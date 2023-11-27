😱 «Мне снятся кошмары, когда я вспоминаю их». Джейми Каррагер назвал самую сильную команду, с которой ему довелось сыграть
Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал команду, с которой ему было тяжелее всего играть в своей карьере.
За 15 лет футбола и 737 матчей за «Ливерпуль» Джейми удалось получить опыт соперничества с сильнейшими клубами не только Англии, но и всей Европы.
«Арсенал» сезона 03/04 – лучшая, против которой я когда-либо играл, и единственная команда, которая повлияла на меня психологически.
Я чувствовал себя некомфортно и откровенно плохо. Мне казалось, что я слабый и маленький. Против «Юнайтед» было проще: мы знали, что они лучше нас, как и «Челси», но мы чувствовали, что мы дадим им бой.
Тот «Арсенал» мучал меня на психологическом уровне.
Я не думаю, что в мире были более сложные позиции, чем роль правого защитника в матче с командой «непобедимых».
У них был Пирес, врывающийся из глубины, Тьерри Анри и Эшли Коул. Они были чересчур быстрыми.
Это самое сложное для защитника, ведь у вас нет запаса времени. Я руководил игрой и организовывал команду. Когда вы играете против кого-то, кто играет в таком темпе, нет времени на разговоры. Вы не можете передавать информацию, все происходит слишком быстро.
Связка Пиреса, Коула и Тьерри Анри была убийственной. Мне снятся кошмары, когда я думаю об этом», – признался Каррагер.
при всем уважении к Арсеналу (да, это действительно, невероятное, достижение) но тот Арсенал не был самым сильным и у них было очень много ничьих и заработали они всего 80+ очков, а вот Ман Сити и Ливерпуль, которые за два сезона заработали почти 400 очков на двоих парралельно обновляя рекорды по голам и серим из побед, вот это я понимаю крушили всех
Та команда была невероятно сильна, тем обиднее, что ЛЧ зацепить она не смогла. Арсенал в финале ЛЧ 05/06 был все-таки уже во многом тенью самого себя из начала 00-ых, то поколение доезжало уже на одних ободах. Хотя в целом ЛЧ 05/06 Арсенал провел блестяще, да и финал не провалил, просто сказалось это удаление вратаря и фактор Барселоны Рональдиньо
Но ничего, Артета будет как Венгер 20+ лет у руля, изи будем гегемонами
Спросите у Милана как они с такими «0» поражениями в сезоне, и с 12-тью пропущенными голами за сезон еще и стабильно брали Ушастых.