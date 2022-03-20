Разделка
Блог

Гонка, которую Большунов пробежал в обход правил: стартовал последним (из-за концерта в «Лужниках») и отыграл минуту

сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Александр Терентьев Александр Терентьев
лыжные гонки
Олимпийцы России
Алексей Червоткин Алексей Червоткин
Денис Спицов Денис Спицов
Александр Большунов Александр Большунов
Лыжи Лыжи

Александр Большунов пробежал преследование на турнире «Олимпийцы России», хотя это противоречило правилам.

И без того гонка получилась очень яркой: сходы, смены ботинок и море зрителей.

Кирово-Чепецк – небольшой город в Кировской области, где высадились почти все звезды нашей олимпийской команды, а лидер приезжал дважды за несколько дней. Как так получилось?

Дело в том, что Большунов отлучился в Москву – поучаствовать в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» В Лужниках собралось больше 200 тысяч человек, среди них был и Александр – с другими призерами летних и зимних Игр ненадолго выходил на сцену, где послушал гимн.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

В этот же день в Кирово-Чепецке проходила коньковая «разделка». Глава федерации Елена Вяльбе объяснила отсутствие Большунова расплывчато: «Есть определенные причины, сегодня вечером он будет на месте и в следующей гонке, пасьюте, вы его увидите». Ну а потом мы увидели лыжника на концерте.

Вот только слова Вяльбе удивили – как Александр выйдет на преследование, если не бежал гонку, в которой распределялись стартовые номера?

Ради Большунова (и, конечно, болельщиков в Кирово-Чепецке) пошли на хитрость: поставили на старт последним (15-м) – в трех минутах от лидера Ильи Порошкина и всего в секунде от Ильи Санникова, стартующего 14-м. Насколько соблюдается в таком случае спортивный принцип по отношению к тому же Санникову – вопрос, оставшийся без ответа.

Последний месяц в жизни Большунова очень насыщенный:

20 февраля – несет знамя команды Олимпийского комитета России на закрытии Пекина-2022. Из Китая уезжает с тремя золотыми медалями (а еще с серебром и бронзой)

1 марта – Международная федерация лыжных видов отстраняет наших от Кубка мира

6 марта – Большунов выигрывает «Деминский марафон» (в дни соревнований попадает под критику из-за фото в ретроформе)

17 марта – бежит спринт на соревнованиях «Олимпийцы России» и занимает 3-е место

18 марта – вместо второй гонки в Кирово-Чепецке едет в Москву на концерт в «Лужниках»

20 марта – выступает в преследовании и занимает 6-е место, стартовав последним

На самом деле классический пасьют на 15 км Большунов провел спокойно – взял ровный темп, при котором отыгрывал на каждом километре несколько секунд. Но могучего рывка так и не случилось. Несмотря на это, Александр поднялся с 15-го (последнего) места на 6-е, и в этом ему отчасти помогли соперники.

• Еще до старта снялись Максим Зубцов и Денис Филимонов.

• Денис Спицов, стартовавший третьим, сломал крепление на левом ботинке. После первого круга переобулся, но вернуться в лидирующую группу не смог. В итоге его обогнали 5 спортсменов, в том числе и Большунов.

Спицов не сошел, а так и добежал в разных ботинках.

Комментаторы даже шутили, что этот забег Денис запомнит как «гонку трех ботинок».

Причем экипировка была от разных фирм – это не проблема именно сейчас, ведь большинство компаний приостановили сотрудничество с российскими лыжниками. В другой ситуации у спонсоров возникли бы вопросы.

• После 8 км снялся наш лучший спринтер сезона – Александр Терентьев. Он почти сразу подпустил к себе соперников (стартовал в 30 секундах впереди Санникова и Большунова), но гонку не добежал.

• В итоге Большунов обошел спринтера Глеба Ретивых и не самых сильных Дмитрия и Виктора Жулей, а также Санникова, с которым стартовал в одно время. Из серьезных конкурентов Александр опередил Алексея Червоткина – последние километры они шли вместе, но помогло ускорение на самом финише.

Вряд ли трехкратный олимпийский чемпион бежал на максимуме – и все равно у него лучшее чистое время гонки (и почти минута отыгрыша от лидера). Уж наверняка Большунов показал силу в самой концовке, чем очень обрадовал зрителей.

А на трибунах их было много. Вот так выглядела парковка у стадиона – свободных мест нет.

Может, и правда стоило нарушить правила хотя бы ради болельщиков?

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Кирово-Чепецк

Гонка преследования, 15 км, классический стиль

1. Илья Порошкин – 38.33,6

2. Савелий Коростелев – 36,2

3. Илья Семиков – 45,4

4. Иван Якимушкин – 55,0

5. Евгений Белов – 55,0

6. Александр Большунов – 2.09,0

7. Алексей Червоткин – 2.17,1

8. Денис Спицов – 2.55,8

Где еще можно увидеть Валиеву, Большунова и Латыпова? «Матч ТВ» насел на биатлон, а Первый создал фигурный Кубок и забрал лыжи в Сыктывкаре

Фото: nalyzhi.ru/скриншоты трансляции; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные