Скалолазка из Ирана вышла на соревнования без хиджаба, а теперь пропала: почему это смелый протест?

Чемпионат Азии по скалолазанию – неожиданно один из самых знаковых турниров октября. Все потому, что иранка Эльназ Рекаби выступила без хиджаба – это всего второй случай в истории, когда иранская спортсменка демонстративно нарушает закон.

Молчаливый жест Рекаби – важный протест для страны, охваченной беспорядками. Вот только саму Эльназ, вероятно, ждут серьезные последствия.

Рекаби выступила без головного убора, хотя это запрещено. Говорят, у нее отобрали паспорт и телефон

33-летняя Рекаби – пожалуй, главная звезда иранского скалолазания. На прошлогоднем чемпионате мира в Москве она финишировала третьей в многоборье, на чемпионатах Азии у Эльназ три награды – серебро и две бронзы. В этом году она снова вышла финал на турнире в Сеуле. Но не ее четвертое место и даже не выступление медалисток оказалось главной темой.

На старт Рекаби вышла без хиджаба – просто собрав волосы в хвост. По иранским законам, спортсменки, официально представляющие страну на международных стартах, обязаны выступать в мусульманской одежде.

Федерация альпинизма и спортивного скалолазания Ирана опубликовала новость о результатах Рекаби, сопроводив ее архивным фото (сейчас на сайте вообще нет этой новости). Но видео и фото выступления быстро набрали популярность.

Рекаби не давала комментарии после соревнований 16 октября, а на следующий день и вовсе пропала. По крайней мере, ее друзья сообщили прессе, что Эльназ больше не выходит на связь. По информации британских СМИ, у нее забрали паспорт и мобильный телефон.

Сайт IranWire выдал несколько инсайдов насчет происходящего с Рекаби.

• Якобы после соревнований глава федерации пригласил ее в посольство Ирана в Южной Корее. Он сообщил, что если Рекаби отдаст телефон и документы, то ее доставят в Иран быстро, без риска и огласки.

• Источник сайта заявил, что ее тут же переведут в тегеранскую тюрьму Эвин.

• Изначально планировалось, что Эльназ прилетит в Иран вместе с командой, но чтобы избежать демонстраций в аэропорту ее должны были отправить на день раньше.

Чуть позже посольство прокомментировало ситуацию: «Эльназ Рекаби вылетела из Сеула в Иран рано утром 18 октября вместе с другими членами сборной. Посольство Ирана в Южной Корее решительно опровергает все фейковые новости и дезинформацию, касающуюся Рекаби».

На данный момент нет информации о местонахождении Эльназ.

А вот источник IranWire рассказал, что она давно планировала выступить без головного убора вопреки законам: «Эльназ решила соревноваться без хиджаба около месяца назад. Она не просила убежища, потому что ее муж в Иране, и она хотела вернуться после турнира. Она всегда принимает такие смелые решения».

В сентябре в Иране начались протесты – из-за гибели девушки, которую арестовали за нарушение дресс-кода

Срок в месяц – не случайный: 16 сентября в Тегеране скончалась 22-летняя Махса Амини. За несколько дней до этого ее задержал Назидательный патруль. Этот отдел полиции следит за соблюдением гражданами Ирана и иностранцами дресс-кода в общественных местах: женщины на улице, в парках и торговых центрах должны носить хиджаб.

Амини задержали за то, что она надела накидку не в соответствии с исламскими нормам. Девушку доставили в отделение, а через три дня она скончалась. В полиции отрицают, что смерть Амини связана с плохим обращением. Там заявили, что в отделении у нее произошел сердечный приступ, затем она впала в кому и спустя два дня ушла из жизни.

Семья Махсы рассказала, что у нее никогда не возникало проблем с сердцем, а в полиции отказались показывать тело девушки до похорон. Родные были уверены, что Амини избили, а чуть позже источник в больнице Тегерана сообщил, что она скончалась из-за черепно-мозговой травмы (вызванной предположительно несколькими ударами).

