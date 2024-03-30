ИИ оценил внешность всех тренеров АПЛ. Артета не на первом, Эмери - предпоследний
Рейтинг, которого вы вряд ли ждали: искусственный интеллект оценил внешность всех тренеров АПЛ.
Роб Эдвардс, несмотря на трудные времена в «Лутон Таун», занял первое место. Система оценивает привлекательность по шкале от 0 до 10.
Полный рейтинг:
1) Роб Эдвардс («Лутон Таун») - 8,39
2) Микель Артета («Арсенал») - 8,13
3) Гари О'Нил («Вулверхэмптон Уондерерс») - 7,20
4) Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») - 6,85
5) Томас Франк («Брентфорд») - 6,32
6) Марко Силва («Фулхэм») - 6,32
7) Нуно Эспирито Санто («Ноттингем Форест») - 6,00
8) Винсент Компани («Бернли») - 5,87
9) Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») - 5,77
10) Шон Дайч («Эвертон») - 5,75
11) Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед») - 5,68
12) Оливер Гласнер («Кристал Пэлас») - 5,67
13) Роберто Де Зерби («Брайтон энд Хоув Альбион») - 5,61
14) Юрген Клопп («Ливерпуль») - 5.53
15) Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед») - 5,46
16) Андони Ираола («Борнмут») - 5,42
17) Маурисио Почеттино («Челси») - 5.40
18) Анже Постекоглу («Тоттенхэм Хотспур») - 5,40
19) Унаи Эмери («Астон Вилла») - 5,32
20) Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед») - 5,09