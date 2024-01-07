😱 Жереми Доку составил рейтинг игроков «Ман Сити» по уровню дриблинга. Лучший - Бернарду, Грилиш - на уровне Аке 🤭
Жереми Доку продолжает влюблять в себя фанатов «Манчестер Сити».
Бельгиец присоединился к клубу за ￡55 млн, но с ходу оправдал ожидания, оформив 2+5 в 11 матчах АПЛ.
Пеп Гвардиола уже прозвал Доку «идеальным вингером», восхитившись его дриблингом. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.
Недавно Жереми поучаствовал в клубном шоу, где нужно было расставить товарищей по команде, исходя из их уровня дриблинга.
Бернарду Силва получил высшую оценку за потрясающий проход в матче с «Ливерпулем». Завораживающее соло Фила Фодена в игре против «Ньюкасла» отправило его в категорию «А», равно как и перфоманс Доку в матче с «Борнмутом».
Кевин де Брюйне и Хулиан Альварес отправились в категорию «B», а Натан Аке и Джек Грилиш - в «C». Ниже только Рико Льюис, расположившийся в строчке «D».