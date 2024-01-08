Кин внезапно назвал экс-форварда «Ливерпуля» «лучшим парнем, которого он видел». Они даже никогда не встречались на поле

Вот это поворот.

Во время подкаста Stick to Football легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин сделал неожиданное признание. Касается оно отношения ирландца к бывшему форварду «Ливерпуля» Джибрилю Сиссе.

«Я много раз разговаривал по телефону с людьми и они говорили: «Он хороший парень» или «Я не уверен». Помню, как я пытался пообщаться с Джибрилем Сиссе, и все говорили мне, что он не очень хороший парень, но я рискнул, и он оказался одним из лучших, с кем я когда-либо сталкивался. Иногда ты не знаешь игрока, пока не познакомишься лично».

Причем такое отношение между двумя бывшими игроками взаимно. В свое время, Сиссе успел поработать под началом Кина. Случилось это, когда француз оказался в «Сандерленде», который тренировал Рой.

«О, я люблю этого парня, − сказал Джибриль Сиссе в интервью FourFourTwo после вопроса о том, как ему работалось под началом ирландца Кина. − К тому времени «Марсель» потратил немало денег на новых игроков, поэтому когда мой агент связался со мной и сказал, что Рой Кин хотел бы, чтобы я перешел в «Сандерленд» на правах аренды, я взял время на раздумья».

«В «Марселе» не получал достаточно игрового времени, поэтому подумал: «Почему бы и нет?» Рой был великолепен. Рядом с ним я никогда не нервничал. У нас много общего, и мы оба очень серьезно относимся к футболу − я никогда не забывал, насколько важен любой клуб».

«Рой всегда был очень откровенен и выжимал из меня максимум. Помню одну игру: в перерыве мы пошли в раздевалку, я играл не очень хорошо. Не то, чтобы совсем плохо, но был сам не свой. Рой вошел в раздевалку и сразу пошел на меня. О боже, как он кричал − безумно, громко. Тогда я вернулся на 15 лет назад, во времена Ги Ру, который в детстве повышал голос. Я понял, что делал Рой. Он, как и Ги, пытался заставить меня проснуться. Я поднял голову и улыбнулся. Я улыбался, понимая, что он делает».