Удача или скилл? Топ игроков АПЛ, которые забивают значительно больше или меньше ожидаемого

Статистика от Opta.

Статистическая компания Opta поделилась интересной статистикой, по которой можно определить, какие игроки в первой половине сезона АПЛ могут записывать себя в раздел неудачников, а кто − счастливчиков.

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин возглавил топ самых удачливых игроков английских клубов. При семи с небольшим ожидаемых голов южнокореец забил двенадцать раз. Следом за ним идет Мохаммед Кудус из «Вест Хэма» с разницей 4,1. Третье место у игрока «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана − 4.

Больше всех в топ-5 создал игрок «Вест Хэма» Джеррод Боуэн − 7,4 xG, при этом забил он 11 голов. Меньше всех − Бернарду Силва (1,7 xG, 5 голов).

Любой фанат АПЛ знает не понаслышке, что самые серьезные проблемы с реализацией у форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, однако в рейтинге он лишь второй, уступив первенство игроку «Эвертона» Доминику Кэлверту-Льюину (-3,9 против -3,7). При этом форвард синей стороны Мерсисайда и создал, и забил меньше своего коллега с его красной половины.

Тройку закрывает нападающий «Челси» Николас Джексон − 10,6 xG (лучший в рейтинге) и всего 7 мячей. Если бы с реализацией у сенегальца было бы получше, то он бы явно возглавлял топ лучших бомбардиров АПЛ.

Нилу Мопе и Энцо Фернандесу тоже стоит поработать над игрой у чужих ворота − 4,8 xG и 5,2 xG соответственно при двух забитых мячах.