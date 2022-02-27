Российский прыгун показал в камеру перчатки с флагом (за день до этого носил другие) – жест расценили как провокацию

Совсем недавно наши прыгуны с трамплина сотворили историю – взяли первую медаль Олимпиады. А уже через неделю после Игр попали в неприятную ситуацию.

На этапе Кубка мира в финском Лахти Евгений Климов помахал в камеру рукой – на перчатке оказался российский флаг. Не всем понравился такой жест, учитывая политическую обстановку в мире и неопределенный статус наших спортсменов.

• 25 февраля Международная федерация лыжных видов (FIS) отменила все соревнования на территории России, а еще уточнила статус сборной:

«Спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS».

• Команда выступает под своим флагом, в графике телетрансляций спортсменов все так же представляют как сборную России. Да и экипировку не меняли (судя по формулировке FIS, этого и не требовалось) – на форме остались флаги, гербы и название страны.

• Вопросов к форме наших прыгунов с трамплина изначально не было – тот же Климов выступает в шлеме с изображением российского флага. Но на командные соревнования Евгений вышел в перчатках с гербом и триколором. После прыжка он помахал в камеру, флаг, само собой, попал в кадр.

Польский сайт sport.pl провел расследование и выяснил: перчатки не новые (последний раз Климов надевал их в январе), но в личном турнире 25 февраля он прыгал в других – только с логотипом фирмы (ниже – скрин, который сделали в sport.pl – Климов и правда выступал с 41-м бибом). А 26-го он выбрал патриотический вариант. Поляки посчитали это провокацией.

• В правилах FIS говорится, что наносить рекламу на всю перчатку нельзя. Касается ли это нашивок с национальной символикой – непонятно.

В федерации пообещали проанализировать жест Климова.

«Мы этого не видели, но только что посмотрели запись трансляции. Завтра поговорю на эту тему со спортсменом и тренерами сборной России», – заверил директор Кубка мира по прыжкам с трамплина Сандро Пертиле.

• А вот мнение директора сборной Норвегии Класа Бреде Браатена: «Если это политическая поддержка российского режима, то она для меня неприемлема».

• В России эпизод тоже прокомментировали:

«Здесь из мухи слона раздувают. В пятницу мы получили уведомление от FIS, что можем принимать участие в этапах Кубка мира, но на церемонии награждения должны выходить без флага и гимна России, а с флагом FIS», – сказал глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский.

• Сам Климов пока не объяснил, зачем поменял перчатки и был ли в этом подтекст. Но уже ограничил возможность комментирования в инстаграме.

Этап в Лахти заканчивается 27 февраля – в последний день соревнований Климов выступил в перчатках без флага.