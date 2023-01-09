❌ Бельгийский биатлонист направил дуло винтовки себе в лицо. Почему его не сняли?

Бельгийские биатлонисты чудом избежали дисквалификации в смешанной эстафете на Кубке мира.

На этапе в Поклюке Тьерри Ланже в попытке прочистить прицел направил винтовку себе на лицо. Выглядит опасно, но точно ли против правил? Бельгиец все же перестраховался.

1. Ланже бежал второй этап в смешанной эстафете. После его отрезка команда Бельгии провалилась на 21-е место из 24. Потом ситуацию поправили девушки: благодаря усилиям Майи Клотенс и Лотты Лие сборная финишировала 10-й.

Что же случилось с Тьерри? После успешной лежки он вышел в гонку 6-м, всего в трех секундах от Кентена Фийона-Майе (который вместе со сборной Франции в итоге выиграл). Незадолго до стрельбы стоя Ланже жестко упал на спуске, сломал палку и приземлился на оружие.

Поднимался с трудом.

2. На стрельбу он пришел еще в топ-10, но тут обнаружились новые проблемы: во время падения потерялся магазин с патронами – пришлось просить помощь.

Ланже начал было стрельбу, но обнаружил, что диоптр забит, что не удивило – снег в Поклюке влажный, а приземление пришлось на спину.

3. Стресс не выбил из колеи – Тьерри разрядил винтовку, прежде чем очистить прицел. Это и спасло Бельгию от дисквалификации – если бы он не убрал обойму, то команду точно сняли бы.

После этого Ланже попытался выдуть снег из прицела. Выглядит страшновато – дуло винтовки направлено прямо в лицо.

Прицел все еще был забит – со всех сторон.

В ход пошли подручные средства – Ланже выковыривал снег палкой.

4. В итоге бельгиец справился со стрельбой – и даже без дополнительных патронов. Но провел на рубеже слишком много времени – полторы минуты. Быстрее всех отстрелял канадец Кристиан Гоу – 21 секунда.

Ланже вышел с рубежа 16-м с двухминутным отставанием, а на лыжне только ухудшил позиции – передался 21-м с проигрышем почти в три минуты.

5. В правилах Международного союза биатлонистов (IBU) говорится: «Запрещается совершать винтовкой движения, которые могут быть опасными для окружающих лиц либо самих спортсменов или могут быть расценены окружающими как опасные».

Ланже понимает, что винтовка, направленная в лицо, – не лучшая картинка для Кубка мира: «В этот момент все было безопасно, потому что я сначала достал магазин, но это может послать «опасный сигнал». Наверное, не следует держать винтовку таким образом».

6. Обращение с винтовкой – отдельная забота IBU. Бывает, что биатлонисты невольно направляют оружие в сторону персонала, когда забрасывают винтовку на спину.

Боссов IBU часто критикуют за то, что к безопасности на рубеже они не всегда относятся серьезно, но кое-какие меры принимаются. Например, в январе 2013-го немца Флориана Графа дисквалифицировали во время спринта за те же манипуляции, что и Ланже – он наставил оружие на себя.

А летом 2021-го IBU запретил россиянке Евгении Буртасовой забрасывать винтовку на спину в ее фирменном стиле – закручивая оружие вокруг оси. Такой маневр тоже создает возможную опасность, так как винтовка в какой-то момент направлена вниз и в сторону.

Фото: eurovisionsports.tv