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«У них мало общего». Гари Невилл назвал причину, по которой «Арсенал» может проиграть чемпионскую гонку

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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил, из-за чего «Арсенал» может упустить титул в текущем сезоне АПЛ.

«Я просто думаю о великих связках нападающих, а потом вспоминаю о Букайо Сака, Габриэле Жезусе и Габриэле Мартинелли.

Дело не только в количестве голов - их связывает мало общего в самой игре, и я думаю, что в какой-то момент это будет дорого стоить «Арсеналу».

Я не вижу, чтобы эти трое часто общались друг с другом. Даже когда Сака пытается открыться на дальнем фланге, вы не видите, как Мартинелли контролирует ближнюю зону», - заявил Невилл.

По информации Sky Sports, «канониры» рассматривают возможность приобретения нового нападающего. Среди возможных кандидатов фигурирует форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни.

2 комментария
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Мне кажется он прав,нету химии между ними.
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Наоборот. Разнообразное и многовекторное нападение - это отлично.
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