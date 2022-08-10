Фотосессии смелее в биатлоне не было: так Гесснер отметила пропуск Сочи-2014. Нойнер ее отговаривала, а Фуркад подшучивал

Вы, конечно, помните Мириам Гесснер: 10 лет назад харизматичная немка считалась флагманом биатлона после Нойнер. Ее суперскорость позволяла побеждать и заезжать в призы с промахами.

Увы, большого пути в спорте не получилось: два эстафетных золота ЧМ – мало для таланта Мири. Все испортила травма в 22 года, сначала закрывшая дорогу на Олимпиаду в Сочи, а постепенно и скомкавшая карьеру. Гесснер, переживая пропуск Игр-2014, решилась на съемку в Playboy – смелый шаг, чтобы хоть как-то переключиться и скрасить грусть.

И пожалуй, это лучшая фотосессия в истории биатлона.

Получила серьезную травму накануне самого важного сезона, но в Сочи напомнила о себе

Сейчас Мири – счастливая жена и мама трех ребятишек, живет тихой семейной жизнью с горнолыжником Феликсом Нойройтером (и носит его фамилию). Ее последнее выступление состоялось больше 5 лет назад, последний подиум был еще в 2015-м. Самый успешный сезон – предолимпийский-2012/13: все личные победы (их три) пришлись именно на него, в общем зачете нестабильная немка закончила 9-й.

На Олимпиаду в Сочи Гесснер настраивалась по-особому: в Ванкувер-2010 она попала почти чудом – в биатлоне дебютировала неуверенно, зато лыжная сборная поверила в 19-летнюю гонщицу. Именно в лыжах она взяла единственную олимпийскую медаль – эстафетное серебро.

В мае 2013-го Мириам, катаясь на горном велосипеде с сестрой, крайне неудачно упала: «Четыре позвонка сломаны, поврежден межпозвоночный диск. Но все могло быть гораздо хуже – я могла оказаться в инвалидной коляске. Но, видимо, у меня много ангелов-хранителей».

Она повторяла: до Олимпиады много времени, успеет восстановиться. При этом серьезные боли не отступали, а врачи говорили, что полностью избавиться от них Мири сможет через год или два.

За месяц до Игр Гесснер, без блеска мелькавшая на этапах Кубка мира, объявила: травма слишком серьезная, придется завершить сезон – без Олимпиады.

Игры в Сочи стартовали без Мириам, но она быстро напомнила о себе: в середине февраля в продаже появился немецкий выпуск журнала Playboy – с Гесснер на обложке.

«Я хотела показать другую свою сторону, женственную. Считаю, это большой успех. Известных спортсменов видят только в гоночных комбинезонах и тренировочных костюмах, а в них мало женственного».

Фуркад комментировал фото в твиттере, а Нойнер рассказала, что и ей предлагали съемки

В интервью Гесснер снова с грустью вспоминала о Сочи, назвав отказ от Игр одним из самых тяжелых моментов в жизни. Но в непростой ситуации нашелся позитив: «После инцидента с велосипедом я стала более благодарной, стараюсь больше наслаждаться жизнью, использовать возможности, которые она дает».

И кажется, съемки в мужском журнале – как раз такая возможность. Смелая фотосессия понравилась всем, Мартен Фуркад, понимая ситуация с травмой, тонко пошутил насчет одной из фотографий: «Рад видеть, что с позвоночником у тебя уже лучше».

Оценил съемку и парень Гесснер – Феликс Нойройтер, называл кадры очень красивыми. Он, в отличие от Мириам, выступал в Сочи – занял 8-е место в гигантском слаломе. И пока Феликс соревновался, вышел номер с Гесснер. Впрочем, его просто поставили перед фактом:

«Решила сняться для журнала до того, как мы начали встречаться, и ждала очереди. Как пришло время, я ему просто сказала, что поеду на выходные на фотосессию Playboy. Он воспринял это нормально. Фото ему понравились. По крайней мере, он так сказал», – вспоминала Мириам.

Кстати, с Нойройтером она познакомилась во время реабилитации после травмы – у Феликса тоже было повреждение. Пара объявила об отношениях в начале олимпийского сезона.

Не только Нойройтеру понравились фото, их хвалила даже его мама – двукратная чемпионка Инсбрука-1976 Рози Миттермайер:

«Я ничего не имею против, никаких проблем. Это же молодые люди. Катарина Витт и Изабелла Лабек тоже обнажались – я считала эти фотографии очень красивыми. Когда снимки настолько эстетичны, они относятся к искусству».

Съемка стала сюрпризом для другой двукратной чемпионки Игр – Магдалены Нойнер. Они с Гесснер отлично общались и на соревнованиях жили в одной комнате – при этом Нойнер не знала о фотосессии, хотя они обсуждали эту тему. Магдалену несколько раз звали в журнал, она отказалась и советовала сделать то же самое и Гесснер:

«Прошлым летом она спрашивала моего совета, потому что еще не решила для себя. Свой выбор я сделала и сказала ей то же самое. Ее выбор – не плохо и не хорошо. Каждый должен определиться сам».

Несмотря на то, что Мириам не прислушалась к совету подруги, Нойнер понравились фотографии: «Дело вкуса, но я нахожу их эстетичными и хорошими».

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose; playboyltd.com