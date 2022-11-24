«Фотосессии помогают раскрыться, стать уверенной в себе». Интервью с Натальей Гербуловой, ради которой стоит смотреть биатлон

Пока Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина в декрете, а Светлана Миронова восстанавливает здоровье, перехватить лидерство в нашем биатлоне готова 27-летняя Наталья Гербулова.

Она выше всех в общем зачете Кубка Содружества, уверенно начала и зимний сезон – медаль в первой же гонке Кубка России. Мы поговорили с Натальей о том, как изменить отношение к спорту, не забыть про хобби и заботу о себе, а еще – не устать от биатлона в биатлонной семье.

«Мне достаточно трех дней на пляже – и все, уже не могу, хочу тренироваться»

– На сборах вечерами можем попить кофе, посмотреть с девчонками сериалы. Или, например, повязать – я вяжу. Если подумать – все сборы проходят далеко от центра города. Даже в Тюмени, чтобы куда-то съездить, надо потратить 40 минут. Поэтому вырваться получается только в выходной, но тогда мы обязательно с девчонками куда-то едем: ходим по магазинам, гуляем.

Отпуск у нас только раз в год – в середине апреля. В последние два года как такового отпуска у меня нет. После чемпионата России я еду домой на 2-3 дня, а потом лечу на Камчатку и бегу там марафон 60 км. И продолжаю активно отдыхать: хожу на вулканы, получаю энергию от этого места.

Бывает, что мы оказываемся на пляже. Перед этапом Кубка Содружества в Раубичах у нас был сбор в Сочи, и после него нас отпустили отдохнуть. Мы выходили на утреннюю тренировку, а потом с Катей Носковой валялись на море и кайфовали.

Но мне достаточно трех дней – и все, я уже не могу, хочу тренироваться. За счет тренировок я становлюсь с каждым днем лучше, а тут я пропускаю их – и мне кажется, что идет регресс. На пенсии отдохнем, ха-ха.

Сейчас биатлон – это даже не работа или вид деятельности, это моя жизнь. Без спорта на данный момент себя не представляю.

«Не скажу, что я главный телеграмный заводила. Я просто главный заводила»

– Песни в телеграме – это уже была истерика, потому что мы с Катей пришли после тяжелой тренировки и понимали, что на следующий день еще тяжелее будет. Да, иногда эмоции проявляются у меня вот так. Конечно, люблю караоке – мы такие же люди, как и все. Можем сходить в кафешку, попеть песни, но это все в то время, когда нет сборов и соревнований, только в межсезонье.

Не скажу, что я главный телеграмный заводила. Скажу, что я просто главный заводила, ха-ха. Я привыкла в соцсетях делиться моментами из жизни, чтобы люди не грустили. У нас с девочками телеграм-канал, там около тысячи подписчиков. Из наших ребят хороший канал у Дани Серохвостова – у него 5 тысяч. Но он создал его чуть раньше, поэтому, думаю, мы его скоро догоним.

В нашем канале нет негатива, люди искренне поддерживают – спасибо им большое, что не забывают про биатлон даже в нынешней ситуации.

Нет идей, например, насчет ютуба и активного блогерства, нам достаточно телеграма. Сил пока хватает только на это.

«Отношусь к фотосессиям как к терапии, нет такого: посмотрите, какая я классная»

– Вообще, с детства люблю, когда все красиво, как говорится, по фен-шую – наверное, отсюда любовь к красивым фото. Спасибо родителям, что когда не было возможности купить какие-то вещи, папа (экс-тренер сборной России Андрей Гербулов – Sports.ru) ездил по сборам и привозил, например, из Америки кроссовки, которых в России вообще не было.

Во время сезона о фотосессиях не думаю совсем. Мечтаю приехать домой на пару дней, повидаться с родителями.

Нужно ли стесняться красоты? Как-то раз, когда Кристина Резцова была «маленькая» (все знают, что до беременности она была очень веселая, она и сейчас веселая, но дети ее немного «притормозили»), она сказала мне такую фразу: «Когда есть что показывать – надо показывать».

