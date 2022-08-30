Спартакиаду закрыли (хотя она еще идет) дискотекой 2000-х: Акула перепела Высоцкого, Reflex – Ротару, даже министр спорта взял микрофон

В Москве торжественно закрылась Всероссийская Спартакиада. Правда, соревнования продлятся еще месяц – церемонию провели после окончания основной части турнира.

Дважды выступил министр спорта Олег Матыцин (он даже спел), закрывали концерт легендарной песней «До свидания, наш ласковый мишка», но отсылки к спорту порой выглядели неуместными.

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Летняя Спартакиада стартовала 10 августа, соревнования проходили (и проходят) в 12 регионах. В программе – 39 видов, которые будут на следующих Играх-2024 в Париже.

Уже разыграли медали в легкой атлетике, плавании, велоспорте. Впереди – гимнастика (как спортивная, так и художественная), женский баскетбол, серфинг. Но так как главные виды позади, с церемонией тянуть не стали.

Она прошла на площади перед олимпийским комплексом «Лужники». Вместо шествий и парадов выбрали формат концерта.

Ведущие – Лера Кудрявцева и Георгий Черданцев. Сначала комментатор прочитал стихотворение Роберта Рождественского «Мы – спортсмены»:

Мы спортсмены, значит держись!

Грусть оставляй – на позже.

Спорт – это жизнь,

Целая жизнь,

И даже немножко больше.

Затем с речью выступил министр спорта Олег Матыцин:

«Немножко с грустью, но больше с радостью хочу поздравить вас с открытием Спартакиады. Я не ошибся – с открытием. Мы возродили Спартакиаду – значит, мы укрепили и соединили связь между нашим славным прошлым, великим прошлым спортивной России и будущем, в которое я тоже верю.

Спорт в России – это великая мощь, это наша сила и патриотизм. Какое бы давление на нас ни оказывали – на российский спорт, на нашу страну – мы доказали еще раз этими победами, что нас не сломить и что мы верим в будущее».

Ну а потом начался концерт, на котором о спорте вспоминали вскользь. Исполнителям задавали один и тот же вопрос – о любимом летнем виде. Когда ведущие напоминали, что футбола на Спартакиаде нет, многие терялись и не знали, что назвать.

А еще организаторы устроили рулетку видов – на экране после выступлений появлялись фотоколлажи с певцами. Рэперу ST все-таки достался футбол:

«Дискотеке аварии» выпал велоспорт:

Ольге Серябкиной – серфинг:

В начале концерта Кудрявцева и Черданцев анонсировали песни о спорте, которые исполнители записали специально к Спартакиаде. Оказалось, речь о каверах на известные российские и советские песни.

Только «Блестящие» и Uma2rman спели свое. Женская поп-группа исполнила песню «Свисток зовет», которую записала еще к футбольному ЧМ-2018, а братья Кристовские – хит из 2005-го «Теннис».

Группа Reflex перепела песню Софии Ротару «Темп» из фильма «Баллада о спорте» 1979-го.

Стас Костюшкин выбрал ранний хит группы Любэ «Дуся-Агрегат»:

Чем слоняться по округе, руки в брюки,

Развивай мускулатуру физкультурой.

Штангою качайся, в проруби купайся,

Соблюдай культуру тела, тело в дело!

Акула спела «Утреннюю гимнастику» Владимира Высоцкого.

Не обошлось и без патриотической песни – ее исполнил уроженец Сирии Авраам Руссо:

И где бы я ни был, тянет домой,

Где чистый родник с водицей святой,

Где с душой соловей так сладко поет.

Да святится Россия имя твое.

Подбор артистов получился как будто из дискотеки 2000-х, хотя были и молодые звезды: Mia Boyka, ELMAN & MONA, Звонкий. Да и песню-закрытие доверили 26-летнему LYRIQ. Он спел «До свидания, наш ласковый мишка».

В это время долго показывали огонь Спартакиады, но он все же не погас, а в конце Кудрявцева объявила, что он продолжит гореть до конца турнира.

После легендарной песни Олимпиады-1980 на сцену вновь вышел министр Матыцин – снова с речью:

«Я благодарю вас, уважаемые москвичи, гости, спортсмены, тренеры. Мы все жители великой страны России, которая гордится спортивным прошлым. Мы находимся на великом стадионе «Лужники». У которого мишка, конечно, улетел, и даже если он не вернется, то Спартакиада обязательно состоится ровно через 4 года летняя, через 2 года – зимняя».

Потом на сцене все-таки появились спортсмены. Позвали четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, победителя Афин-2004 в беге на 800 м Юрия Борзаковского, участника золотого финала Мюнхена-1972 в баскетболе Ивана Едешко и двукратного чемпиона мира по прыжкам в воду Глеба Гальперина.

Вместе с Матыциным и юными вокалистами они спели еще одну культовую советскую песню – «Герои спорта» Муслима Магомаева.

На этом церемония закончилась, а сам турнир продлится до 2 октября.