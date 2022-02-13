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🥇Наши лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов финишировал с флагом, все обнимались, прыгали и кричали

Александр Большунов Александр Большунов
Денис Спицов Денис Спицов
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
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Наши лыжники выиграли эстафету на Олимпиаде-2022! Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли первое золото за 42 года. Мощь!

Мужская сборная России – одна из сильнейших команд в лыжах. От этого еще более удивительна скромная статистика на Олимпиадах: Россия никогда до этого не побеждала на Играх в эстафетах, а последний триумф сборной СССР случился в Лейк-Плэсиде-1980 – победили Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

Всего на счету советских лыжников – три золота (побеждали еще в 1956-м и 1972-м). На чемпионатах мира у нас и вовсе две победы – в 1970-м и 1982-м.

У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!

В новой истории главного успеха не добивались ни сильные команды с Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным, ни крепкие сборные с Большуновым и Устюговым.

Но в Пекине-2022 все сложилась, трудная эстафета все-таки покорилась России. И для каждого из этой команды золото Олимпиады – знаковое.

Алексей Червоткин четыре года назад растерял преимущество на третьем этапе – в Пхенчхане-2018 Россия везла норвежцам полминуты, но в итоге осталась с серебром. За олимпийский цикл Червоткин превратился в самого надежного эстафетчика.

Россия расправилась с Норвегией уже на первом этапе эстафеты! Это сделал Червоткин, который чувствовал вину за провал на Олимпиаде-2018

Важнейший классический этап взял на себя Александр Большунов. После победного скиатлона он говорил о тактике в эстафете, при которой для успеха не понадобилось бы обходить лучшего финишера мира – Йоханнеса Клэбо:

«На эстафету нужно выходить только с мыслью о золоте. Все-таки пора уже нормальные результаты показывать, надо начинать с первого этапа. Если каждый выложится на 100-110 процентов, то результат будет другим».

После мощного выступления Дениса Спицова в скиатлоне вопрос с первым коньковым этапом решился. Денис подходит в идеальной форме ко второй Олимпиаде подряд.

У Сергея Устюгова был, вероятно, последний шанс на олимпийское золото. После обидного падения в Сочи-2014 и пропуска Пхенчхана-2018 в успех двукратного чемпиона мира верилось все меньше. А невыход в финал спринта уже на этих Играх лишь подогревал сомнения – поставят ли Устюгова в эстафету? Поставили и не прогадали.

Наши обеспечили себе задел на первом же этапе – Червоткин убежал от группы, с тех пор соперники не видели Россию. К концу гонки преимущество перевалило за минуту, поэтому Устюгов финишировал с флагом.

Червоткин, Большунов и Спицов уже ждали в створе.

Ура!

Победный клич от Сергея – остальные ответили еще громче.

Обнимались и прыгали от счастья.

Победно кричали и на пьедестале. Браво, парни!

Игра: назовите все страны, которые привезли на Олимпиаду не более двух спортсменов?

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lindsey Wasson, Kai Pfaffenbach; 1tv.ru/скриншоты трансляции

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