Жезуса критикуют, но «Арсенал» не собирается его продавать. Даже в случае подписания нового форварда

Габриэл Жезус продолжает испытывать давление со стороны фанатов «Арсенала» из-за низкого показателя забитых мячей.

Однако, по информации Фабрицио Романо, бразилец остается важным игроком «Арсенала» и высоко ценится в клубе.

У «канониров» нет планов продавать Жезуса или исключить его из основной обоймы, даже если «Арсенал» подпишет летом нового нападающего.

Лондонцы действительно хотят подписать забивного форварда, который усилит линию нападения.

Тем не менее, у Габриэла надежное положение в клубе. Микель Артета особенно ценит игрока за универсальность.

Напомним, Жезус забил восемь голов и отдал пять передач во всех соревнованиях в этом сезоне.