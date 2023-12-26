Тонкий английский юмор: как испортить детям Рождество - подарить футболки игроков «Челси» 😂😂😂

Не поспоришь.

На Рождество «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (1:2) в 18-м туре АПЛ.

Лондонский клуб опустился на 10-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

Британские букмекеры не верят, что лондонцы смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. За неделю коэффициент на победу «Челси» в АПЛ поднялся с 1001.00 до 1501.00.

В соцсетях английских болельщиков появились сгенерированные ИИ фото плачущих детей, получивших в качестве подарков футболки игроков «Челси».