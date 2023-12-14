🙅 Адебайор назвал игрока, с которым «Арсенал» не сможет выиграть АПЛ. Он предложил взять пример с «Ман Сити»

Бывший футболист «Арсенала» Эммануэль Адебайор заявил, что у «Арсенала» нет шансов выиграть Премьер-лигу с Габриэлом Жезусом в нападении.

По словам экс-игрока канониров, «пушкарям» нужен настоящий бомбардир, который может сконцентрироваться на игре в штрафной площади, а не в центре поля.

«Чтобы выиграть лигу, «Арсеналу» нужен нападающий, который может просто стоять перед воротами и ему все равно, сколько раз он коснется мяча во время игры.

Это и делает Холанд, а раньше так играл Агуэро. Им нужен нападающий, которому не нужно покидать позицию и быть частью игры», - заявил Адебайор.

Как считаете, прав ли Эммануэль? Или есть нюансы в построении игры «канониров»?