😱 Жереми Доку составил рейтинг игроков «Ман Сити» по уровню дриблинга. Лучший - Бернарду, Грилиш - на уровне Аке 🤭

Жереми Доку продолжает влюблять в себя фанатов «Манчестер Сити».

Бельгиец присоединился к клубу за ￡55 млн, но с ходу оправдал ожидания, оформив 2+5 в 11 матчах АПЛ.

Пеп Гвардиола уже прозвал Доку «идеальным вингером», восхитившись его дриблингом. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.

Недавно Жереми поучаствовал в клубном шоу, где нужно было расставить товарищей по команде, исходя из их уровня дриблинга.

Бернарду Силва получил высшую оценку за потрясающий проход в матче с «Ливерпулем». Завораживающее соло Фила Фодена в игре против «Ньюкасла» отправило его в категорию «А», равно как и перфоманс Доку в матче с «Борнмутом».

Кевин де Брюйне и Хулиан Альварес отправились в категорию «B», а Натан Аке и Джек Грилиш - в «C». Ниже только Рико Льюис, расположившийся в строчке «D».