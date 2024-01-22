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🔥 «Если бы он играл за «Ливерпуль» или «Сити», то был бы фантастическим футболистом». Грэм Сунесс советует Бруну уйти из «МЮ»

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Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался об успехах Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».

«Это игрок. Я не думаю, что он капитан. С точки зрения качества, если бы он играл за «Ливерпуль» или за «Сити», то был бы фантастическим футболистом. У нас не было бы такого разговора. Все это сильно разочаровывает. Он бы не проиграл так много матчей и не был бы так расстроен.

Но я признаю, что его форма иногда не очень хороша, и я был сильно разочарован им в том матче, закончившемся разгромом на «Энфилде» со счетом 7:0, когда он просто перестал возвращаться назад», - заявил Сунесс.

Отметим, что на счету Фернандеша 70 голов и 59 голевых передач в 213 матчах за «Манчестер Юнайтед».

5 комментариев
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Такая истеричка не нужна в Ливерпуле!
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типичный игрок МЮ, пусть там и остаётся.
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Сэр Дэйв Брэйлсфорд хочет продать Бруно Фернандеша и Маркуса Рэшфорда, потому что они укрепляют «проигрышное поведение». Ноют на поле и сеют демотивирующие поведение. (Transfer Addicts)

Жаль что это всего-навсего ноунейм-источник, но всё же надеюсь на то что это правда, учитывая что Рэтклифф в своей книге угарал с симуляций Бруну. Это будет хорошим примером для остальных игроков, как нынешних, так и будущих, и индикатором действительно серьёзных перемен.
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Ответ Рита Ктинидина
Такая истеричка не нужна в Ливерпуле!
только зашел написать, что в Ливерпуле не играют, такие истерички и симулянты, вроде Эвра, Эрреры, Фернандеша и других ####; он на своем законном месте себе подстать ))
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Ответ Рита Ктинидина
Такая истеричка не нужна в Ливерпуле!
Да и в Сити он не нужен
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