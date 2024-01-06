🤯 Закончил в 26, чтобы стать миллионером. История удивительного успеха воспитанника «Ман Сити»

Многие идут в футбол не только за славой, но и за большими деньгами. Но в Англии есть пример, когда бывший футболист заработал свое богатство уже после завершения карьеры.

Рис Вабара прошел систему молодежных команд «Манчестер Сити» и сыграл всего лишь один матч за главный клуб.

Большую часть карьеры он провел в арендах, выступая в низших лигах: «Ипсвич Таун», «Олдхэм Атлетик», «Блэкпул» и «Донкастер Роверс».

«Болтон» стал последним клубом Вабары, который повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, сосредоточившись на собственном бренде одежде Maniere De Voir, который он основал еще за четыре года до этого. Изначально он вложил всего лишь £15 тысяч.

Спустя десять лет после создания компании, ее ежегодный доход оценивается в £34,7 млн. Бренд пользуется спросом и среди звезд: Энтони Джошуа, Рахим Стерлинг и Перри Эдвардс.

«Я подписал контракт с «Манчестер Сити» в переходный период, когда там было два или три менеджера, а также два или три владельца.

Я знал, что мои футбольные дни в «Сити» заканчиваются, и мой отец всегда учил меня, что нужен второй вариант, чтобы убедиться в своей финансовой стабильности.

Я основал MDV в конце 2013 года и запустил коллекцию одежды: спортивные костюмы, футболки, толстовки... Я надевал ее на футболистов, которых знал, и она стала хитом.

У меня всегда был иной взгляд на моду», - признался Вабара.