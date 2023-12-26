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😩 «Зинченко – балласт. «Арсенал» должен убрать его с поля». Гари Невилл раскритиковал игру украинца в матче с «Ливерпулем»

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Легенда «Юнайтед» Гари Невилл назвал самое слабое звено «Арсенала»:

«Нужно убрать Зинченко на скамейку запасных. Это балласт. Он несколько раз терял мяч против такого топового игрока, как Салах. Что он делает, пытаясь так играть на своей половине поля в матче с «Ливерпулем»? Он несет ответственность за все эти провалы».

Фанаты неожиданно поддержали критику Невилла.

💭 «Арсенал» никогда не выиграет титул, с таким игроком на поле».

💭 «Он как Трент: тухлый защитник, но поле видит хорошо и пасы раздает».

💭 «Почему Артета ставит его в оборону? Не пойму».

💭 «Как можно было додуматься оставить Зинченко против Салаха? Есть претензии и к Мартинелли – его фланг».

💭 «Продайте этого сраного клоуна».

3 комментария
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Зинченко в Арсенале ложный фуляк, как Трент в Ливерпуле. Со стороны Артеты дано такое задание. Но он действительно в игре с Ливерпулем допустил несколько серьёзных ошибок при исполнении задания.
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Посмотрите как играют соперники Арсенала против Сака и Мартинелли, там обязательно есть подстраховка, потому что эти игроки могут в любое время обыграть 1 в 1, так почему у Зинченко не было подстраховки во время пропущенного гола, об этом Гарри не задумывался? На таком уровне футбола, особенно против Салаха без подстраховки играть это практически самоубийство. А кого бы поставил Артета вместо Зинченко? Кивиора? Но где гарантия, что поляк справился бы с египтянином лучше?
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