После обнародования информации о смерти Амини в Иране начались масштабные протесты: на улицы выходили женщины и срывали с себя платки, стригли волосы в знак солидарности с ней. Изначально протесты касались только прав женщин в стране, однако переросли в политические и экономические.

К протесту присоединилась женщины со всего мира – звезды в соцсетях выкладывали видео, на которых отрезали прядь волос. В акции поучаствовали французские актрисы Марион Котийяр, Жюльет Бинош, певица и экс-первая леди Франции Карла Бруни. А депутат Европарламента от Швеции Абир Аль-Сахлани остригла волосы прямо во время выступления с трибуны.

Власти отреагировали на массовые демонстрации силовыми методами. По информации правозащитных организаций, несколько тысяч протестующих задержаны, убиты более 200 человек.

В Иране спорт используют в пропаганде, из-за этого сбежала звезда тхэквондо

До 1979-го Иран был светским государством, но после революции стал Исламской республикой, где правила предусматривают большие различия в правах мужчин и женщин. Одно из требований к девушкам – ношение хиджаба в общественных местах.

Требование распространяется не только на Иран, но актуально и за его пределами. Это касается и спорта – девушки обязаны покрывать голову на международных соревнованиях. Иранские спортсменки не выступают в гимнастике, плавании, водном поло, потому что форма в этих видах не соответствует требованиям.

В Иране часто обсуждают вопрос необходимости женского спорта, но существует и обратная сторона. Так, Олимпийские игры воспринимаются как площадка для продвижения государственной гендерной идеологии.

В Рио-2016 тхэквондистка Кимия Ализаде стала первой (и пока единственной) иранской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль. Когда она взяла бронзу, в Иране писали, что она «доказала, что хиджаб не является ограничением для иранских женщин».

Вот только через 4 года Ализаде сбежала из страны и опубликовала сильное послание:

«Я одна из миллионов угнетаемых женщин Ирана, которой годами играли. Они делали со мной все, что заблагорассудится. Я надевала то, что мне говорили надеть. Говорила то, что мне указывали. Им было наплевать на меня. Им нет дела до кого-то из нас, мы просто инструменты.

Только эти металлические медали имеют для них ценность, чтобы влиять на политическую жизнь. Но в то же время они унижают мой вид спорта и говорят: достойная женщина не должна раздвигать ноги».

В Токио-2020 она выступала уже в сборной беженцев. В первом раунде по иронии судьбы встретилась с иранкой Нахид Киани – иранский комментатор не называл Ализаде по имени, а говорил просто «соперница». В итоге Кимия победила и дошла до полуфинала.

За год до побега Ализаде боксерша Садаф Хадем стала первой иранской женщиной после революции, которая победила в международном поединке. К тому времени женский бокс был запрещен в Иране уже 40 лет.

Хадем вышла на ринг в шортах, майке и без хиджаба. Она планировала вернуться в Тегеран после исторической победы, но осталась во Франции вместе с тренером, потому что в Иране выдали ордер на ее арест из-за нарушения дресс-кода

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После Хадем снять хиджаб решилась только Рекаби.

В этом жесте всегда прослеживается политический подтекст, но сама Эльназ называла и вполне обычные причины – с платком не всегда удобно заниматься скалолазанием:

«Сначала другие спортсмены находили это немного странным, им было любопытно, что девушка носит платок на голове и одежду, закрывающую руки и ноги во время соревнований в помещении с такой высокой температурой. Конечно, когда жарко, хиджаб становится проблемой. Во время соревнований организм должен отводить тепло», – говорила она в 2016-м.

Фото: eastnews.ru/Rhea KANG / INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING / AFP; Gettyimages.ru/Sean Gallup, Laurence Griffiths, Chris McGrath; Instagram/elnaz.rekabi