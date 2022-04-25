Биатлон, который мы любим, создал Бессеберг. Норвежец противостоял Тихонову и попал под следствие из-за допинг-защиты России

До 1993-го Международного союза биатлонистов не существовало, а спорт относился к федерации пятиборья.

С тех пор биатлон прошел долгий путь от почти экзотического до самого популярного зимнего вида.

45 лет биатлон делил федерацию с пятиборьем, но МОК не сразу признал IBU

С 1953 по 1998 функционировал Международный союз современного пятиборья и биатлона (UIPMB). К федерации пятиборья и сейчас относятся дисциплины, включающие несколько видов: например биатл (плавание + бег) и триатл (плавание + бег + стрельба). Но главный олимпийский вид – конечно, пятиборье.

Долгое время союз параллельно занимался и биатлоном. До 1992-го организацию возглавлял двукратный олимпийский чемпион по пятиборью из СССР Игорь Новиков – именно он последний президент UIPMB, при котором у биатлона не было отдельной структуры.

Игорь Новиков

Развитие биатлона при пятиборье шло медленно: мало дисциплин (спринт, индивидуальная гонка и эстафета), женские соревнования проседали (на Олимпиадах биатлонистки дебютировали только в 1992-м, мужчины – в 1960-м), телетрансляций почти не было.

Тот биатлон, к которому мы привыкли, зародился в 1993-м – в июле национальные федерации провели съезд в Лондоне, где основали Международный союз биатлонистов (IBU).

Изначально IBU находился под юрисдикцией Международного союза пятиборья, но на первом же собрании новая организация утвердила конституцию и избрала совет.

Президентом назначили Андерса Бессеберга: норвежец сменил Новикова на посту главы UIPMB, но уже через год сосредоточился исключительно на биатлоне. Пятиборьем с тех пор руководит немец Клаус Шорманн.

Несмотря на то, что национальные федерации перешли в IBU, а союз проводил конгрессы и разрабатывал план развития, биатлон еще 5 лет находился под влиянием федерации пятиборья. Все из-за позиции МОК – он признал IBU только в августе 1998-го. Тогда же Всемирное объединение международных спортивных федераций назвало IBU полноправным членом, а через год у новой организации появилась штаб-квартира в Зальцбурге.

Революция IBU: привлекли спонсоров и телевещателей, придумали новые гонки и турниры

Главной целью Бессеберга и его команды было не просто признание биатлона как самостоятельного вида, но и всестороннее развитие.

1. IBU – некоммерческая организация, поэтому доходы распределяются среди федераций и спортсменов. В начале 1990-х союз активно помогал командам, которые попали в трудное положение в связи с распадом СССР.

В 1996-м в рамках проекта развития несколько компаний заключили с IBU партнерские контракты и бесплатно поставляли оборудование федерациям с небольшими бюджетами.

2. Эффективная помощь оказалась возможной благодаря многочисленным спонсорским контрактам. 20 лет биатлон сотрудничал с крупнейшей энергетической компанией Германии E.ON. В 2014-м на месте титульного спонсора ее заменил BMW.

С 2008-го IBU спонсирует пивоварня Erdinger, среди крупных фирм-партнеров Viessmann, Bauhaus и DKB. Большинство спонсоров – из Германии и стран восточной и северной Европы, то есть оттуда, где биатлон популярен больше всего.

3. Биатлон в полном объеме появился на телевидении – в 1993-м IBU подписал контракт с Европейским вещательным союзом. Бессеберг быстро понял, что трансляции дадут невероятный импульс – именно поэтому зародились новые дисциплины, которые смотрятся захватывающе на экране.

Еще один принцип IBU – бесплатное распространение трансляций. Биатлон показывают на общедоступных каналах, а сайт IBU параллельно ведет свой эфир – тоже бесплатно.

4. Расширилась программа соревнований – дебютировали новые виды на Кубе мира. Кстати, в IBU одними из первых взялись за смешанные форматы:

Сезон-1996/97 – гонка преследования

Сезон-1998/99 – масс-старт

Сезон-2002/03 – смешанная эстафета

Сезон-2014/15 – сингл-микст

После Кубка мира дисциплины попадали в программу ЧМ, а потом – и Олимпиад (кроме сингл-микста). Сейчас на Играх разыгрывают 11 комплектов наград (12 на ЧМ). В 1992-м было 6 комплектов, а в 1988-м – всего 3.

5. IBU создал биатлонную империю. Кроме Кубка мира, который проводится с 1977-го и чемпионатов мира (с 1958-го), союз развивает и другие турниры:

С 1994-го – чемпионаты Европы

С 1996-го – чемпионаты мира по летнему биатлону

С 2015-го – юниорский Кубок IBU

При этом союз избавляется от непопулярных соревнований и обновляет существующие турниры (в 2006-м передал ачери-биатлон в Международную федерацию стрельбы из лука; отказался от летних чемпионатов Европы; поменял Кубок Европы на Кубок IBU).

Бессеберг до последнего держался в IBU, а ушел из-за скандала: коррупция и защита России в допинг-скандалах

Андерс Бессеберг продвигал масштабные изменения в IBU, при нем в биатлоне произошла революция. Но еще в 2010-м норвежец планировал покинуть организацию. А передумал, когда пошли слухи, что на пост претендует четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – его Андерс не видел в качестве руководителя мирового биатлона.

Тогда Тихонов не дошел до выборов, но через 4 года все-таки выдвинул кандидатуру. И это опять повлияло на решение Бессеберга остаться: «Я настраивался уйти. Но если бы были хорошие кандидаты, которые оказались бы логичными преемниками, я бы не пошел на выборы».

В 2018-м норвежец громко покинул IBU – его обвинили в коррупции и защите интересов России в допинговых скандалах. Пожалуй, допинг – единственное, с чем команда Бессеберга так и не справилась. Разбирательства по делу экс-президента IBU идут до сих пор.

С 2018-го организацию возглавляет далеко не такой деятельный швед Олле Далин (слева на фото ниже – с Мартеном Фуркадом и Томасом Бахом). Биатлон за это время почти не изменился, но главное в истории IBU случилось 30 лет назад. С появлением новой федерации и выходом из-под опеки пятиборья биатлон превратился в один из самых популярных зимних видов (и один из самых богатых).

И это прекрасный пример для лыжных гонок, которые чахнут в Международной федерации лыжных видов (FIS), или фигурного катания, потенциал которого не раскрывает консервативный Международный союз конькобежцев (ISU).

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов, Константин Чалабов; globallookpress.com/Eibner-Pressefoto/JFK, Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst, Zhan Yan/XinHua