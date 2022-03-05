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«Хочу посмотреть, куда приведет маленькое путешествие в биатлоне». Стина Нильссон не зря ушла из лыж – она уже на подиуме Кубка мира

Стина Нильссон Стина Нильссон
Дениз Херманн Дениз Херманн
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Прогресс Стины Нильссон в биатлоне впечатляет. На этапе Кубка мира в Контиолахти шведка впервые в карьере попала в призы. А всего два года назад побеждала на лыжном чемпионате мира.

Следим за стремительным взлетом Нильссон.

Четыре года назад Стина выиграла лыжный спринт на Олимпиаде в Пхенчхане. В 2019-м взяла два золота чемпионата мира, которых так не доставало – до этого было 5 серебряных наград. С каждым годом конкуренция в спринтерской команде Швеции росла – сейчас сериями из побед и подиумов Юнны Сундлинг, Майи Далквист и Линн Сван не удивить.

Возможно, именно острое соперничество в сборной подтолкнуло Нильссон к рискованному шагу – сменить вид спорта. Весной 2020-го она объявила о переходе в биатлон.

Тренеры отмечали успехи в стрельбе, но о перспективах говорили осторожно, как и сама спортсменка:

«Я чувствую, что это очень долгий путь. Невозможно стать лучшей биатлонисткой мира за несколько месяцев, нужно много тяжелой работы. Но я невероятно мотивирована».

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За несколько месяцев и правда не получилось, но Стина очень быстро освоилась в новом виде:

  • 22 марта 2020 – объявила о переходе в биатлон
  • 14 ноября 2020 – первая гонка: 11-е место на открытии сезона в Идре
  • 14 января 2021 – первая международная гонка: 99-е место в спринте Кубка IBU
  • 14 февраля 2021 – первый заезд в топ-10 на Кубке IBU: 8-е место в преследовании
  • 19 марта 2021 – первая гонка на Кубке мира: 26-е место в спринте
  • 12 декабря 2021 – первый заезд в топ-10 на Кубке мира: 10-е место в преследовании
  • 5 марта 2022 – первый подиум Кубка мира: 3-е место в спринте

Она даже попала в команду на Олимпиаду-2022, но не пробежала ни одной гонки. Решение тренеров ожидаемое – в сборной и так много топовых лыжниц, а непредсказуемая Стина в составе – это риск. Как показали Игры, тренеры все сделали правильно – женская команда без Нильссон выиграла эстафету.

Хотя еще до Пекина она признавалась, что не строит планы на Олимпиаду: «Просто хочу продолжить свое маленькое путешествие в биатлоне и посмотреть, куда оно меня приведет».

Уже на первом после Игр этапе Кубка мира оно привело к подиуму.

В спринте Контиолахти Нильссон стартовала в последней группе, когда все фавориты давно финишировали. До этой гонки Стина не была лучшей на лыжне – спад в скорости часто наблюдается у лыжниц, которые переходят в биатлон. Но в Финляндии Нильссон выглядела сильно – показала самые быстрые секунды на трассе.

Стрельба тоже не подвела. В прошлом сезоне показатели были невысоким – 80% на лежке и 60% на стойке, в этом году оба выросли – 82% и 70% соответственно. В сегодняшней гонке Стина идеально провела лежку и всего раз ошиблась на стойке. Причем до промаха она стреляла в хорошем темпе, а потом сбилась, но все равно закрыла последнюю мишень.

Со стрельбища ушла 6-й и сразу же отыграла три позиции – на отметке перед финишем даже поднялась на 2-е место. До серебра не хватило всего 0,2 секунды, но и бронза – невероятный успех.

Нильссон точно не зря перешла в биатлон – за 14 месяцев преодолела путь от 99-го места на Кубке IBU до подиума Кубка мира.

Интересное совпадение – победу в спринте одержала немка Дениз Херманн, тоже бывшая лыжница. Она перешла в биатлон 6 лет назад и уже победила на Олимпиаде и чемпионате мира. Неплохой ориентир для Нильссон.

Когда Стина объявила об уходе из лыж, Дениз дала совет:

«Она должна быть готова к тому, что поначалу не все пойдет так хорошо, как она надеется.

Но я думаю, что она все это знает. Ведь Стина – олимпийская чемпионка, она знает, что ей потребуется. Это уже преимущество. Стина может быть очень хороша в биатлоне. Это займет у нее много времени, но я думаю, что она справится».

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Кубок мира

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Спринт

1. Дениз Херманн (Германия) – 20.08,6 (1)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 5,0 (1)

3. Стина Нильссон (Швеция) – 5,2 (1)

4. Ханна Оберг (Швеция) – 6,8 (1)

5. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 15,5 (1)

6. Ванесса Фойгт (Германия) – 16,7 (0)

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Vesa Moilanen, Tomi Hänninen/Newspix24, Joel Marklund/Keystone Press Agency, DANIEL ERIKSSON, via imago-images.de

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