😩 «Зинченко – балласт. «Арсенал» должен убрать его с поля». Гари Невилл раскритиковал игру украинца в матче с «Ливерпулем»
Легенда «Юнайтед» Гари Невилл назвал самое слабое звено «Арсенала»:
«Нужно убрать Зинченко на скамейку запасных. Это балласт. Он несколько раз терял мяч против такого топового игрока, как Салах. Что он делает, пытаясь так играть на своей половине поля в матче с «Ливерпулем»? Он несет ответственность за все эти провалы».
Фанаты неожиданно поддержали критику Невилла.
💭 «Арсенал» никогда не выиграет титул, с таким игроком на поле».
💭 «Он как Трент: тухлый защитник, но поле видит хорошо и пасы раздает».
💭 «Почему Артета ставит его в оборону? Не пойму».
💭 «Как можно было додуматься оставить Зинченко против Салаха? Есть претензии и к Мартинелли – его фланг».
💭 «Продайте этого сраного клоуна».