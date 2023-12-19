😲 «Я не люблю сравнивать, но...». Бербатов назвал одного игрока из АПЛ, который похож на него по стилю игры. Вам не угадать

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Фулхэма» Димитар Бербатов назвал игрока Премьер-лиги, который, по его мнению, наиболее близок к нему по стилю игры.

Болгарин поделился мнением в эфире малайзийского телеканала Astro SuperSport, где он работает в качестве эксперта, освещая матчи АПЛ.

«Я не люблю сравнивать, но, чтобы ответить на вопрос, первое имя, которое появляется в моей голове, - Кай Хавертц. Он умеет двигаться по полю, наблюдать, учиться и не торопиться», - заявил болгарин.

Любопытно, что и Бербатов, и Хавертц играли в немецком «Байере». Может быть эти навыки приобретаются именно там?