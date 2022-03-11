Только чудо могло отнять у Клэбо спринтерский глобус – и вот: две победы подряд от Жува, который до этого не выигрывал никогда

Норвежец Йоханнес Клэбо – лучший спринтер мира, но второй сезон подряд без Малого хрустального глобуса. Ришар Жув воспользовался единственным шансом на победу в спринтерском зачете и принес Франции первый Кубок мира в лыжных гонках.

Все благодаря победе в финальной гонке – классическом спринте в Фалуне.

Клэбо давно обеспечил себе первое место в общем зачете Кубка мира. Норвежец пропускает концовку сезона из-за коронавируса, но главный трофей от него не ушел. А вот с зачетом спринтов появились проблемы – там разрывы были не столь внушительными.

Главным преследователем оказался Жув. Шансы француза выглядели призрачными: после снятия Клэбо в Кубке мира оставалось два спринта, а Жуву требовались две победы.

С одной стороны, Ришар – сильный спринтер, двукратный призер Олимпиад, не раз оказывался на пьедестале, а этот сезон – лучший в его карьере. С другой, он ни разу не побеждал на этапах Кубка мира. Но когда понадобилось и возникли все предпосылки, выдал золотой дубль.

Да, на этапах в Драммене и Фалуне не бежала основа Норвегии и сборная России: первых подкосил ковид, вторые столкнулись с отстранением. Вряд ли это умаляет заслуги Жува – еще сложнее собраться в ситуации, когда все зависит от тебя, а ошибаться нельзя.

Первую гонку Ришар выиграл и к заключительному спринту «классикой» подходил с отставанием от Клэбо в 95 очков. Жув мог сравняться, выиграв квалификацию и финишировав вторым в финале, но тогда бы норвежец оказался выше по количеству побед. Так что французу действительно нужно было только золото.

Гонки в Фалуне в России посмотреть сложно – «Евроспорт» прекратил вещание, а «Матч ТВ» не показывает лыжи без наших. Хотя в Швеции было интересно – полные трибуны, болельщики вдоль трассы и главный трофей дня перед глазами.

Квалификацию Жув провел уверенно, но без блеска – 10-е время.

А уже в четвертьфинале все могло закончиться. На одном из крутых подъемов, который завершался резким поворотом, Жув зацепился за разметку и полетел на землю – от болезненного падения спасли вовремя выброшенные вперед руки. Ришар потерял темп и оказался на 6-м месте.

Во многом помогла дистанция фалунского спринта – она достаточно протяженная, так что Жув быстро сориентировался и выдал мощный финиш.

Дальше он уже не ошибался, а в финале летел по финишной прямой. И вот – победный рык!

Команда праздновала историческую победу: Жув – первый француз, взявший глобус в лыжах. Да, речь о Малом глобусе, но при гегемонии России и Норвегии – это супердостижение. Уже после финиша Жув отпустил эмоции и почти заплакал, приветствуя трибуны.

Невероятно, но Клэбо второй сезон подряд оказывается без глобуса в спринтерском зачете – до этого было четыре победы. В прошлом году норвежец финишировал лишь 8-м – команда пропускала много гонок из-за боязни подцепить ковид. В этот раз Йоханнес лишь второй.

За это время Клэбо финишировал ниже первого места всего дважды – в ноябре 2020-го в Руке его опередил соотечественник Эрик Валнес, ровно год спустя там же выиграл наш Александр Терентьев.

Кубок мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Спринт, классический стиль

Мужчины

1. Ришар Жув (Франция) – 3.03,62

2. Йони Мяки (Финляндия) – 0,49

3. Люка Шанава (Франция) – 0,52

4. Сиверт Вииг (Норвегия) – 1,41

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,06

6. Ларс Агнар Йельмесет (Норвегия) – 13,18

Женщины

1. Юнна Сундлинг (Швеция) – 3.21,05

2. Анамария Лампич (Словения) – 8,41

3. Майя Далквист (Швеция) – 9,54

4. Джулия Керн (США) – 10,53

5. Надин Фандрих (Швейцария) – 10,61

6. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 17,72

Фото: globallookpress.com/Johanna Lundberg/Keystone Press Agency, Marius Simensen/Keystone Press Agency, Tomi Hanninen/Newspix24