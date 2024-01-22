🔥 «Если бы он играл за «Ливерпуль» или «Сити», то был бы фантастическим футболистом». Грэм Сунесс советует Бруну уйти из «МЮ»
Экс-игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался об успехах Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед».
«Это игрок. Я не думаю, что он капитан. С точки зрения качества, если бы он играл за «Ливерпуль» или за «Сити», то был бы фантастическим футболистом. У нас не было бы такого разговора. Все это сильно разочаровывает. Он бы не проиграл так много матчей и не был бы так расстроен.
Но я признаю, что его форма иногда не очень хороша, и я был сильно разочарован им в том матче, закончившемся разгромом на «Энфилде» со счетом 7:0, когда он просто перестал возвращаться назад», - заявил Сунесс.
Отметим, что на счету Фернандеша 70 голов и 59 голевых передач в 213 матчах за «Манчестер Юнайтед».
Жаль что это всего-навсего ноунейм-источник, но всё же надеюсь на то что это правда, учитывая что Рэтклифф в своей книге угарал с симуляций Бруну. Это будет хорошим примером для остальных игроков, как нынешних, так и будущих, и индикатором действительно серьёзных перемен.