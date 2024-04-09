Жезуса критикуют, но «Арсенал» не собирается его продавать. Даже в случае подписания нового форварда
Габриэл Жезус продолжает испытывать давление со стороны фанатов «Арсенала» из-за низкого показателя забитых мячей.
Однако, по информации Фабрицио Романо, бразилец остается важным игроком «Арсенала» и высоко ценится в клубе.
У «канониров» нет планов продавать Жезуса или исключить его из основной обоймы, даже если «Арсенал» подпишет летом нового нападающего.
Лондонцы действительно хотят подписать забивного форварда, который усилит линию нападения.
Тем не менее, у Габриэла надежное положение в клубе. Микель Артета особенно ценит игрока за универсальность.
Напомним, Жезус забил восемь голов и отдал пять передач во всех соревнованиях в этом сезоне.