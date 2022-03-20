Гонка, которую Большунов пробежал в обход правил: стартовал последним (из-за концерта в «Лужниках») и отыграл минуту

Александр Большунов пробежал преследование на турнире «Олимпийцы России», хотя это противоречило правилам.

И без того гонка получилась очень яркой: сходы, смены ботинок и море зрителей.

Кирово-Чепецк – небольшой город в Кировской области, где высадились почти все звезды нашей олимпийской команды, а лидер приезжал дважды за несколько дней. Как так получилось?

Дело в том, что Большунов отлучился в Москву – поучаствовать в митинге «Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента!» В Лужниках собралось больше 200 тысяч человек, среди них был и Александр – с другими призерами летних и зимних Игр ненадолго выходил на сцену, где послушал гимн.

В этот же день в Кирово-Чепецке проходила коньковая «разделка». Глава федерации Елена Вяльбе объяснила отсутствие Большунова расплывчато: «Есть определенные причины, сегодня вечером он будет на месте и в следующей гонке, пасьюте, вы его увидите». Ну а потом мы увидели лыжника на концерте.

Вот только слова Вяльбе удивили – как Александр выйдет на преследование, если не бежал гонку, в которой распределялись стартовые номера?

Ради Большунова (и, конечно, болельщиков в Кирово-Чепецке) пошли на хитрость: поставили на старт последним (15-м) – в трех минутах от лидера Ильи Порошкина и всего в секунде от Ильи Санникова, стартующего 14-м. Насколько соблюдается в таком случае спортивный принцип по отношению к тому же Санникову – вопрос, оставшийся без ответа.

Последний месяц в жизни Большунова очень насыщенный:

20 февраля – несет знамя команды Олимпийского комитета России на закрытии Пекина-2022. Из Китая уезжает с тремя золотыми медалями (а еще с серебром и бронзой)

1 марта – Международная федерация лыжных видов отстраняет наших от Кубка мира

6 марта – Большунов выигрывает «Деминский марафон» (в дни соревнований попадает под критику из-за фото в ретроформе)

17 марта – бежит спринт на соревнованиях «Олимпийцы России» и занимает 3-е место

18 марта – вместо второй гонки в Кирово-Чепецке едет в Москву на концерт в «Лужниках»

20 марта – выступает в преследовании и занимает 6-е место, стартовав последним

На самом деле классический пасьют на 15 км Большунов провел спокойно – взял ровный темп, при котором отыгрывал на каждом километре несколько секунд. Но могучего рывка так и не случилось. Несмотря на это, Александр поднялся с 15-го (последнего) места на 6-е, и в этом ему отчасти помогли соперники.

• Еще до старта снялись Максим Зубцов и Денис Филимонов.

• Денис Спицов, стартовавший третьим, сломал крепление на левом ботинке. После первого круга переобулся, но вернуться в лидирующую группу не смог. В итоге его обогнали 5 спортсменов, в том числе и Большунов.

Спицов не сошел, а так и добежал в разных ботинках.

Комментаторы даже шутили, что этот забег Денис запомнит как «гонку трех ботинок».

Причем экипировка была от разных фирм – это не проблема именно сейчас, ведь большинство компаний приостановили сотрудничество с российскими лыжниками. В другой ситуации у спонсоров возникли бы вопросы.

• После 8 км снялся наш лучший спринтер сезона – Александр Терентьев. Он почти сразу подпустил к себе соперников (стартовал в 30 секундах впереди Санникова и Большунова), но гонку не добежал.

• В итоге Большунов обошел спринтера Глеба Ретивых и не самых сильных Дмитрия и Виктора Жулей, а также Санникова, с которым стартовал в одно время. Из серьезных конкурентов Александр опередил Алексея Червоткина – последние километры они шли вместе, но помогло ускорение на самом финише.

Вряд ли трехкратный олимпийский чемпион бежал на максимуме – и все равно у него лучшее чистое время гонки (и почти минута отыгрыша от лидера). Уж наверняка Большунов показал силу в самой концовке, чем очень обрадовал зрителей.

А на трибунах их было много. Вот так выглядела парковка у стадиона – свободных мест нет.

Может, и правда стоило нарушить правила хотя бы ради болельщиков?

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Кирово-Чепецк

Гонка преследования, 15 км, классический стиль

1. Илья Порошкин – 38.33,6

2. Савелий Коростелев – 36,2

3. Илья Семиков – 45,4

4. Иван Якимушкин – 55,0

5. Евгений Белов – 55,0

6. Александр Большунов – 2.09,0

7. Алексей Червоткин – 2.17,1

8. Денис Спицов – 2.55,8

Фото: nalyzhi.ru/скриншоты трансляции; РИА Новости/Рамиль Ситдиков