Первая победа России в делах с отстранением: в санях международная федерация запуталась с собственным уставом и проиграла

Отстранения российских спортсменов уже не удивляют, а вот допуск выбивается из привычной картины. Но именно это и произошло: в санном спорте наши выиграли апелляцию!

1. В начале марта Международная федерация санного спорта (FIL), как и многие другие, свирепствовала. Россию лишили права проведения турниров под эгидой FIL, представителей комитетов федерации отстранили, а спортсменов, тренеров и официальных лиц исключили из всех состязаний.

Параллельно с этим FIL начала расследования об «уничижительных и вызывающих беспокойство» постах наших спортсменов в соцсетях.

2. FIL не обосновала санкции в отношении сборной России выдержкой из правил федерации – хотя в Уставе есть слова о следовании принципам МОК:

«FIL признает принципы и правила Кодекса этики МОК. FIL самостоятельно определила систему моральных принципов, включая кодекс поведения, неотъемлемую часть Устава FIL, а также Кодекс этики FIL».

Однако в документе прописан и другой пункт, который можно трактовать в пользу России: « FIL сохраняет нейтралитет. И не потерпит дискриминацию по политическому, религиозному, расовому и любому другому признаку к своим членам ».

3. Слова о нетерпимости к дискриминации есть и в Олимпийской хартии, но именно МОК инициировал череду отстранений российских спортсменов. 28 февраля оттуда обратились к федерациям с призывом не допускать россиян и белорусов до стартов – спустя 2 дня FIL отстранила команду России.

4. Через три недели после отстранения Федерация санного спорта России (ФССР) отправила апелляцию на это решение в Арбитражный суд FIL.

Арбитраж FIL возглавляет нидерландец Бен Хеймейер, туда также входят его заместитель итальянец Ричард Мозер и члены суда: австриец Михаэль Беловски, американец Эрин Уоррен и россиянин Геннадий Родионов (его временно отстранили).

7 апреля внутренний орган признал, что недопуск россиян оказался необоснованным (запрет на работу функционеров и отмену соревнований – тоже). Показательно, что решение арбитража опубликовали в России, на сайте FIL эта новость так и не появилась:

« Арбитражный суд FIL ясно и недвусмысленно постановил, что решение Исполкома международной федерации было продиктовано исключительно политическими мотивами и не имело правовых оснований для принятия .

Кроме того арбитраж указал, что Исполком FIL вышел за пределы своей компетенции, применяя указанные санкции в отношении ФССР и российских спортсменов, которые не совершали никаких дисциплинарных и иных нарушений», – говорится в пресс-релизе Олимпийского комитета России (ОКР).

5. На следующий день после вердикта арбитража FIL собрала внеочередное заседание конгресса. В повестку включили два вопроса: возможное полное исключение ФССР из FIL, а также отстранение главы ФССР Наталии Гарт из исполкома FIL.

И если отстранение Гарт в потенциале перекликается с мартовским решением FIL, то исключение федерации – новая мера, на которую FIL осмелилась ради законного отстранения спортсменов.

Чтобы исключить федерацию, нужно было набрать две трети голосов на конгрессе FIL, при этом нарушение Устава должно признаваться серьезным (а с этим изначально были проблемы).

Удивительно, но у России вторая победа в юридическом поле – конгресс сохранил членство ФССР . Об этом объявила Гарт: «Сегодня были очень жесткие дебаты, но, к счастью, здравый смысл все же восторжествовал».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович