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❌ Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в лицо. Почему его не сняли?

Поклюка Поклюка
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Тьерри Ланже Тьерри Ланже
Биатлон Биатлон

Бельгийские биатлонисты чудом избежали дисквалификации в смешанной эстафете на Кубке мира.

На этапе в Поклюке Тьерри Ланже в попытке прочистить прицел направил винтовку себе на лицо. Выглядит опасно, но точно ли против правил? Бельгиец все же перестраховался.

1. Ланже бежал второй этап в смешанной эстафете. После его отрезка команда Бельгии провалилась на 21-е место из 24. Потом ситуацию поправили девушки: благодаря усилиям  Майи Клотенс и Лотты Лие сборная финишировала 10-й.

Что же случилось с Тьерри? После успешной лежки он вышел в гонку 6-м, всего в трех секундах от Кентена Фийона-Майе (который вместе со сборной Франции в итоге выиграл). Незадолго до стрельбы стоя Ланже жестко упал на спуске, сломал палку и приземлился на оружие.

Поднимался с трудом.

2. На стрельбу он пришел еще в топ-10, но тут обнаружились новые проблемы: во время падения потерялся магазин с патронами – пришлось просить помощь.

Ланже начал было стрельбу, но обнаружил, что диоптр забит, что не удивило – снег в Поклюке влажный, а приземление пришлось на спину.

3. Стресс не выбил из колеи – Тьерри разрядил винтовку, прежде чем очистить прицел. Это и спасло Бельгию от дисквалификации – если бы он не убрал обойму, то команду точно сняли бы.

После этого Ланже попытался выдуть снег из прицела. Выглядит страшновато – дуло винтовки направлено прямо в лицо.

Прицел все еще был забит – со всех сторон.

В ход пошли подручные средства – Ланже выковыривал снег палкой.

4. В итоге бельгиец справился со стрельбой – и даже без дополнительных патронов. Но провел на рубеже слишком много времени – полторы минуты. Быстрее всех отстрелял канадец Кристиан Гоу – 21 секунда.

Ланже вышел с рубежа 16-м с двухминутным отставанием, а на лыжне только ухудшил позиции – передался 21-м с проигрышем почти в три минуты.

5. В правилах Международного союза биатлонистов (IBU) говорится: «Запрещается совершать винтовкой движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо самих спортсменов или могут быть расценены окружающими как опасные».

Ланже понимает, что винтовка, направленная в лицо, – не лучшая картинка для Кубка мира: «В этот момент все было безопасно, потому что я сначала достал магазин, но это может послать «опасный сигнал». Наверное, не следует держать винтовку таким образом».

6. Обращение с винтовкой – отдельная забота IBU. Бывает, что биатлонисты невольно направляют оружие в сторону персонала, когда забрасывают винтовку на спину.

Боссов IBU часто критикуют за то, что к безопасности на рубеже они не всегда относятся серьезно, но кое-какие меры принимаются. Например, в январе 2013-го немца Флориана Графа дисквалифицировали во время спринта за те же манипуляции, что и Ланже – он наставил оружие на себя.

А летом 2021-го IBU запретил россиянке Евгении Буртасовой забрасывать винтовку на спину в ее фирменном стиле – закручивая оружие вокруг оси. Такой маневр тоже создает возможную опасность, так как винтовка в какой-то момент направлена вниз и в сторону.

Нашей биатлонистке запретили надевать винтовку особым способом. Разбираемся вместе с ней, из-за чего это и как теперь быть

Фото: eurovisionsports.tv

13 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
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Отличный кальян получится из винтовки)))
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justbored
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Ответ Юрий Костыгин
Это сейчас всё расписали про безопасность. А во время трансляции выглядело так, будто ребёнку дали винтовку поиграться. Народ в чате офигевал.
То есть момент с изъятием обоймы чатик пропустил? Как это типично для чатиков.
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Zombieset
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"Дуло в форточке", - как любил подшучивать наш преподаватель по дп в школьные бородатые годы.
Товарищи, ствол у винтовки, ствол. Уже вторая статья за день, в которой глаза так и режет косноязычие и безграмотность авторов. То "французская министр", то "дуло". Редакторы, ау!
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BuTaJIbKa
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Буратино взял дрель и засверлился.
Ужасно выглядит, странно, что не сняли с трассы.
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BuTaJIbKa
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Ответ sancho81
Палка вместо шомпола) Вообще, почему бы на такие случаи не прикрепить к ружью...
лишний вес, лишняя деталь... вот нв рубеже держать у тренера - можно, но не факт, что по правилам будет
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Viks
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После финиша немцы Доль и Рейс подошли к бельгийцу выразить соболезнования, Рейс даже изобразил, как тот чистил диоптр палкой. Кстати, бельгиец, наверное немец - он по-немецки совершенно свободно давал интервью для ТВ.
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Mikhail Chinkov
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редакция спорц.ру, у вас в профиле Тьерри Ланже дата рождения на 10 лет раньше, чем в паспорте, исправьте, пожалуйста)) я уже начал гуглить как он в 41 год все еще бегает в профи
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sancho81
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Палка вместо шомпола) Вообще, почему бы на такие случаи не прикрепить к ружью...
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AlexPro2015
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Насморк сам себя не вылечит
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Madcomposer
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Курт Кобейн на трассе)
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Юрий Костыгин
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Это сейчас всё расписали про безопасность. А во время трансляции выглядело так, будто ребёнку дали винтовку поиграться. Народ в чате офигевал.
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Max9999
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Как это не сняли? Вот же фото.
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rashnew
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Дунуть, плюнуть, повернуть (с)
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