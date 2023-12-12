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«Он всегда был моим примером». Зинченко рассказал, кем вдохновляется, играя роль гибридного защитника

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Александр Зинченко признался, что Филипп Лам вдохновил его к роли гибридного защитника в «Арсенале».

Под руководством Микеля Артеты украинец чаще занимает позицию левого защитника, но периодически подключается к атакам – система, которая используется уже во многих клубах.

«Я интересовался опытом других игроков, которые также играли на разных позициях, к которым они на самом деле не привыкли, и я видел несколько разных примеров, когда люди реагировали не очень хорошо, либо это вообще не сработало.

Честно говоря, я не знаю, насколько широкой может быть моя роль на поле, но я всегда стараюсь делать все возможное, чтобы помочь своим товарищам по команде побеждать. Поэтому мы все здесь.

Артета начал учить меня играть на этой позиции, объясняя, что нужно делать, где надо прибавить. Моим примером всегда был Филипп Лам. Он может играть на любой позиции и всегда будет хорош», – признался Зинченко.

Как вам игра Зинченко в текущем сезоне?

4 комментария
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Жирков?
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Зинченко просто на основной позиции, атакующий полузащитник, никогда бы не играл в МанСити. Пеп придумал ему роль левого защитника, в которой он картины не портил. Зинченко понял, и подтягивался, потому что иначе бы поехал в условную Бельгию играть в роли атакующего, а не набрал бы титулов в Сити.
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