Скучали по Родченкову? В США вышла вторая документалка о нем – отрастил бороду, скитается по отелям и ругается с женой

Григорий Родченков остается самым противоречивым и таинственным персонажем российского спорта. Теперь он появился в новом документальном фильме о допинге.

Как сейчас живет Родченков и как выглядит? Что за новые сенсации готовит и жалеет ли, что стал информатором?

Фильм показали на большом кинофестивале, и это сюрприз

В 2017-м вышел фильм американского режиссера Брайана Фогеля. Он задумывал рассказ о велогонщике-любителе, который хочет выиграть с помощью допинга. И когда обратился за помощью к экс-главе московской антидопинговой лаборатории, то быстро сошелся с ним. И узнал то, к чему совсем не готовился.

Во время съемок Родченков подробно рассказал о государственной допинг-системе, которая якобы существовала в России. Так фильм, который автор символично назвал «Икар», обрел совершенно другой масштаб – основная его часть происходила на фоне нарастающего международного скандала.

Премьера состоялась на знаменитом кинофестивале Sundance. В 2018-м лента получила «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».

За прошедшие пять лет Россия влипла в скандал с изменением базы московской лаборатории, в США приняли закон имени Родченкова, а сам Григорий выпустил автобиографию и даже дал интервью нашим СМИ.

И вот 2 сентября Фогель презентовал продолжение фильма – «Икар: последствия». В нем состоялось очередное возвращение Родченкова.

На этот раз для первого показа выбрали американский кинофестиваль Telluride. Это единственный крупный кинофест, программа которого держится в секрете до открытия. Так что выход новой части саги о Родченкове – действительно сюрприз.

Пока фильм недоступен для большой аудитории, но благодаря рецензиям уже сейчас можно понять, о чем он. В интернете появилось описание сюжета, цитаты и даже кадры с Родченковым. Теперь он выглядит так:

Родченков передвигается с охраной и мало с кем общается, но ни о чем не жалеет

В сюжете две основные линии: жизнь российского спорта, который столкнулся с обвинениями в допинг-системе и их последствиями, а также личная драма Родченкова и его полуподпольное существование.

В конце 2015-го Григорий покинул Россию, помог как раз Фогель. С тех пор он перемещается в сопровождении охраны, а из-за американской программы по защите свидетелей на него очень сложно выйти. Правда, Фогелю разрешают связываться с ним: редко лично, иногда по видеосвязи или по ссылкам на чат, в котором Родченков видит режиссера, а тот его – нет.

Но и здесь нашли выход: к Родченкову приставили оператора, благодаря которому в фильме и появились эксклюзивные кадры.

Удивительно, но после всех заявлений о пластических операциях и неоднократной смене внешности, Родченкова несложно узнать: да, он отрастил бороду и волосы, но все-таки похож на себя прежнего.

Он надевает бронежилет, когда выходит из помещения, часто переезжает из отеля в отель. Григорию разрешено звонить родным – в Москве у него остались семья. Когда он говорит с женой Вероникой по телефону, та ругает его за то, что он разрушил семью, рассказав о допинге.

– Вы когда-нибудь жалели, что разговаривали с Брайаном? – спрашивает Родченкова оператор.

– Решение принято. Вот и все, – отвечает он.

Рассказал о дневниках, в которых описывал допинг-схемы (записи искали в Москве во время ЧМ-2018)

На фоне грустного повествования о жизни Родченкова разворачивается вторая сюжетная линия. Рассказывается, что сначала власти России отрицали обвинения, затем утверждали, что Родченков самостоятельно организовал всю систему. При этом санкции, которые последовали после расследований, авторы фильма считают недостаточными.

А в это время у тех, кто борется с допингом в России, снова возникают проблемы – в качестве примера взяли историю Юрия Гануса, бывшего главы РУСАДА. Его сняли с должности после аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства.

Сам Родченков не оставил идею подробнее рассказывать о допинге, который, по его словам, был в стране. Деталь, которая связывает две линии, – очередные дневники. Покидая Россию, Григорий оставил их в Москве. Он утверждает, что вел записи с 1973-го и в них содержались многочисленные свидетельства о допинг-программе – вроде как Родченков вел записи в режиме реального времени.

Один из его друзей под прикрытием поездки на футбольный чемпионат мира-2018 пытался их раздобыть.

Несмотря на то, что дневники так и не вернулись к Родченкову, он и без них рассказал подробности схем: например, о якобы существовавшей допинговой лаборатории на корабле в Сеуле-1988. И напомнил о знаменитом коктейле «Дюшес», в котором маскировал запрещенные вещества алкоголем.

В отличие от первого фильма, где Родченков отходит в тень из-за масштабов тех обвинений, которые выдвигает нашему спорту, во второй части показаны последствия не только для атлетов, но и для него самого.

«Ты изменил мою жизнь», – говорит он Фогелю, а через некоторое время уточняет: «Ты спас мне жизнь».

Фото: globallookpress.com/Netflix/ZUMAPRESS.com,Viktor Chernov/Russian Look ; Telluride Film Festival; РИА Новости/Евгений Одиноков