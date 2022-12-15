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«Локо» и ЦСКА устроили фееричную битву в 3-м матче полуфинала. Краснодарцы лишились тренера, но отыгрались с «-19»

ЦСКА ЦСКА
Локомотив-Кубань Локомотив-Кубань
Джейлен Барфорд
Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ
Алексей Швед Алексей Швед
Александер Секулич
Владислав Емченко
Каспер Уэйр Каспер Уэйр
Баскетбол Баскетбол

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Пока что лучший матч этого плей-офф Лиги ВТБ.

Первые два матча полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локо», а также потеря Николы Милутинова у армейцев посеяли в головах болельщиков мысль о том, что краснодарцы в этом противостоянии еще не сказали своего последнего слова.

Очевидно, что у Александра Секулича не такая глубокая скамейка, как у соперника, менее опытный состав, да и повисший в воздухе штамп «обыграть ЦСКА два раза подряд почти невозможно» тоже наверняка не давал словенскому тренеру покоя. В начале третьего матча ко всему перечисленному добавились спорные свистки, потеря Александра Щербенева из-за повреждения и полная импотенция «Локо» в атаке.

В общем, Секулич не выдержал.

В середине второго отрезка наставника хозяев не устроил тот факт, что Каспер Уэйр в момент флоппинга отделался лишь обычным персональным замечанием (за актерскую игру обычно дают технический фол). Слово за слово с арбитром, технический, обсуждение технического – и вот уже Алексей Давыдов показывает жест Т во второй раз подряд, он отправляет главного тренера «Локомотива-Кубани» в раздевалку до конца встречи. Краснодарцы к тому моменту проигрывали с разницей в 12 очков.

В тот момент невольно вспомнился седьмой матч финальной серии прошлого сезона, удаление Хавьера Паскуаля и последующие догадки о том, что технические помогли «Зениту» взять чемпионский трофей. Но в этом случае ситуация выглядела куда более печальной, самоотдача краснодарской команды не выливалась в эффективность даже после большого перерыва.

Пока «Локо» продолжал искать лидера на паркете, у ЦСКА им уже предсказуемо стал Каспер Уэйр. Самый низкий игрок этого сезона помогал армейцам держать комфортную разницу, а когда неудачную серию дальних попаданий удалось прервать Алексею Шведу, то разрыв и вовсе достиг 19 очков. Здесь же важно отметить, что армейцы даже в отсутствии Николы Милутинова не проигрывали подбор трио Хортон-Уайт-Мартюк, за всех успешно отдувался Девонте Кэйкок, который насобирал 12 отскоков, 4 из них на чужом щите.

Единственной возможностью «Локомотива-Кубани» спасти матч оставались быстрые переходы из обороны в атаку, которыми команда Александра Секулича славилась весь сезон. В заключительной четверти получилось на славу: за три с половиной минуты хозяева совершили рывок 16:0! Емченко и вернувшийся на паркет Щербенев здорово отрабатывали в обороне, Акун-Перселл и Барфорд наслаждались быстрыми отрывами, а Уайт и Хортон зацементировали трехсекундную. Армейцы за этот короткий отрезок собрали несколько фолов и потерь, а также выдали 0/6 с игры и 0/5 с дальней дистанции.

Даже после такого «перформанса» исходы атак у ЦСКА все равно решала задняя линия. Уэйр, Швед и Мур практически не загружали больших, а придумывали себе сложные броски. Как итог – «Локомотив-Кубань» закончил матч рывком 8:0, забив два «энд-уана».

В составе краснодарской команды сразу три баскетболиста набрали не менее 17 очков, но болельщики «Локо» уже выбрали своего MVP матча. Алексей Швед сегодня забил лишь 4 мяча при 19 попытках с игры.

Последний раз ЦСКА проигрывал по ходу серии в далеком 2014 году (прошлогодняя битва с «Зенитом» была проиграна в последнем матче). Тогда красно-синие также сражались с «Локо» и сумели превратить 0-2 в 3-2. В этом году полуфинальная битва до 4 побед, но, кажется, даже при новом формате шансов у команды Александра Секулича впервые в истории не пустить ЦСКА в финал Единой Лиги ВТБ достаточно много.

Впереди – матч #4, 22 апреля в Краснодаре.

«Локомотив-Кубань» – ЦСКА 84:81 (11:25, 30:25, 12:19, 31:12)

«Локомотив-Кубань»: Уайт (18+5 подборов), Барфорд (17+8 передач), Акун-Перселл (17+6 подборов)

ЦСКА: Уэйр (24), Швед (16+6 передач), Кэйкок (13+12 подборов)

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