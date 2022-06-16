«Даже США поддержали нас». Русских фридайверов отстранили – как они справляются и соревнуются в ледяном (и очень красивом) озере?

Репортаж Селенковой с озера Черек-Кел.

Наш спорт привыкает к внутренним стартам: с отстранением столкнулись даже те виды, которые далеки от Олимпиад и где главные звезды – русские.

Мария Селенкова отправилась в Кабардино-Балкарию на чемпионат России по фридайвингу и посмотрела, как в России справляются с отсутствием теплых морей и иностранных конкурентов.

Соревнования по фридайвингу (нырянию в глубину или длину с задержкой дыхания) проходили недалеко от Нальчика на голубом озере Черек-Кел. Оно входит в десятку самых глубоких озер России – по недавним исследованиям, его глубина 292 метра. При этом полностью изучить дно почти невозможно, потому что это карстовое озеро, то есть образованное в результате обрушения пород – в нем много расщелин, идущих еще дальше.

Высокая концентрация сероводорода придает воде красивый изумрудно-голубой оттенок, но делает озеро непригодным для обитания рыб. Купаются тут немногие – и зимой, и летом у воды одинаковая температура – около 9 градусов, поэтому без специальной экипировки не обойтись.

Зато Черек-Кел идеально подходит для глубоководного ныряния, именно поэтому второй год подряд чемпионат России по фридайвингу принимала Кабардино-Балкария. Интересно, что турнир не всегда проходил в России.

«Сейчас идет развитие внутреннего фридайвинга. Первым поводом для локализации и импортазамещания была пандемия. А теперь идет вторая волна этого процесса. И то, что сейчас в соревнованиях участвуют в два раза больше атлетов, чем год назад – это показатель. До 2019-го глубинные чемпионаты России всегда проводились в Египте. Три года назад мы провели пробные соревнования в Сочи, два года проводили там чемпионаты России. А потом разработали это озеро», – рассказывает исполнительный директор Федерации фридайвинга России Валерий Радченко.

От Сочи отказались из-за нестабильной погоды Черного моря. В Черек-Келе таких проблем нет, даже холодная вода не пугает – спасают толстые гидрокостюмы. Фридайверы ныряют и под лед – год назад Алексей Молчанов достиг 80 м на Байкале (и установил рекорд Гиннесса), а в марте планировались большие соревнования в Белом море, но их перенесли на 2023-й.

А еще горы – лучшее место для подготовки к стартам фридайверов, где важнее всего – умение расслабиться и отключиться от внешнего мира.

В прошлом году чемпионат России проводили по правилам Международной федерации (AIDA). В этот раз соревнования проходили по двум версиям – Министерства спорта (и Федерации подводного спорта России) и по правилам Федерации фридайвинга.

«Было две бригады судей – от ФПСР и от ФФ, решения, кстати, не всегда совпадают. Правила Минспорта не менялись, а вот правила федерации мы поменяли. 8 марта AIDA отстранила наших спортсменов и лишила нас возможности проводить соревнования под их эгидой.

Правила, которые мы разработали, во многом похожи на международные, но мы их скорректировали. Большинство из этих изменений мы выносили на обсуждение в ноябре 2021-го – предлагали изменить международные правила, чтобы сделать их более современными и актуальными. Предлагали упростить судейство, чтобы не было двояких толкований. Получив вынужденную самостоятельность, мы ей воспользовались», – объясняет Радченко.

Судьи и Валерий Радченко (в центре, в очках)

Вообще, отстранение фридайверов – необычный случай для российского спорта, где забанены почти все. У федерации нет аккредитации Министерства спорта, но именно ассоциация «Федерация фридайвинга» – официальный представитель интересов AIDA в России. Получается, на международном уровне это полноправная спортивная организация, а на внутреннем прибегают к помощи Федерации подводного спорта.

«AIDA International – это волонтерская общественная организация, основанная на демократических принципах. И там все решения принимаются голосованием ассамблеи. Сейчас туда входит 48 стран. Ассамблея голосовала и по поводу бана российских и белорусских атлетов. С небольшим перевесом приняли решение об отстранении.

Сейчас политическая обстановка сложная, поэтому прогнозировать, когда ситуация изменится – невозможно. Не исключаю, что это долговременная история», – добавляет исполнительный директор.

Главная звезда мирового фридайвинга Алексей Молчанов тоже отстранен. 24-кратный чемпион мира и действующий рекордсмен мира возглавляет нашу федерацию:

«Во фридайвинге отношения как в семье, поэтому сложностей внутри нет. Когда шло голосование, половина стран была против нашего отстранения. Интересно, что даже США выступали за наше участие. Это речь о федерациях, а спортсмены все были против санкций. Может, были и те, кто втихую радуется, что появилось больше шансов выиграть, но это ненастоящие тогда спортсмены.

Идут обсуждения насчет нейтрального статуса. Возможно, летом будут какие-то шаги в этом направлении. Готовим заявку от международного сообщества – есть страны, которые хотят подать заявку, чтобы нам разрешили выступать без флага. Мы в прошлом году и так были без него из-за допинговых историй».

Россиян отстранила и еще одна крупная международная организация – CMAS (Всемирная конфедерация подводной деятельности). Кстати, ее первым президентом был легендарный путешественник Жак-Ив Кусто.

Там обосновали отстранение тем, что в соревнованиях не могут участвовать фридайверы из Украины, а бан России и Беларуси вроде как восстанавливает баланс. Но теперь этот аргумент не работает – на июньский чемпионат мира в бассейне украинская сборная приехала.

Потеря Молчанова – действительно серьезная для международного спорта: ему принадлежат почти все глубинные рекорды мира, самый дальний установлен в июле 2021-го – Алексей нырнул 131 м в моноласте.

Молчанов ждет возвращения к международным стартам и надеется выступить на октябрьском чемпионате мира. А в Кабардино-Балкарии показал, что в отличной форме, хотя и проиграл впервые на чемпионате России.

Алексей Молчанов

Он приехал ко второй части турнира и сразу же выступил в нырянии по тросу на руках. Заявил 91 м – так глубоко в Черек-Кел не нырял никто. Но Андрей Матвеенко заявил еще больше – 95 м, и справился, установив рекорд.

Андрей Матвеенко

Важная особенность заявок – спортсмены делают их тайно. То есть опереться на заявку соперника, скорректировать свою – нельзя. Как и заявить слишком много – окончательная глубина не может сильно превышать результаты, которые спортсмен показывал в последние месяцы на тренировках.

На ныряние в моноласте лидеры поставили еще больше: Матвеенко – 107, Молчанов – 112. Первый допустил ошибку и не достиг глубины, а второй установил абсолютный рекорд для пресных среднегорных водоемов. Он неофициальный, но в таких условиях никто не нырял глубже. Все результаты чемпионата России можно посмотреть здесь.

Несмотря на отстранение, российский фридайвинг живет – тренировки в привычном режиме проводят за границей, а внутри страны привыкают к новым условиям. В планах – приглашение иностранных звезд на экзотические подледные соревнования, а, может, и возвращение на крупные турниры.

Фото: instagram.com/akivis/Александр Акивис (1,2,5,8); instagram.com/danilkolodin/Даниил Колодин (4,9)