И все фотосессии, которые мы с девчонками делаем, это не к тому: посмотрите, какая я классная. Нет, это своего рода психологический прием. Мои подруги-фотографы говорят, что это помогает стать более уверенной в себе, раскрыться миру. И когда это получается, на все, что происходит в твоей жизни, ты смотришь немного проще.

Я отношусь к этому как к терапии. И ни в коем случае не думаю: вот, у меня такие классные фотки, смотрите все на них.

На фотосессию в мужском журнале я бы не пошла – все равно в женщине должна быть какая-то загадка.

«В России холодно и можно обморозить и пальцы, и нос, и щеки. Надо максимально закутываться»

– На лыжне можно выделиться харизмой, улыбкой и светлыми глазами. Сейчас очень много процедур наподобие микроблейдинга бровей – его сделаешь и хватает на полтора года. Ламинирование ресниц я перестала делать, у меня свои длинные.

На холоде надо заботиться о коже, потому что можно обморозится – и пальцы, и нос, и щеки, и уши. Тем более сейчас, когда сезон в России, – у нас очень холодно. Нужно максимально закутаться, заклеиться тейпом, чтобы как-то спасти щеки и нос от обветривания и холода.

В межсезонье хожу на маникюр, на уходовые процедуры. На большее нет ни сил, ни времени.

«Когда папа возвращался со сборов, мы с мамой целый день лепили пельмени и встречали его»

– Когда я не так часто уезжала, у нас с мамой была традиция: перед возвращением папы со сборов мы убирали всю квартиру, лепили весь день пельмени и встречали его.

А так наше семейное увлечение – это биатлон. И папа, и мама – тренеры, поэтому даже когда возвращаюсь со сборов, у нас есть общие темы. Они меня прекрасно понимают, сами через все это прошли, к ним могу обратиться за советом.

У меня был выбор – никто не заставлял идти в спорт. До 11 лет я занималась танцами. Просто получилось так, что я пришла к маме на тренировку – она работает с детьми – и мне не понравилось, что какая-то девочка меня обогнала. Так и началась моя спортивная карьера: я ходила к маме на тренировки, со временем подключился и папа, а потом и все остальные тренеры, которые меня вели.

Сейчас папа уже не вмешивается в мою подготовку. Конечно, когда у меня появляется какая-то проблема со стрельбой или с функциональным состоянием, я могу спросить папу. Но у меня есть два человека, которым я полностью доверяю, которые меня ведут – это Артем Истомин и Виталий Норицын. Они будут первыми, кому я задам вопрос, если что-то пойдет не так.

Я получаю энергию и заряд от того, что меня окружает биатлон. Как говорят: люби то, что делаешь, и делай то, что любишь – и тогда в жизни все будет прекрасно.

«Если хочешь уходить из спорта, то сделай все по максимуму, а потом уже заканчивай»

– Я поняла, что нужно не только тренироваться, а еще и осознавать, для чего ты это делаешь, ставить перед собой цель и идти к ней. Раньше у меня такого не было.

Я была не очень уверена в себе и в том, что делаю. Сейчас все изменилось – я понимаю, что это мое любимое дело, и я должна его делать от и до. Мне уже немало лет для спорта – если хочешь уходить, то сделай все по максимуму, а потом уже заканчивай и живи без биатлона. Но на данный момент моя жизнь – это биатлон.

Все равно у нас есть маленькая надежда, что в скором времени, может быть, нас допустят до каких-то стартов. Да, мы с начала сезона понимали, что не будем бегать на международной арене, но прежде всего нужно тренироваться, чтобы стать лучше и опередить прежнюю версию себя, а потом уже все остальное. На каждой тренировке меня мотивирует то, что я могу стать сильнее. А что потом – это будет потом.

