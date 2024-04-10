Магуайра заметили на матче «Рексхэма» Рейнольдса. Он приехал на игру ради одного футболиста

Брат за брата.

Валлийский «Рексхэм», который несколько лет назад купили голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни, продолжает удивлять. Около года назад команда поднялась из английского Д5 в Д4, набрав рекордное количество очков и заняв первое место, и вот сейчас клуб может получить прямой промоут в Д3.

В случае если в ближайшем туре «Рексхэм» победит «Форест Грин», а результаты других матчей сложатся в их пользу, то они впервые в своей 159-летней истории окажутся в третьем дивизионе. Для этого нужно, чтобы «МК Донс» и «Барроу» не выиграли у «Мэнсфилда» и «Джиллингема».

Во вторник валлийцы одержали уверенную победу над «Кроули» − 4:1. Дубль на счету лучшего бомбардира клуба Пола Маллина. Три очка позволили «Рексхэму» закрепиться на втором месте, гарантировав себе минимум место в плей-офф.

Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни не присутствовали на игре «Рексхэма» и «Кроули», но на трибунах была другая звезда − защитник «МЮ» Харри Магуайр. Все дело в том, что за гостей играл его брат Лоуренс.

27-летний Лоуренс Магуайр принадлежит «Честерфилду», но играет за «Кроули». Он, как и брат, центральный защитник, но его рост всего 178 см. У Харри есть еще один брат − 32-летний Джо. Сейчас он играет за клуб «Гул» из Д9.

Лоуренс сыграл против «Рексхэма» весь матч и заработал желтую карточку.