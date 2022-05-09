Оливковый венок – символ мира после Великой Отечественной войны. Его вручали в Древней Греции вместо золота и на Олимпиаде-2004

Сегодня 77 лет победе в Великой Отечественной войне. День, который должен напоминать всем, насколько же это ценно: жить в мире.

Оливковая ветвь – один из главных символов мира. А еще это большая часть спортивной истории, ведь именно венки из оливы вручали победителям античных Олимпийских игр.

За победу в состязаниях по бегу, борьбе и гонках колесниц чемпионы Игр в Древней Греции получали венок из листьев дикой оливы, которая росла рядом с храмом Зевса в Олимпии. Тогда не было ни медалей, ни призов за вторые и третьи места, поэтому венок считался невероятно почетным знаком.

Есть еще лавровый венок – это тоже символ победы, его тоже вручали на состязаниях в Древней Греции, но путать их не надо. Таким награждали на Пифийских играх, которые проводили в Дельфах в честь Аполлона, а лавр – священное дерево этого бога.

Так что применительно к Олимпийским играм корректно говорить именно об оливковом венке.

Как и у самих Игр, у символа богатая история: когда Греция вошла в состав Рима, соревнования проводились вплоть до IV века. И венок все еще украшал голову победителей.

К изображению церемонии серьезно отнеслись даже во французской комедии «Астерикс на Олимпийских играх» – там тоже показали традиционное награждение.

В современном спорте о такой награде не забывают. На некоторых турнирах в фигурном катании вручают цветочные венки.

Евгений Медведева и Александра Трусова

В Формуле-1 недавно вспомнили давнюю традицию вручать большие венки.

Макс Ферстаппен

Есть похожие и в лыжных марафонах.

Самый знаковый возврат к традициям случился на Олимпиаде-2004 в Афинах – тогда оливковая ветвь украсила эмблему Игр.

А еще на церемонии чемпионы и призеры получали те самые венки.

Майкл Фелпс в Афинах-2004 – только в начале пути к рекорду по золотым медалям

Елена Исинбаева и ее первое золото Игр

Олива олицетворяет не только победу, но и мир.

Войны во время античных Олимпийских игр останавливали, но и в новой истории спорт и миротворческие идеи пытаются объединить. Так, в 1992-м МОК возродил традицию олимпийского перемирия, призвав государства соблюдать это правило.

В 2008-м в Древней Олимпии (именно там зажигают олимпийский огонь) прошла церемония, посвященная грузино-осетинскому конфликту. Ее участники послали оливковые ветви мира президентам России и Грузии – Дмитрию Медведеву и Михаилу Саакашвили.

«Потом написали письмо с лавровым листком Дмитрию Медведеву и Михаилу Саакашвили, вручили в Афинах представителям посольств Грузии и России. Это была просьба: остановитесь! Хотя бы во время Олимпиады. Не знаю, случайно или нет, но через несколько дней все прекратилось», – рассказывал в большом интервью Sports.ru участник церемонии и трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Кахи Кахиашвили.

Почему же оливковая ветвь еще и символ мира? В Ветхом завете говорится, что голубь принес Ною оливковый лист, доказывающий, что Всемирный потоп заканчивается и где-то обнажилась земля. Поэтому голубь олицетворяет добрую весть и мир.

После Второй мировой войны птица, несущая ветвь оливы, превратилась в один из самых узнаваемых символов мира. Этому способствовали:

• новая эмблема Организации Объединенных Наций (ООН), принятая в 1946-м – карта мира в обрамлении двух веток оливы;

• Всемирный конгресс сторонников мира, который прошел в августе 1949-го в Париже и Праге – там приняли манифест, который призывал народы к борьбе за мир. Эмблему создал Пабло Пикассо: на первом варианте изображалась птица в реалистичном стиле и без ветки в клюве.

Позже Пикассо переосмыслил рисунок и нарисовал летящего голубя с оливковой веткой в графичной, линейной технике. Именно более поздний вариант обрел популярность и стал одной из знаковых работ в карьере Пикассо.

«Я выступаю за жизнь против смерти; я выступаю за мир против войны», – сказал Пикассо во время выступления на Конгрессе в 1950-м.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Stu Forster, Jamie Squire, Alexander Hassenstein/Bongart; РИА Новости/Александр Вильф, Г. Ахаладзе; commons.wikimedia.org; East News/akg / North Wind Picture Archive; globallookpress.com/Mary Evans Picture Library