Я буду следить и за Кубком мира, и за Кубком IBU. Нам интересно, кто как готов, кто как тренировался. Нам постоянно приводят в пример норвежцев – то, как они ведут тренировочный процесс, как у них все устроено. У них есть чему поучиться, потому что каждый человек в Норвегии имеет представление, что такое лыжи.

«Топ-3 биатлонисток? Давайте остановимся только на Резцовой»

– Кумир – Светлана Слепцова. Топ-3 у мужчин и женщин сейчас? Давайте Серохвостов, Халили и даже не знаю, кто третий – не хочется никого из мальчиков обижать.

Тренируясь с мальчиками, я понимаю, что они для меня пример для подражания – мы постоянно тянемся за Каримом и Даней, они мотивируют нас. Третьим назову Эдика Латыпова, потому что я знаю его с детства, видела его рост, как поменялось его отношение к жизни и спорту.

А из биатлонисток… Кристи Резцова – это тоже человек, которого я знаю с пеленок. Не хочу обижать всех подруг, поэтому давайте остановимся только на Кристине.

«Серохвостов и Халили постоянно держат себя в руках, девочкам можно поучиться у них контролировать эмоции»

– Я давно тренировалась с мальчиками – у нас же есть и региональные команды, где все тренируются вместе. Сейчас в сборной с нами Даня и Карим – для них каждая тренировка как последняя. Если мы – девочки – иногда можем дать волю эмоциям, то мальчики постоянно держат себя в руках, и этому у них тоже можно поучиться – контролировать эмоции.

Во всех командах, в которых я тренировалась, было весело. У нас вообще дружелюбный вид спорта, все ребята добрые. Я не могу в биатлоне назвать человека, который с негативом посмотрит в чью-то сторону. Такие, может, и есть, но я с ними не общаюсь.

«Многие иностранцы нас поддерживают – они не особо рады, что мы не выступаем»

– С английским у меня не очень. Я себя за это постоянно корю – что не уделяла в школе внимания. Простые фразы знаю, могу прочитать или обратиться к кому-то, но постоянной практики разговорного языка у меня нет. Сколько ни пробовала учить – не хватало времени.

Мне кажется, чтобы лучше выучить английский, надо уехать в другую страну и пожить там месяца три – и будешь свободно разговаривать на английском. В будущем очень хочу так сделать.

С иностранными биатлонистами мы переписываемся – переводишь в гугле, стараешься поддерживать связь. Спасибо им, даже сейчас многие поддерживают – они не особо рады тому, что мы не будем выступать.

«Камчатка вернула меня к себе самой, я готова ездить туда каждый год»

– На меня очень большое впечатление произвела Камчатка. Это место, которое вернуло меня к себе самой. Я была совсем другая – съездила на Камчатку второй раз, и она помогла мне обрести ту силу, которая у меня была в более юном возрасте.

Конечно, я бы съездила на Бали – это наша с Катей Носковой мечта. Но на Камчатку я готова ездить каждый год, там прекрасные люди, которые всегда рады нас видеть. А так… куда меня жизнь отправит, туда и надо лететь.

Так и получилось с Камчаткой – почти случайно. Два года назад ко мне подошел директор красноярской академии биатлона и сказал: хочешь, помогу провести сбор на Камчатке? Я была в ступоре – это ведь очень далеко.

У меня там старший брат работает тренером – он помог с размещением. Он, как и вся моя семья, кроме младшего брата, по образованию тренер. Его позвали туда, и он тренирует камчатскую команду. Мы видимся не очень часто, но когда встречаемся – все проходит очень тепло и душевно. Но на связи мы постоянно.

Советуюсь ли по тренировкам с братом? Это он со мной должен советоваться, ха-ха – шучу. Но насчет советов – если ты выбрал тренера, то советуешься только с ним, потому что лишняя информация со стороны не всегда приносит пользу. Твой тренер знает все – Артем Евгеньевич Истомин мой ровесник, но у него большой опыт и грамотный подход – он знает все про каждого спортсмена, знает, что нам нужно.

Фото: instagram.com/gerbulova17; РИА Новости/Алексей Филиппов