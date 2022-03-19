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Биатлонисты заливаются шампанским на финише – это проводы звезд: уходят жена Черноусова и Лессер, который помог Латыпову перед Олимпиадой

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Марен Хаммершмидт Марен Хаммершмидт
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Концовка олимпийского сезона – пора прощаний в биатлоне: на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене провожают очень ярко.

В норвежском спринте последнюю гонку провела чешка Ева Пускарчикова – заняла 65-е место, поэтому не попала в пасьют, а в масс-старт и так не проходила. Медалистку ЧМ на финише ждала бутылка шампанского.

Уходит и чемпионка мира в эстафете Марен Хаммершмидт. Она не бегала с середины января, но в команде о Марен не забыли. В честь нее лидер сборной Германии, олимпийская чемпионка Дениз Херманн наклеила на визор милое послание: «Спасибо, Марен ❤».

В гонке преследования с биатлоном прощалась серебряный призер Сочи-2014 Селина Гаспарин, чью фамилию теперь носит бывший российский лыжник Илья Черноусов. Кроме олимпийской медали на ее счету две победы на этапах Кубка мира. Швейцарку встречали огромным плакатом и традиционным шампанским на финише: вся команда собралась в кружок с бутылками.

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Слезы утирали стартовыми номерами.

Лидеры женской сборной США Сюзан Данкли и Клэр Игэн тоже завершили карьеры. Данкли – двукратная медалистка чемпионатов мира, многократный призер кубковых гонок, лучший результат Игэн – бронза на этапе в Холменколлене три года назад. Обеих ждали плакаты с их фотографиями.

Клэр остается в комиссии спортсменов IBU.

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Данкли, финишировавшая последней, не торопилась – махала болельщикам и принимала поздравления от подруг по команде. Попробуйте разглядеть ее за плакатом: развернувшись к финишу задом, она кланяется трибуне.

Американца Лейфа Нордгрина тоже встречали всей сборной в его последнем спринте – там он занял 79-е место. А еще пару сезонов назад дотягивался до топ-10.

Немец Эрик Лессер завершает карьеру в завтрашнем масс-старте. Но и во время пасьюта его благодарили болельщики на трибунах.

Двукратный чемпион мира (и друг нашего Эдуарда Латыпова) уходит красиво – с победой в предпоследней гонке в карьере. Она обеспечила встречу с королем Норвегии Харальдом V.

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После гонки преследования не увидим и чемпиона мира-2019 Доминика Виндиша. Итальянец завершил без громких проводов – просто показал болельщикам: все.

В пасьюте, который комментаторы сайта IBU сравнили с произвольной программой у фигуристов, Виндиш финишировал 43-м.

Словенца Клемена Бауэра сопровождали с флагом и... конечно, с шампанским! Он так и не добрался до личного подиума, зато в активе эстафетное серебро ЧМ-2012.

В масс-стартах, которые пройдут 20 марта, тоже будут прощания. Например, с Анаис Бескон, Симоном Дестье и Беньямином Вегером. Ждем новых запоминающихся перфомансов на финише?

Фото: Instagram/biathlonworld; кадры трансляции

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