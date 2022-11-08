Хоркина и Латынина поспорили, кто из них – самая титулованная гимнастка мира. Ну, это же легко посчитать

Светлана Хоркина считает себя самой титулованной гимнасткой в истории. На второе место она поставила Ларису Латынину – легенду спорта, удерживавшую рекорд по количеству олимпийских медалей 48 лет.

Проверяем, кто кого опередил.

• Хоркина – бесспорно, выдающаяся гимнастка своего времени. Но в эфире телеканала «Звезда» нескромно сказала, что не только своего: «Я самая титулованная гимнастка мира! Первая на сегодняшний день, несмотря на Байлс и других. Латынина? Лариса Семеновна за мной» .

Латынина тут же ответила: «Не согласна с Хоркиной, что она самая титулованная гимнастка мира, а я иду за ней. Восемнадцать олимпийских наград есть только у меня. Для меня удивительно, что Светлана поставила себя на первое место».

• Чтобы выяснить, кто же самый титулованный, мы взяли главные турниры – Олимпийские игры и чемпионаты мира. Если речь идет о величии, то нет смысла считать медали с чемпионатов Европы или Кубка мира.

По олимпийским титулам Латынина далеко впереди – их у нее 9 , даже с вычетом командного многоборья остается 6. Всего на ее счету 18 медалей. До Лондона-2012 это был лучший показатель за всю истории Игр – его побил американский пловец Майкл Фелпс.

Хоркина, как и Латынина, прошла три Олимпиады, но ее результаты не такие впечатляющие: 2 золота и 7 медалей всего. Это даже не топ-3 за всю историю. Вообще, в первой десятке по медалям Игр лишь одна гимнастка из XXI века – Симона Байлс с четырьмя золотыми расположилась на 9-м месте. Хоркина в итоге – только 12-я .

• Со статистикой на чемпионатах мира все иначе. Тут безоговорочное лидерство у Байлс – она выиграла 19 золотых наград (всего медалей – 25).

А Хоркина на втором месте – у нее 9 золотых . Правда, она опережает Латынину и румынку Джину Годжан по дополнительным показателям – у них тоже по 9 золотых наград, а вот серебряных и бронзовых – меньше. По количеству медалей здесь первенство у Хоркиной – 20 против 14 у Латыниной.

• Наверное, главный показатель топовой гимнастки – это ее состоятельность в многоборье. На Играх Латынина была первой дважды, столько же титулов у нее на чемпионатах мира.

Лучший результат Хоркиной на Играх – серебро Афин-2004. Зато на мире три победы. Хотя и тут Светлана вторая – рекорд снова у Байлс (5 побед).

• Удивительно, но Хоркина скептически высказалась о спортсменах с коронным снарядом: «Вот он умеет это одно – и три-четыре Олимпиады выигрывает. И все же это неправильно, когда человек выступает только на одном снаряде. Неправильно для развития спортивной гимнастики. Возросла ли ценность абсолютного чемпиона? А вот и нет. Он делает одну перекладину – он олимпийский чемпион. Если выиграешь многоборье, добавляется титул «абсолютный»

А удивительно это потому, что Хоркина, несмотря на сбалансированность на всех снарядах, тяготела к одному – ее даже прозвали «королевой брусьев».

Из двух побед на Играх – обе на брусьях, из 9 побед на ЧМ – только одна без брусьев (5 на снаряде + 3 в многоборье) . Она брала медали во всех видах, но у нее нет золота в вольных и на бревне. У Латыниной есть победы в каждом виде на ЧМ и в двух – на Олимпиадах.

Так кто же самый титулованный?

UPD: Хоркина чуть позже уточнила, что вела речь только о ЧМ (хотя там лучшая – Байлс): «Я говорила про медали чемпионатов мира, а не Олимпиады. Преклоняюсь перед всеми заслугами Ларисы Латыниной. Она всегда была кумиром и всегда первая для нас. Она чемпионка планеты по спортивной гимнастике».

Фото: Gettyimages.ru/Tim De Waele; РИА Новости/Дмитрий Донской