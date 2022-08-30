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Спартакиаду закрыли (хотя она еще идет) дискотекой 2000-х: Акула перепела Высоцкого, Reflex – Ротару, даже министр спорта взял микрофон

Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Глеб Гальперин Глеб Гальперин
Министерство спорта России
Алексей Немов Алексей Немов
Иван Едешко
Юрий Борзаковский Юрий Борзаковский
Спартакиада
Олег Матыцин Олег Матыцин
Легкая атлетика Легкая атлетика

В Москве торжественно закрылась Всероссийская Спартакиада. Правда, соревнования продлятся еще месяц – церемонию провели после окончания основной части турнира.

Дважды выступил министр спорта Олег Матыцин (он даже спел), закрывали концерт легендарной песней «До свидания, наш ласковый мишка», но отсылки к спорту порой выглядели неуместными.

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Летняя Спартакиада стартовала 10 августа, соревнования проходили (и проходят) в 12 регионах. В программе – 39 видов, которые будут на следующих Играх-2024 в Париже.

Уже разыграли медали в легкой атлетике, плавании, велоспорте. Впереди – гимнастика (как спортивная, так и художественная), женский баскетбол, серфинг. Но так как главные виды позади, с церемонией тянуть не стали.

Она прошла на площади перед олимпийским комплексом «Лужники». Вместо шествий и парадов выбрали формат концерта.

Ведущие – Лера Кудрявцева и Георгий Черданцев. Сначала комментатор прочитал стихотворение Роберта Рождественского «Мы – спортсмены»:

Мы спортсмены, значит держись!

Грусть оставляй – на позже.

Спорт – это жизнь,

Целая жизнь,

И даже немножко больше.

Затем с речью выступил министр спорта Олег Матыцин:

«Немножко с грустью, но больше с радостью хочу поздравить вас с открытием Спартакиады. Я не ошибся – с открытием. Мы возродили Спартакиаду – значит, мы укрепили и соединили связь между нашим славным прошлым, великим прошлым спортивной России и будущем, в которое я тоже верю.

Спорт в России – это великая мощь, это наша сила и патриотизм. Какое бы давление на нас ни оказывали – на российский спорт, на нашу страну – мы доказали еще раз этими победами, что нас не сломить и что мы верим в будущее».

Министр спорта, оправдываясь за Спартакиаду, ошибочно процитировал Конфуция. Что за фраза и кто ее реальный автор?

Ну а потом начался концерт, на котором о спорте вспоминали вскользь. Исполнителям задавали один и тот же вопрос – о любимом летнем виде. Когда ведущие напоминали, что футбола на Спартакиаде нет, многие терялись и не знали, что назвать.

А еще организаторы устроили рулетку видов – на экране после выступлений появлялись фотоколлажи с певцами. Рэперу ST все-таки достался футбол:

«Дискотеке аварии» выпал велоспорт:

Ольге Серябкиной – серфинг:

В начале концерта Кудрявцева и Черданцев анонсировали песни о спорте, которые исполнители записали специально к Спартакиаде. Оказалось, речь о каверах на известные российские и советские песни.

Только «Блестящие» и Uma2rman спели свое. Женская поп-группа исполнила песню «Свисток зовет», которую записала еще к футбольному ЧМ-2018, а братья Кристовские – хит из 2005-го «Теннис».

Группа Reflex перепела песню Софии Ротару «Темп» из фильма «Баллада о спорте» 1979-го.

Стас Костюшкин выбрал ранний хит группы Любэ «Дуся-Агрегат»:

Чем слоняться по округе, руки в брюки,

Развивай мускулатуру физкультурой.

Штангою качайся, в проруби купайся,

Соблюдай культуру тела, тело в дело!

Акула спела «Утреннюю гимнастику» Владимира Высоцкого.

Не обошлось и без патриотической песни – ее исполнил уроженец Сирии Авраам Руссо:

И где бы я ни был, тянет домой,

Где чистый родник с водицей святой,

Где с душой соловей так сладко поет.

Да святится Россия имя твое.

Подбор артистов получился как будто из дискотеки 2000-х, хотя были и молодые звезды: Mia Boyka, ELMAN & MONA, Звонкий. Да и песню-закрытие доверили 26-летнему LYRIQ. Он спел «До свидания, наш ласковый мишка».

В это время долго показывали огонь Спартакиады, но он все же не погас, а в конце Кудрявцева объявила, что он продолжит гореть до конца турнира.

После легендарной песни Олимпиады-1980 на сцену вновь вышел министр Матыцин – снова с речью:

«Я благодарю вас, уважаемые москвичи, гости, спортсмены, тренеры. Мы все жители великой страны России, которая гордится спортивным прошлым. Мы находимся на великом стадионе «Лужники». У которого мишка, конечно, улетел, и даже если он не вернется, то Спартакиада обязательно состоится ровно через 4 года летняя, через 2 года – зимняя».

Потом на сцене все-таки появились спортсмены. Позвали четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова, победителя Афин-2004 в беге на 800 м Юрия Борзаковского, участника золотого финала Мюнхена-1972 в баскетболе Ивана Едешко и двукратного чемпиона мира по прыжкам в воду Глеба Гальперина.

Вместе с Матыциным и юными вокалистами они спели еще одну культовую советскую песню – «Герои спорта» Муслима Магомаева.

На этом церемония закончилась, а сам турнир продлится до 2 октября.

Спартакиада в России – недоразумение: рейтинги ниже танкового биатлона, волейбол снимали с одной камеры – зато 400 тысяч за золото

 

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