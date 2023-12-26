«У них мало общего». Гари Невилл назвал причину, по которой «Арсенал» может проиграть чемпионскую гонку

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил, из-за чего «Арсенал» может упустить титул в текущем сезоне АПЛ.

«Я просто думаю о великих связках нападающих, а потом вспоминаю о Букайо Сака, Габриэле Жезусе и Габриэле Мартинелли.

Дело не только в количестве голов - их связывает мало общего в самой игре, и я думаю, что в какой-то момент это будет дорого стоить «Арсеналу».

Я не вижу, чтобы эти трое часто общались друг с другом. Даже когда Сака пытается открыться на дальнем фланге, вы не видите, как Мартинелли контролирует ближнюю зону», - заявил Невилл.

По информации Sky Sports, «канониры» рассматривают возможность приобретения нового нападающего. Среди возможных кандидатов фигурирует форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни.