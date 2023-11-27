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😱 «Мне снятся кошмары, когда я вспоминаю их». Джейми Каррагер назвал самую сильную команду, с которой ему довелось сыграть

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Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер назвал команду, с которой ему было тяжелее всего играть в своей карьере.

За 15 лет футбола и 737 матчей за «Ливерпуль» Джейми удалось получить опыт соперничества с сильнейшими клубами не только Англии, но и всей Европы.

«Арсенал» сезона 03/04 – лучшая, против которой я когда-либо играл, и единственная команда, которая повлияла на меня психологически.

Я чувствовал себя некомфортно и откровенно плохо. Мне казалось, что я слабый и маленький. Против «Юнайтед» было проще: мы знали, что они лучше нас, как и «Челси», но мы чувствовали, что мы дадим им бой.

Тот «Арсенал» мучал меня на психологическом уровне.

Я не думаю, что в мире были более сложные позиции, чем роль правого защитника в матче с командой «непобедимых».

У них был Пирес, врывающийся из глубины, Тьерри Анри и Эшли Коул. Они были чересчур быстрыми.

Это самое сложное для защитника, ведь у вас нет запаса времени. Я руководил игрой и организовывал команду. Когда вы играете против кого-то, кто играет в таком темпе, нет времени на разговоры. Вы не можете передавать информацию, все происходит слишком быстро.

Связка Пиреса, Коула и Тьерри Анри была убийственной. Мне снятся кошмары, когда я думаю об этом», – признался Каррагер.

35 комментариев

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Liverpool_YNWA
Ответ Tpy6kaMerlina
Арсенал того сезона словно под допингом крушил всех.
ну прям, крушил?!))

при всем уважении к Арсеналу (да, это действительно, невероятное, достижение) но тот Арсенал не был самым сильным и у них было очень много ничьих и заработали они всего 80+ очков, а вот Ман Сити и Ливерпуль, которые за два сезона заработали почти 400 очков на двоих парралельно обновляя рекорды по голам и серим из побед, вот это я понимаю крушили всех
+42
-8
+34
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Tpy6kaMerlina
Арсенал того сезона словно под допингом крушил всех.
+24
-4
+20
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Sergey Kuznetsov
Ответ Wekil Halylow
а мне болелшику Арсенала очень трудно смотрет игру против Ливерпула сколько лет они нас уничтожали но тепер чут легче блогодаря Артету ждём 23-го Декабря C.O.Y.G!!!!
ждем 23 в гости) надеюсь, все будут здоровы к этому времени
+16
-2
+14
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Jim Korbett
Если Арсенал летом купит Дугласа Луиса и Осимхена, то нынешняя команда устроит настоящий террор в АПЛ и ЛЧ.
+11
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Wekil Halylow
а мне болелшику Арсенала очень трудно смотрет игру против Ливерпула сколько лет они нас уничтожали но тепер чут легче блогодаря Артету ждём 23-го Декабря C.O.Y.G!!!!
+11
-5
+6
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Arima Baki
Ответ Liverpool_YNWA
ну прям, крушил?!)) при всем уважении к Арсеналу (да, это действительно, невероятное, достижение) но тот Арсенал не был самым сильным и у них было очень много ничьих и заработали они всего 80+ очков, а вот Ман Сити и Ливерпуль, которые за два сезона заработали почти 400 очков на двоих парралельно обновляя рекорды по голам и серим из побед, вот это я понимаю крушили всех
все сравнивается в сравнении средней по палате, Арсенал для того времени был клубом из будущего со своей интенсивностью и атакой поэтому современники так вспоминают о тех временах. А сейчас благодаря развитию футбола и физподготовки даже середняки АПЛ показывают очень быстрый футбол против друг друга. Да и к тому ж, впервый раз слышу что голы в 80+ это плохо, это показатель характера и воли которая значит не было у тех кого вы перечислили ведь оба проиграли в сезоне
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Паша Деревянко
Когда в школе в начале нулевых начал смотреть АПЛ, то весь класс был фанатами Арсенала, Анри и Бергкампа в частности.
Та команда была невероятно сильна, тем обиднее, что ЛЧ зацепить она не смогла. Арсенал в финале ЛЧ 05/06 был все-таки уже во многом тенью самого себя из начала 00-ых, то поколение доезжало уже на одних ободах. Хотя в целом ЛЧ 05/06 Арсенал провел блестяще, да и финал не провалил, просто сказалось это удаление вратаря и фактор Барселоны Рональдиньо
+6
0
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sad
У Арсенала была топ команда.....
+5
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vladimir.kostrichko
Арсенал конечно жалко что не взял ЛЧ в 2004-ом году...Про эту команду бы тогда говорили бы чаще.Можно сказать сами себе проиграли тот турнир...
+4
0
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Дима Костылев
Анри тебя конечно возил как только мог)
+3
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Ernest Imamov
я сразу догадался что это Арсенал
+3
0
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Костя Паркер
Я как человек изучавший в детстве футбол по игре FIFA 2004 всегда знал что Арсенал и Милан самые сильные команды в мире, ибо только у них в игре было 5 звезд рейтинга)
+3
0
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Артем Чугунов
Автор
Ответ Wex815
Эх, а мне 27 лет всего и я не смог застать то время((( Но ничего, Артета будет как Венгер 20+ лет у руля, изи будем гегемонами
Мне тоже 27, но Португалия - Россия 7:1 я помню лучше, чем вчера)
+4
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Lidin_papa
Вот наглядная иллюстрация слов Джейми) https://youtu.be/FdiH9SzyRKY?t=398
+2
0
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Arima Baki
Ответ #SharkTeam
Опять же на фоне АПЛ, которая и не была самой сильной лигой. В еврокубках команду будто подменяли. Нынешние же насобирали и финалы и победы
перед лучшим сезоном Сити летом потратил 160 миллионов на игроков (даже если мы поверим что Холанд стоил 60 миллионов). Ливерпуль и вовсе 180 миллионов. Арсенал перед сезоном непобедимых потратил 6 миллионов на Лемана и остальных(справедливости надо сказать что зимой купили Рейеса за 20 миллионов но он брался на перспективу и влияние почти не имел), это ещё не учитывая что на этих команд вкладывали годами потому что в эти например в эти 180 миллионов Ливерпуля не входят Салах, Фирмино, Мане и тд которые были куплены чуть раньше а про Сити вообще молчу
+2
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kustarnik555@gmail.com
Ответ Sergey Kuznetsov
ждем 23 в гости) надеюсь, все будут здоровы к этому времени
да вроде совсем скоро. легкой прогулки не будет. думаю 2-1 победа Арсенала. у Ливерпуля не будет Алиссона походу, но и у нас Рамс кротов убивает, а Райа бабочек ловит. в общем за хороший матч. Артета к этому уже готов
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Wex815
Эх, а мне 27 лет всего и я не смог застать то время(((
Но ничего, Артета будет как Венгер 20+ лет у руля, изи будем гегемонами
+4
-3
+1
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Maksat S
Ответ kopylove
И боксинг дей с двумя внутренними кубками они тоже катали на солнечных берегах?)
Ман. Юнайтеду, Ливерпулю и Сити боксинг дэй не помешал выигрывать ЛЧ )))
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kopylove
Ответ Maksat S
Ох эти «0» поражений за сезон. Пффф Спросите у Милана как они с такими «0» поражениями в сезоне, и с 12-тью пропущенными голами за сезон еще и стабильно брали Ушастых.
И боксинг дей с двумя внутренними кубками они тоже катали на солнечных берегах?)
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Илья Казаков
Ответ Wex815
Эх, а мне 27 лет всего и я не смог застать то время((( Но ничего, Артета будет как Венгер 20+ лет у руля, изи будем гегемонами
Ну изи маловероятно. Сейчас конкуренция выше. Сити, Ливер, Юнайтед, Челси. Второй эшелон, типа шпор и сорок, тоже может поогрызаться. Тогда один юнайтед мог побороться, остальные не конкуренты были.
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Jazzzz
Ответ Wex815
Эх, а мне 27 лет всего и я не смог застать то время((( Но ничего, Артета будет как Венгер 20+ лет у руля, изи будем гегемонами
Так скачай в записи матчи того сезона и насладись эпохой)
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Liverpool_YNWA
Ответ Тимур Жалолдинов
11 ничьи
12
0
0
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Тимур Жалолдинов
Ответ Liverpool_YNWA
ну прям, крушил?!)) при всем уважении к Арсеналу (да, это действительно, невероятное, достижение) но тот Арсенал не был самым сильным и у них было очень много ничьих и заработали они всего 80+ очков, а вот Ман Сити и Ливерпуль, которые за два сезона заработали почти 400 очков на двоих парралельно обновляя рекорды по голам и серим из побед, вот это я понимаю крушили всех
11 ничьи
0
0
0
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Liverpool_YNWA
Ответ Wekil Halylow
90+
перепроверил - 90 ровно!
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Wekil Halylow
Ответ Liverpool_YNWA
ну прям, крушил?!)) при всем уважении к Арсеналу (да, это действительно, невероятное, достижение) но тот Арсенал не был самым сильным и у них было очень много ничьих и заработали они всего 80+ очков, а вот Ман Сити и Ливерпуль, которые за два сезона заработали почти 400 очков на двоих парралельно обновляя рекорды по голам и серим из побед, вот это я понимаю крушили всех
90+
0
0
0
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Maksat S
Ох эти «0» поражений за сезон. Пффф
Спросите у Милана как они с такими «0» поражениями в сезоне, и с 12-тью пропущенными голами за сезон еще и стабильно брали Ушастых.
0
0
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Gunner_14
Да, потрепал Анри нервы Каррагеру в свое время: https://youtu.be/QVluaAO64oA?si=4l0CXvRiRcLfrNZ9
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