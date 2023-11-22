😐 «Не буду врать. Я думал о предложениях из Саудовской Аравии». Бернарду Силва признался, что не исключал летом переезд на Ближний Восток

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва подтвердил, что летом мог переехать в Саудовскую Аравию.

«Я бы солгал, если б сказал, что не думаю о предложениях из Саудовской Аравии.

Но что меня больше всего интересовало, так это полуфинал Лиги чемпионов и то сумасшедствие, которое творилось на стадионе после того, как мы забили гол в ворота «Реала» или выиграли финал.

Я не хотел отказываться от этого», - заявил португалец.

Напомним, что в июне сообщалось об интересе к Бернарду со стороны одного из саудовских клубов. Одним из кандидатов назывался «Аль-Хилаль», который предлагал «Сити» €70 млн, а футболисту €50 млн в год.

Ранее сообщалось, что Силва рассматривает предложения только из Европы. Он продлил контракт с «Сити» до 2026 года.