов: «Надеюсь, я останусь молодым к моменту возвращения на Кубок мира. Чтобы не деградировать и не смотреть только один Кубок России, нужно следить еще за Кубком мира. Кубок мира – это элита».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Р-Спорт», «Чемпионат.com».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Fotostand / Hettich IMAGO/Christian Einecke Florian Frison/Dppi Christian Manzoni/Keystone Press Agency Sven Hoppe/dpa IMAGO/Christian Einecke; РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein