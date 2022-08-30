Евробаскет-2022 может стать лучшим в истории. Зачем за ним вообще следить, если туда не взяли сборную России

Россия не сыграет, но будет интересно.

К баскетбольному чемпионату Европы всегда все относились как к турниру второстепенному. Когда речь заходила о сборных, в почете были только Олимпийские игры и чемпионат мира. Логика в этом была: нет сборной США – нет повышенного интереса.

Но расклад сил за последние годы изменился: международный баскетбол «европеизировался», а у героев Старого Света появилась мотивация посоревноваться друг с другом за звание короля континента. Поэтому предстоящий Евробаскет имеет все шансы войти в историю.

География турнира расширяется

Евробаскет пройдет в четырех странах, в этот раз престижный турнир примут Германия, Италия, Чехия и Грузия. Впервые увидят баскетбольный чемпионат Европы жители Тбилиси и Милана.

В Милане матчи группы С (Италия, Греция, Хорватия, Украина, Великобритания, Эстония) примет «Медиоланум Форум». Арена, которая в 2014 году видела, как ЦСКА в матче полуфинала Евролиги с «Маккаби» упустил «+4» за 20 секунд.

В солнечном Тбилиси сыграет группа А (Грузия, Испания, Турция, Черногория, Бельгия и Болгария). У грузин будет самая современная арена на турнире – «Тбилиси Арена» была открыта лишь в 2015 году.

Россыпь звезд и три претендента на звание короля Европы

Когда «трава была зеленее», Дирк Новицки пытался выжать максимум из сборной Германии, но так и не стал чемпионом. Тони Паркер и Пау Газоль показывали, что результат можно стабильно показывать со сборной, в которой имеется система, исполнители и скамейка, хотя сами ни на какой престол не замахивались, комфортно чувствуя себя вторыми звездами в клубах НБА.

Сейчас же три баскетболиста – Яннис Адетокумбо (Греция), Никола Йокич (Сербия) и Лука Дончич (Словения) – яростно пытаются поделить между собой звание лучшего европейца, возможно даже в истории. Причем делают это теперь не только в Америке, но и на своем родном континенте.

Для Евробаскета наличие двух MVP НБА и будущего MVP НБА (никто ведь не сомневается, что им в какой-то момент станет и Дончич) – исторический момент, баскетбольный флеш-рояль.

Из-за этого в тени остаются игроки, находящиеся на ступень ниже, но сформировавшиеся и закрепившиеся в Национальной Баскетбольной Ассоциации – от молодых Лаури Маркканена (Финляндия), Дени Авдии (Израиль) и Гоги Битадзе (Грузия) до опытных Денниса Шредера (Германия), Руди Гобера (Франция) и Йонаса Валанчюнаса (Литва).

Всего – 37 игроков НБА из 18 разных сборных. Такой россыпи звездных баскетболистов Евробаскет еще не знал. Их, кстати, могло быть еще больше: Рики Рубио, Данило Галлинари, Токо Шенгелия и Томаш Саторански получили травмы, Николя Батюм, Никола Вучевич и Никола Миротич в этот раз решили сделать акцент на подготовке к сезону в НБА, Милош Теодосич и Анте Жижич не попали в состав, а Паоло Банкеро и Никола Йович предпочли сборной драфт НБА и Летнюю Лигу.

У турнира может появиться новый чемпион

Испания и Франция своими достижениями уже порядком утомили баскетбольную Европу, Литва и Греция выигрывали турнир в начале 21-го века, Словения удивила на последнем Евробаскете в 2017 году. Во всем длинном списке претендентов на победу в Евробаскете-2022 осталась лишь одна сборная, которая ранее не выигрывала золотые медали континентального розыгрыша – сборная Сербии.

Конечно, сербам можно приписать заслуги сборной ФР Югославии, которая выигрывала чемпионат Европы в 2001 году и Кубок Мира в 2002 году, но сами «братушки» ведут отсчет с момента, когда Сербия стала выступать на международных турнирах как отдельное государство.

Потолком для обновленной сборной Сербии стали финалы всех главных турниров для сборных. Они брали серебро на чемпионате мира (2014), Олимпийских играх (2016) и Евробаскете (2017).

Сегодня Сербия является главным фаворитом Евробаскета-2022 по мнению букмекеров (коэффициент на победу в турнире – 4,5). Помимо Николы Йокича и глубокой скамейки, у сербов можно отметить Светислава Пешича, одного из главных творцов победы ФР Югославии в 2001 и 2002 году. 72-летний специалист готовится выиграть для себя и сборной первый за последние 20 лет титул. Он уже не взял в итоговую заявку Милоша Теодосича и отметился несколькими спорными решениями во время матчей, но, возможно, Пешич знает, как добиться столь желанной цели как победа на Евробаскете.

«Андердоги» стали заметно сильнее и уже обыгрывают топ-сборные

Например, Финляндия. Страна, которая по-прежнему в спорте у многих ассоциируется только с хоккеем, стала первой в Европе, которая получила путевку на чемпионат мира 2023. При этом в рейтинге ФИБА финны занимают лишь 35-е место.

Очень симпатичный состав собрался у Турции, которая в аналогичном рейтинге идет сразу вслед за Россией, на 16-м месте. В распоряжении Эргина Атамана сразу три игрока НБА – Фуркан Коркмаз, Алперен Шенгюн и Джеди Осман. Столько же у Хорватии, которая традиционно сильнее на бумаге, чем на деле. В заявке – Боян Богданович, Дарио Шарич и Ивица Зубац. И хорошо знакомый всем Марио Хезоня, который теперь будет играть за «Реал».

Недавно успели приятно удивить в квалификации Босния и Герцеговина и Венгрия. Балканская сборная во главе с Юсуфом Нуркичем одолела Францию в овертайме, а венгры сумели справиться с Чехией в гостях.

По два игрока у НБА в составе Украины (Алексей Лень и Святослав Михайлюк) и Грузии (Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвилли), которые не так давно пережили смену поколений. Удивительно, но это больше, чем в составе главного фаворита турнира, сборной Сербии, в которую из Америки приехал только Йокич.

Главная цель для всех этих «андердогов» – попадание в плей-офф Евробаскета, где окажется 16 из 24 сборных. Дальше – отличная возможность пошуметь на «короткой дистанции».

Лучший баскетбол до старта сезона НБА

До начала баскетбольных чемпионатов – от Лиги ВТБ до НБА – еще больше месяца. И безусловно лучший способ к ним подготовиться – посмотреть на топовых игроков Европы, которые задают моду не только на своем континенте, но и в Америке. Можно громко и смело заявить, что решающая часть предстоящего турнира станет не хуже регулярки НБА – у звезд здесь почти не будет шанса на ошибку, а успех их команд будут связывать исключительно с ними. Йокич, Дончич, Адетокумбо в этот раз предстанут во всей красе не в изматывающем марафоне НБА, а в стремительном формате Евробаскета. А вот отсутствие сборной России можно рассматривать не только с негативной стороны. Впервые за долгие годы российский болельщик не будет убивать нервные клетки и сможет спокойно насладиться качественным баскетболом.

Фото: globallookpress.com/Stefanos Kyriazis/Keystone Press Agency; fiba.basketball